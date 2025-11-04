66,3% dintre români consideră că direcția în care merge România este greșită. Ce arată noul Barometru INSCOP

Două treimi dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită, arată noul Barometru al INSCOP Research. Doar un sfert dintre respondenți sunt optimiști, în special tinerii și cei cu studii superioare. Pesimismul domină mai ales în mediul rural.

Două treimi dintre români sunt de părere că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 24% cred că lucrurile merg bine, potrivit celui mai recent Barometru Informat.ro al INSCOP Research, ediția a cincea, realizat între 25 octombrie și 2 noiembrie 2025.

Sondajul arată că pesimismul este mai accentuat în rândul celor din mediul rural, al persoanelor cu vârsta peste 60 de ani și al celor cu educație primară sau medie.

În schimb, tinerii între 18 și 29 de ani și persoanele cu studii superioare se declară mai optimiști: 33% dintre tineri și 43% dintre cei cu educație universitară consideră că România se află pe o direcție bună.

Pe sexe, 23% dintre bărbați și 25% dintre femei privesc pozitiv evoluția țării. În mediul urban, 29% dintre respondenți cred că lucrurile merg bine, față de doar 18% în mediul rural.

Per ansamblu, 66,3% dintre români cred că direcția este greșită, în timp ce 9,6% nu au o opinie clară.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 3.000 de persoane, reprezentativ la nivel național, prin interviuri telefonice (CATI). Marja de eroare este de ±1,8%, la un nivel de încredere de 95%.

Barometrul este un proiect comun Informat.ro al INSCOP Research, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, care își propune să aducă în spațiul public teme esențiale pentru prezentul și viitorul României.

Sursa: BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research – Ediția a V-a, Capitolul 1: Direcția țării.