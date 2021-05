Vasile Dîncu, săgeţi pentru Florin Cîţu: „Aroganţa premierului este absolut gratuită” Ce spune despre o înţelegere cu AUR în depunerea moţiunii de cenzură

Vasile Dîncu a transmis că „ a avut totuşi încredere” că premierul Cîţu face parte din zona oamenilor instruiţi, însă declaraţiile sale la adresa PSD reprezintă o „aroganţă absolutgratuită”, care arată „nivelul, personalitatea” premierului.

„Îmi pare foarte rău, am avut încredere că domnul Cîţu vine totuşi din zona oamenilor instruiţi, am văzut o continuă aroganţă, spunând mereu că PSD nu înţelege nimic, că PSD n-are şcoală. Mi se pare că această aroganţă este una absolut gratuită şi arată nivelul, personalitatea premierului. Am văzut că a spus un lucru care, de asemenea, m-a şocat. Într-un interviu, premierul spune că vom fi printre foarte puţinele ţări care vor lua toţi banii din PNRR. Pe ce se bazează când spune asta? Crede că Europa şi ceilalţi sunt mai prost organizaţi decât noi, că suntem noi mai deştepţi, după ce ni s-a respins de două ori acest plan?", a afirmat Vasile Dîncu, la RFI.

Întrebat dacă social-democraţii se vor alia cu AUR în depunerea moţiunii de cenzură şi dacă formaţiunea a devenit frecventabilă pentru PSD, Dîncu a răspuns: „Noi nu facem coaliţii politice, nu am făcut nici coaliţii electorale, nici politice, cu AUR. Acest partid însă are şi el dreptul de a primi şansa să se modernizeze, să vină după un discurs electoral poate mai populist sau mai extremist, să vină la un indicator de modernitate, care să-l facă frecventabil”.

Întrebat dacă-i dă PSD-ul această şansă, Vasile Dîncu a replicat: „Trebuie să-i dăm toată clasa politică. Vrem să avem un partid extremist în Parlament sau vrem să avem un partid cât de cât modern sau care să poată să participe la conceptul democratic? Aici nu este vorba de a ne alia cu partide. Aici este vorba de a pune o problemă, de a arăta care sunt problemele cele mai importante ale PNRR-ului, cea mai importantă fiind, după părerea mea, accentuarea dezechilibrelor de dezvoltare din România şi acesta este un lucru care s-ar putea să-i motiveze şi pe reprezentanţii PNL-ului sau chiar USR-ului din judeţele slab dezvoltate şi să voteze pentru asta”.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că PSD va înainta moţiunea de cenzură la adresa Guvernului după ce Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă va fi depus la Comisia Europeană. Ciolacu a menţionat că nu doreşte ca prin moţiunea de cenzură PSD să „facă jocurile” din interiorul PNL.