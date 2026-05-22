O persoană condamnată penal, inclusă în grupul guvernamental care gestionează banii SAFE. Explicațiile ministrului Economiei

Guvernul a prezentat oficial componența grupului de lucru interministerial implicat în programul SAFE. Clarificările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Potrivit acesteia, grupul de lucru este coordonat de Mihai Jurca și îi include, printre alții, pe Radu Miruță, Cătălin Predoiu, Raed Arafat, Oana Țoiu, Alexandru Nazare, dar și pe directorul interimar al Serviciul Român de Informații, Răzvan Ionescu.

„Presupun că vă referiți la componența grupului de lucru interministerial. El este alcătuit după cum urmează: Mihai Jurca, șef al Cancelariei Prim-Ministrului, Mihnea Claudiu Drumea, secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Andrei Răzvan Lupu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Radu Burnete, consilier prezidențial al Administrației Prezidențiale, Radu Miruță, viceprim-ministru și ministru al Apărării Naționale, Cornel Ion Pleșa, șeful Direcției Generale pentru Armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, Raed Arafat, secretar de stat, Marius-Haientz Patriche, director adjunct al Direcției Generale Protecție Internă, Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, Răzvan Ionescu, director interimar al Serviciului Român de Informații. Toți cei pe care i-am menționat fac parte din grupul de lucru pe SAFE”, a declarat Ioana Dogioiu, în urma întrebărilor adresate de Gândul în cadrul briefingului de după ședința de Guvern de joi.

Ioana Dogioiu a explicat că atribuțiile privind programul SAFE au fost transferate Cancelariei Prim-Ministrului printr-o hotărâre a CSAT și ulterior prin ordonanță de urgență, motiv pentru care șeful Cancelariei coordonează grupul de lucru.

„Șeful cancelariei Prim-Ministrului, care s-a ocupat de coordonare, a devenit șeful grupului de lucru. Asta este tot”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

În centrul controversei se află însă delegarea Adrianei Miron, secretar general al Ministerului Economiei, în cadrul grupului SAFE. Aceasta a fost condamnată în 2015 la doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a susținut că Adriana Miron a fost reabilitată în 2020 și are în prezent „cazier curat”. Regulamentul grupului permite membrilor permanenți să desemneze alte persoane din instituțiile lor pentru participarea la ședințe.

Întrebat despre acest caz, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că nu are informații privind încălcarea procedurilor legale.

„Fiecare ministru și-a format echipa pe care a considerat-o de cuviință (...). Nu am semnale că oamenii care au fost delegați ca înlocuitor n-au respectat procedurile legale”, a afirmat Ilie Bolojan la B1 TV.

Programul SAFE este un mecanism european destinat finanțării investițiilor în domeniul Apărării.