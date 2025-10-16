search
Cum se informează românii, în comparație cu alți europeni: televiziunea rămâne principala sursă | Sondaj

Publicat:
Ultima actualizare:

Televiziunea rămâne sursa principală de informare a românilor despre chestiuni sociale și politice, conform unui sondaj Eurobarometru. Totuși, tinerii se îndreaptă tot mai mult către rețelele sociale, precum Facebook, Instagram sau TikTok.

Televiziunea, sursa principală de informare FOTO: Arhivă
Televiziunea, sursa principală de informare FOTO: Arhivă

Conform celui mai recent sondaj Eurobarometru, 72% dintre români folosesc televiziunea ca sursă principală de informații despre probleme sociale și politice, procent apropiat de cel al europenilor, unde 71% menționează aceeași sursă.

Pe locul al doilea se situează motoarele de căutare, precum Google Search, utilizate de 52% dintre români, față de 40% la nivel european.

Televiziunea, pe primul loc în România și în Europa FOTO: Eurobarometru
Televiziunea, pe primul loc în România și în Europa FOTO: Eurobarometru

Românii folosesc mai frecvent rețelele sociale ca sursă de informare (48%) comparativ cu media europeană (40%). De asemenea, prietenii, familia și colegii reprezintă o sursă de informare mai frecventă pentru români (45%) decât pentru europeni (40%). Platformele video sunt utilizate de 38% dintre români, față de 26% în Europa, în timp ce europenii ascultă mai des radio (43% față de 37% în România).

Diferențe între generații

Disparitatea este mai mare când vine vorba de vârste. Tinerii între 15 și 24 de ani preferă rețelele sociale (66% în România și 65% în Europa), în timp ce restul segmentelor de vârstă continuă să aleagă televiziunea ca sursă principală de informare.

Tinerii preferă rețelele sociale FOTO: Eurobarometru
Tinerii preferă rețelele sociale FOTO: Eurobarometru

Rețelele sociale, preferate de tineri

În ceea ce privește platformele sociale, Facebook rămâne dominantă în România, fiind folosită de 76% dintre respondenți (58% la nivel european). YouTube ocupă locul doi, cu 66% în România și 57% în Europa. TikTok rămâne popular printre români (46% față de 31% în Europa), în ciuda evenimentelor recente din ultima perioadă.

Facebook, YouTube și TikTok, în topul platformelor folosite pentru informare FOTO: Eurobarometru
Facebook, YouTube și TikTok, în topul platformelor folosite pentru informare FOTO: Eurobarometru

Instagram este folosită pentru informare de 40% dintre români, față de 46% în Europa. Tinerii între 15 și 24 de ani aleg Instagram în proporție de 69% în România și 64% în UE, în timp ce segmentele de vârstă mai mari preferă Facebook.

Clipurile scurte și influencerii, în creștere

Clipurile video scurte sunt preferate mai mult de români (48%) decât de europeni (41%), la fel și cele cu durată medie (48% față de 39%). Influencerii au o priză mai mare la români (47%) comparativ cu europenii (37%), iar cei mai tineri sunt cei mai activi pe acest segment: 87% dintre românii între 15 și 24 de ani urmăresc influenceri, față de 74% la nivel european. Interesul scade semnificativ în rândul categoriilor de vârstă mai mari.

Societate

