Puteau face medicii de familie mai mult pentru vaccinare? „N-o poţi lua de nebun prin sat. Am încercat asta şi am fost muşcat de câini“ VIDEO

Campania de informare #OAMENICAMINE, o iniţiativă privată demarată cu o săptămână în urmă la Bucureşti, a ajuns şi la Slatina, unde timp de două zile oamenii se pot informa, dar pot cere şi administrarea vaccinului anti-COVID-19 la centrul din Parcul Tineretului. Vremea şi insuficienta promovare a acţiunii au făcut însă ca foarte puţine persoane să vină şi să solicite informaţii medicilor invitaţi să le ofere. În lipsa întrebărilor numeroase din public, preşedintele Societăţii Medicilor de Familie – Filiala Olt, medicul Mihai Ungureanu, a fost „chestionat“ de jurnaliştii care au vrut să ştie câţi dintre medicii de familie din Olt administrează vaccin anti-COVID-19 în cabinete şi dacă nu cumva eşecul campaniei de promovare a vaccinului ar putea fi imputat şi acestei categorii profesionale. Întrebarea pare să fi deschis o cutie a Pandorei, medicul Mihai Ungureanu considerând potrivit momentul pentru a sublinia toate neajunsurile acestei bresle.

„În majoritatea judeţelor există deficit de medici de familie. Avem colegi pe care i-am pierdut în această pandemie, din diverse motive (n. red. – în cei doi ani pandemici cinci medici de familie din Olt au decedat), şi în mediul rural, este o problemă la nivel naţional, pacienţii se adresează din ce în ce mai greu. Cu toate reţelele de socializare, cu toate mijloacele de comunicare. Acestea există, dar la oraş, la ţară nu. Pentru că acolo nu poţi să pleci cu bicicleta sau cu căruţa, sau s-o iei cu maşina, aşa, de nebun. Eu, unul, am încercat lucrul ăsta şi am fost muşcat de câini“, a început dr. Ungureanu, care are cabinetul într-o localitate rurală din Olt, şirul explicaţiilor.

„Suntem ca domnul Becali, cu cât avem mai multe «oi», cu atât suntem mai bogaţi?! Ăsta e sistemul sănătos?“

Dincolo de lipsa mijloacelor eficiente de comunicare în multe localităţi din mediul rural, medicii de familie nu mai au, pur şi simplu, timp să facă educaţie sanitară, prevenţie, a insistat medicul, iar asta pentru că „reforma“ iniţiată cu ani în urmă i-ar fi obligat pe medici să adune în listă mii de pacienţi, neînsemnând că în mod real le pot oferi tuturor acestora servicii medicale de calitate.

„Avem două mâini, suntem fiecare în cabinetul nostru, avem în gestiune.... Îi am în curtea mea, dar cât pot să mă ocup de fiecare, asta e toată treaba. Pentru că la noi sistemul este prost făcut. Suntem ca domnul Becali, cu cât avem mai multe «oi», cu atât suntem mai bogaţi?! Ăsta e sistemul sănătos? Nu este un sistem sănătos ăsta, problema e veche, de când s-a făcut reforma în sănătate. Totul a fost făcut prost, noi încercăm acum să cârpim, să facem ceva ca să fie mai bine. Să trecem peste minunea asta de pandemie şi poate ne-om trezi şi noi la un moment dat, s-avem şi noi bază de date corectă, să nu ne mai apară neasiguraţi pacienţi care sunt asiguraţi, pacienţii care lucrează să ne trezim că nu au asigurări, să stai cu teama că, aoleu, i-am dat reţeta şi poate ne-o impută Casa de Asigurări“, s-a plâns medicul.

La un număr din ce în ce mai mare de pacienţi în listă s-a ajuns, în cazul anumitor cabinete, şi pentru că localităţi întregi din mediul rural rămân descoperite. Medicii de familie îmbătrânesc, se pensionează, însă din urmă nu mai vin specialişti, iar asta pentru că medicina de familie a devenit extrem de neatractivă, a atras atenţia medicul. „Sunt medici îmbătrâniţi, sunt medici în vârstă, sunt medici obişnuiţi cu mentalităţile de demult. Dintre medicii tineri, care termină medicina de familie, marea majoritate se reprofilează, dau rezidenţiatul pe alte specialităţi. Nu prezintă interes medicina de familie, nu mai prezintă interes. Cu atât mai puţin în mediul rural, sunt atâtea locuri în mediul rural unde nu se duce nimeni, sunt medici care acoperă două-trei comune. Şi să nu-mi spună mie că reuşeşte să acopere pacienţii! De unde, reuşeşte să le dea reţetele la cronici, reuşeşte să vadă câţiva pacienţi, şi dacă mai reuşeşte să facă o promovare de sănătate, Doamne-Ajută! Că suntem oameni, asta e toată treaba! Că la noi nu funcţionează sistemul de la bază. Aşa putem să ne întrebăm foarte multe lucruri. Putem să ne întrebăm de ce nu e lume aici!“, a răbufnit medicul, insinuând că eşecul campaniei de promovare este, în fapt, al unei întregi societăţi.

Un eşec pe care nu şi-l asumă nimeni

Eşecul de comunicare pe tema promovării vaccinului anti-COVID nu este pentru prima dată pus în discuţie. Medicii de familie au ridicat constant însă, prin cele mai reprezentative voci de la nivel naţional, dar şi local, şi alte probleme constatate în pandemie. Mai mult, au solicitat încă de la debutul campaniei de vaccinare să fie cooptaţi, însă acest lucru s-a întâmplat de-abia din această vară. Nici comunicarea pe tema schemelor de tratament aplicabile bolnavilor de COVID-19 nu a fost de la început cea aşteptată de medicii de familie, iar o altă solicitare, aceea de a li se permite să prescrie un antiviral (Favipiravir) care se poate administra în formele uşoare ale bolii şi pe care pacienţii să şi-l poată procura din farmaciile cu circuit închis nici până astăzi nu a fost soluţionată.

În acelaşi timp însă, pacienţii care de-abia acum vin să se vaccineze se plâng de faptul că nimeni nu le-a explicat pe înţelesul lor cum funcţionează acest vaccin şi că nu au de ce să se teamă.

„Toţi sunt implicaţi în promovare, nu toată lumea poate vaccina“

Medicul de familie din Olt cu cele mai multe doze de vaccin administrate în cabinetul propriu (aproximativ 600, la o listă de pacienţi de aproximativ 2.000 persoane), dr. Cătălina Buzărnescu, a intervenit în cadrul aceluiaşi eveniment şi a explicat că, deşi toţi medicii de familie sunt implicaţi în promovarea vaccinării, nu toţi, în schimb, îndeplinesc condiţiile necesare pentru a le putea fi avizate cabinetele ca centre de vaccinare. „Toţi medicii de familie sunt implicaţi în promovarea vaccinării. Că nu fac toţi medicii de familie vaccinare efectiv, sunt mai multe criterii, nu toată lumea poate“, a explicat dr. Buzărnescu.

În judeţul Olt, 77 dintre medicii de familie în contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Olt au optat să poată vaccina anti-COVID pacienţii, fie în cabinet, fie la domiciliu. Lunar, în schimb, raportează că au vaccinat aproximativ 30 de medici, ceea ce înseamnă aproape 15% din totalul medicilor aflaţi în contract cu CJAS Olt.

Nici la nivel naţional cifrele nu sunt mult mai mari, optând pentru a administra vaccinul, ca şi în Olt, în jur de 35% dintre medicii de familie (date valabile la finele lunii septembrie 2021). Pe de o parte medicii de familie spun că şi aşa le rămâne foarte puţin timp pentru a se îngriji de pacienţii non-COVID, cărora le-au rămas foarte puţine opţiuni de tratament în spitale, iar pe de alta cabinetele nu întrunesc condiţiile necesare, cea mai mare problemă fiind asigurarea de fluxuri separate de intrare şi de ieşire pentru pacienţii care vin să se vaccineze. Alţi medici şi-au convins în număr foarte mare pacienţii să se vaccineze şi i-au înscris pe platforma dedicată, aceltia fiind vaccinaţi la centrele existe la acel moment, încă din primele etape, astfel că ar fi rămas un număr mic de pacienţi eligibili pe care i-ar mai fi putut vaccina în cabinetul propriu.

