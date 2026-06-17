Lumea se împarte în două, fiecare jumătate cu un Summit

În ciuda afirmațiilor pe care le auziți repetate acum la nesfârșit privind democratizarea ordinii mondiale, realitatea arată cu totul altfel. Din păcate.

S-a pierdut complet speranța cultivată cu atâta ardoare propagandistică după căderea Zidului Berlinului, mai țineți minte mesajele despre moartea definitivă a lumii bipolare și apariția unui multilateralism bazat pe o nouă viziune asupra modului în care ar trebui să interacționeze statele lumii în căutarea unui nou model de dezvoltare. Acum, într-adevăr, starea lumii se reorganizează în viteză și asta este extrem de vizibil. Dar în niciun caz nu în sensul diversificării și echilibrării centrelor de putere. Dimpotrivă. Mergem rapid în sensul contrar, spre orizonturi care ne sunt de mult cunoscute, într-o tensiune care nu anunță nimic bun deoarece acest tip de mișcări s-a mai produs mereu în istorie atunci când ne apropiam de zodia conflictuală extremă.

Exact ce se petrece acum.

Avem două evenimente mondiale construite în oglindă și, fiecare, dorind să transmită un sentiment de unitate și un mesaj de forță pentru lumea pe care o reprezintă participanții și pentru ideologia următoarelor mișcări din partea lor de lume.

Știți aproape totul despre Summit-ul G7 din Franța care a dorit să spună lumii că liderii celor mai puternice țări industrializate, în ciuda tuturor diferențelor, sunt totuși uniți într-un mesaj central, cel de susținere necondiționată a Ucrainei, pentru oricât timp va fi nevoie, în combinație cu o firească mișcare de întărire a sancțiunilor împotriva Rusiei.

De cealaltă parte, Rusia organizează tot în aceste zile, la Kazan, un Summit de afaceri ASEAN-Rusia la care vor participa lideri i politici din Brunei, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malayezia, Myanmar, Filipine, Singapore, Tailanda și Vietnam. O demonstrație de forțăm diplomatică?

Desigur, dar de ce semnificativă, chiar simbolică în dimensiunea despre care vorbeam la începutul acestui text? Nu cred că de este vorba doar despre ceea ce spune președinția rusă într-un comunicat: un schimb de idei asupra problemelor mondiale și regionale, dar și o trecere în revistă a principalelor realizări din cadrul parteneriatului Rusia-ASEA și stabilirea d noi obiective în domeniile politice, de securitate, comerciale și de investiții”.

Cre, mai degrabă, că această reuniune de la Kazan se înscrie în linia celor organizate de regulă- în acest oraș, gazdă a Forumului economic internațional „Rusia-Lumea islamică” dar și a marelui Summit BRICS din 2024.

Rusia lansează de mult timp această construcție migăloasă de reunire într-un format destul de lax dar economic ofertant care să reprezinte un interes de durată pentru state musulmane, foarte preocupat de ce va fi structura viitoare de putere din regiunea lor, marcată și ea de erodarea influenței americane. Context la care se adaugă și acțiunea similară a Turciei în Orientul Apropiat, acum profitând din plin de criza relațională a Israelului care pare izolat din ce în ce mai mult pe scena internațională, abandonat chiar și de SUA , singurul sau alait major.

Întrebarea de acum este care din cele două Summit-uri transmite mesajul cel mai realist și care să aibă potențialul de a reuni în bloc unitar partea de lume pe care o reprezintă. Și, mai ales, cu ce viteză se repoziționează aliații principalilor jucători din cel două tabere căci nici aceia nu stau degeaba.

Se reface lumea bazată pe existența blocurilor dar și, în funcție de asta, se restructurează și alianțele. Inclusiv NATO, principalii jucători pregătindu-și pozițiile pentru un Summit, cel de la Ankara, în care se va vorbi cu siguranță și despre viitorul graniței de securitate între cele două lumi, cea care trece la estul României și prin Marea Neagră.

Bine ar fi să fim pregătiți în consecință.