Cîţu, despre proiectul de desfiinţare a SIIJ: Proiectul va fi modificat la Senat să aducă mai aproape de forma pe care am aprobat-o în şedinţa de Guvern

„Eu am spus de fiecare dată că îmi doresc ca proiectul de lege să iasă din Parlament cât mai aproape de forma pe care am adoptat-o în Guvern. Discut cu colegii mei, proiectul merge la Senat şi vom încerca şi acolo să avem o modificare care aducă cât mai aproape de forma pe care am aprobat-o în şedinţa de Guvern. Rămân la opinia că aceea e forma cea mai bună pentru România astăzi”, a afirmat Florin Cîţu întrebat despre modificarea proiectului privind SIIJ în Parlament şi dacă nu oferă superimunitate magistraţilor, iar acest amendament să fie motiv de neconstituţionalitate.





Comisia juridică a Camerei a adoptat joi raport favorabil la proiectul privind desfiinţarea SIIJ cu amendamente admise şi respinse.





Urmează ca raportul să fie votat într-un plen al Camerei Deputaţilor, care este prim for sesizat pe iniţiativa legislativă, Senatul fiind decizional.





Unul dintre amendamentele admise depus de către deputatul minorităţilor Ionel Stancu prevede că:





„Art.95 - (1) Judecătorii şi procurorii pot fi percheziţionaţi, reţinuţi, arestaţi preventiv sau arestaţi la domiciliu numai cu încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, după caz, a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.





(2) Judecătorii şi procurorii pot fi trimişi în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, de corupţie şi de serviciu ori a unei infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie numai cu încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, după caz, a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.





(3) În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii şi procurorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei potrivit legii, Secţia pentru judecători sau, după caz, Secţia pentru procurori fiind informată de îndată de organul care a dispus reţinerea sau percheziţia”.