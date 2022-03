Al treilea oraş ca mărime din România, are infrastructura sportivă praf. Campioni la proiecte pe hârtie

Timişoara duce lipsă de infrastructură sportivă modernă. De ani buni, autorităţile promit stadione, săli polivalente, însă în realitate, la această oră, tot bătrâna Sala Olimpia, construită în 1968, rămâne sala de sport cea mai importantă din oraş, şi până în urmă cu puţin timp, tot pe vechiul stadionul „Dan Păltinişanu” – ridicată în 1963, s-au jucat cele mai importante meciuri de fotbal. Acum, însă, Consiliul Judeţean a decis să închidă porţile celui mai mare stadion, în aşteptarea demolării sale.

Sala la care se lucrează de 12 ani

În acest timp, sala Polivelantă a Politehnicii e pe cale să doboare recorduri negative. Construcţia ei a început în anul 2010. Şi e încă departe să fie finalizată. Ani de zile au fost probleme cu constructorii, iar atunci când lucrările erau gata în proporţie de 70 la sută, s-a decis reproiectarea structurii acoperişului, dărâmarea celui vechi şi ridicarea unui nou acoperiş.

Şantierul Micii Polivalente FOTO Ş.Both



Mica Polivalentă, cum este numită arena Universităţii Politehnica din Timişoara, va avea o capacitate de aproape 2.600 de locuri. Investiţia totală la sala de la Baza 2 Politehnica este de aproximativ 6,5 milioane de euro.

Sala Politehnicii ar trebuie să fie gata în 2023 FOTO Ş.Both



Primul stadion construit după Revoluţie la Timişoara va avea 9.000 de locuri

Între timp, la Timişoara se aşteaptă înceaperea licitaţiei pentru proiectul tehnic şi excuţie a stadionului de tip “lego”, construit pe structură metalică, ce va fi situat în zona fostei fabrici Optica, la ieşirea spre Moşniţa Nouă, şi care va avea 9.000 de locuri. Va fi primul nou stadion construit în Timişoara după Revoluţie. Poate prin 2025-2026 ar putea fi gata arena.

“M-am zbătut foarte mult anul trecut pentru acest proiect, l-am urcat pe SEAP, dar din păcate nu am putut să modificăm atunci preţul, fiind unul stabilit prin studiul de fezabilitate. Ţinând cont de scumpirea materealelor de construcţii, va trebuie să-l urcăm din nou pe SEAP. Am făcut o actualizare a preţului cu societatea care a realizat S.F.-ul, l-am semnat în urmă cu trei săptămâni, este pe masa primarului. I-am şi scris un mesaj să-l semneze mai repede, că dacă tot aşteptăm atâta să nu ajungem să se scumpească din nou materialele de construcţii, ca apoi să nu-l mai putem realiza. Este foarte important să plece cât mai repede din primărie”, a declarat Cosmin Tabără, viceprimarul Timişoarei.

Proiectul stadionului cu 9.000 de locuri



Proiectul tehnic s-ar putea realiza în patru luni, iar termenul de realizare este de doi ani şi jumătate. Lângă viitorul stadion se va amenaja un parc cu loc de joacă, precum şi o parcare. Investiţia se ridică la 37,3 milioane de lei.



Până la vară e gata baza sportivă realizată cu ajutorul FRF



“Mă bucur că am ajuns în stadiul acesta, pentru că l-am preluat cu un ordin de suspendare a lucrărilor de către CNI, pentru că nu se putea preda terenul, având diferite sarcini pe el. Apoi, opt luni de zile am stat după avizul de la Mediu. Dar, vestea bună e că vom termina lucrarea mult mai repede decât cele nouă luni din contract. A fost montată instalaţia de nocturnă, se va trece în scută vreme la montarea gazonului artificial, a tribunei şi la construcţia a camerelor tehnice. Este o bază de Tip 1 realizat cu ajutorul Federaţiei Românâne de Fotbal, pentru că e un program la nivel naţional, iniţiat în cadrul proiectului Euro 2020. Este o arenă cu 500 de locuri şi se va putea juca până la nivelul Diviziei C, este utilă pentru Timişoara, vor putea să folosească terenul şi copiii, juniorii”, a mai spus Cosmin Tabără.Se lucrează la baza sportivă de pe strada C.Rădulescu FOTO C.Tabără