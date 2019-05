Fantezia sexuală cu morcovi l-a adus în atenţia procurorilor pe un bărbat. Iubita sa, o femeie de 59 de ani, a murit în chinuri groaznice

Femeia în vârstă de 59 de ani a murit marţi, 21 mai, în urmă perversiunilor sexuale puse în practică de concubiul său, cu 4 ani mai mic. Se pare că cei doi s-ar fi „jucat” cu morcovii din grădină. Bărbatul a avut o fantezie cu legumele şi şi-a pus în practică planul.

Cei doi concubini locuiau de ceva timp împreună, într-o casă modestă, care a aparţinut unui bucureştean, izolaţi de restul lumii, la aproximativ 1 km distanţă de sat.

Femeia, din spusele vecinilor, cobora foarte rar în sat, având şi o problema locomotorie iar concubinul său muncea cu ziua.

Bărbatul recunoaşte că victima l-a rugat, la un moment dat să se oprească, dar a refuzat. Dă vina pe băutură. Chiar el a sunat la 112 şi a cerut, iniţial, o ambulanţă. Când şi-a dat seama că a murit, a întors ambulanţa din drum şi a spus că nu mai e nevoie.

„După ce am văzut că a murit am îmbrăcat-o frumos cu pijamale. Am anunţat salvarea înainte, dar am întors-o din drum pentru că murise. Am vrut să îi scot certificat de deces de la Primărie. I-am făcut rău, dar nu am chinuit-o cu morcovii. Ea mi-a spus să o las în pace, dar am continuat. Îmi pare rău de ea, nu am vrut să o omor. Am ţinut la ea şi ea a ţinut la mine. Am recunoscut vina în faţa poliţiştilor şi a avocatei”, a spus Călin Laurenţiu, 55 de ani.

Decesul, spun surse medicale, a survenit în urma septicemiei cauzate de perforarera colonului. Practic, victima a făcut infecţie, care, netratată, a dus la infecţie. Vizita la spital i-ar fi putut salva viaţa.

„La parcetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa a fost înregistrată o cauză ce vizează infracţiunea de viol, prevăzută de art 2018, alin 4, ceea ce înseamnă viol urmat de moartea victimei. S-a sesizat prin 112 o persoană decedată. Din primele verificări, se pare că este vorba de un deces cauzată de agresiune sexuală”, a precizat procurorul Camelia Matei, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.

Acum bărbatul este cercetat, în libertate, până la rezultatul oficial de la IML, pentru suspiciunea de viol urmat de deces.

Concubinul victimei riscă să-şi petreacă restul vieţii în puşcărie, dacă va fi găsit vinovat.

