Primăria Chişinău invocă lipsa echipamentului medical şi a surselor de oxigen necesar

Probleme se accentuează în condiţiile în care în instituţiile medicale din Chişinău se tratează cei mai mulţi pacienţi infectaţi, inclusiv cazurile grave. Declaraţiile în acest sens au fost făcute de către şeful interimar al Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate (reorganizată recent în Direcţia generală asistenţă medicală şi socială), Boris Gîlca, la şedinţa operativă de la Primăria capitalei.



Boris Gîlca a menţionat că, în continuare, rămâne necesară dotarea cu o staţie de oxigen a Centrului COVID-19 de la Moldexpo. Potrivit lui, acest lucru este esenţial, fiindcă sunt foarte mulţi pacienţi care nu au loc la terapie intensivă, iar pentru a-i susţine şi pentru a le salva viaţa în unele cazuri, sunt necesare puncte de suport de oxigen.



Primarul capitalei a declarat că, spre regret, în Chişinău se înregistrează tot mai multe cazuri de infectare şi, la fel, şi numărul de decese creşte. Din 1 noiembrie, au fost activate încă 200 de paturi la Spitalul municipal „Sfânta Treime”. De asemenea, sunt în proces de activare încă două secţii de terapie intensivă, cu 36 de paturi.



Potrivit primarului, explicaţiile Ministerului Sănătăţii legate de imposibilitatea de a instala staţia de oxigen la Moldexpo nu sunt altceva decât „mofturi”. Or, potrivit lui, este Centrul COVID-19 descarcă spitalele pline cu pacienţi cu COVID-19. „Repet, Centrul COVID are nevoie urgent de instalarea staţiei de oxigen, staţie care este disponibilă la Minister, procurată din banii Băncii Mondiale, dar care stă şi se prăfuieşte undeva”, a notat edilul.



Anterior, ministra Sănătăţii, Ala Nemerenco, a declarat că, în urma consultărilor cu specialiştii, s-a constat că este imposibil, din considerente tehnice, instalarea unei staţii de oxigen la Centrul COVID-19 de la Moldexpo. Or, pereţii Centrului nu sunt din beton şi nici reţele nu sunt corespunzătoare. Mai mult, centrul reprezintă o unitate cu profil medical temporară, care se planifica iniţial să fie doar pentru triaj.