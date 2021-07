Expoziţia unică din oraşul subteran de la Ocnele Mari, cu mărturiile ororilor Securităţii FOTO VIDEO

Este vorba despre obiecte recuperate din mormintele victimelor comunismului ucise în păduri, pe câmp, ori chiar în propriile case, în penitenciare ori executate în piaţa publică, aruncate în gropi comune, descoperite de echipa coordonată de arheologul - istoric Marius Oprea, în cursul a zeci de campanii de cercetare arheologică desfăşurate în ultimele decenii. Şantiere destinate memoriei celor care s-au opus instaurării comunismului în România.

Marius Oprea este nu doar cel care a condus aceste campanii, ci şi creatorul expoziţiei la realizarea căreia s-au folosit cuie ruginite de sicriu, nasturi, gloanţe şi sârme, şipci din sicriele improvizate, toate recuperate din morminte şi prezentate acum sub o cu totul altă formă, inedită, pentru a spune într-un mod unic povestea nescrisă şi nespusă a ororilor Securităţii.

Oprea este, printre altele şi fondatorul, în 2005, al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, al cărui director a fost până în 2010, când a fost demis, şi de când instituţia, aşa cum avea să ne declare într-un interviu separat, nu şi-a mai îndeplinit rolul pentru care a fost creată.

Salina Ocnele Mari nu a fost aleasă întâmplător ca loc al expoziţiei. Aceasta a fost încă din Evul Mediu penitenciar pentru deţinuţii de rând, până în 1964, când zona în care se afla s-a surpat. Aici au fost încarcerate şi victime ale comunismului, motiv pentru care în planurile de viitor ale istoricului se află şi deschiderea la Ocnele Mari în viitorul apropiat, cel mai târziu anul viitor, un şantier de cercetare arheologică.

Mărturiile unui «popor pierdut»

„Fiecare lucrare aş putea spune că are un suflet al ei şi un suflet al unui martir din timpul comunismului. Când am făcut fiecare din aceste lucrări aveam în minte osemintele unuia dintre morţii pe care i-am găsit şi mă rugam pentru el. Când am găsit ceva într-un mormânt: nişte cuie, nasturi sau pur şi simplu o piatră, le-am recuperat şi le-am folosit la aceste lucrări. Fiecare dintre ele, în marea majoritate, au astfel de mici obiecte tainice pe care cel mort ni le-a dăruit să ne aducem aminte de el. De aceea am spus că este vorba despre un «popor pierdut»”, a mărturisit autorul la inaugurarea expoziţiei din cadrul Salinei Ocnele Mari.

O expoziţie amplasată în faţa celei mai mari biserici din subteran, din România, Sfânta Varvara.

«Poporul pierdut» este şi numele expoziţiei care a mai fost prezentă la Museikon în Alba Iulia şi „Muzeul de Artă Casa Simian” din Râmnicu Vâlcea. Autorul a explicat despre titulatura aleasă: „«Poporul pierdut» pentru că este pierdut prin negurile comunismului şi pronia a făcut ca eu să ajung să-i găsesc şi să-i aşez în rânduială, adică să le fie pusă o cruce la căpătâi. Mă gândesc adesea la durerea lor şi am încercat să explic nu doar contextul dramatic al morţii lor, ci, cu un talent pe care nu mi-l cunoşteam, să arăt şi altfel ceea ce îmi imaginez a fi sufletul lor nepieritor”, a mai menţionat Marius Oprea.

„Expoziţia din adâncuri dă semnul unui nou început”

Despre expoziţia din adâncuri, vicepreşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din România, Gheorghe Dican, care este şi preşedintele filialei Vâlcea a UAP, prezent la inaugurare avea să spună: „Mă bucur că în sfârşit expoziţia lui Marius Oprea şi-a găsit un loc foarte potrivit pentru modul în care lucrările au fost create. Aflată acum, aici, în adâncuri cred că dă semnul unui nou început”, a mărturisit artistul plastic. Acesta a menţionat că pe lângă titlul ales de organizatori ar trebui amintită şi titulatura unui alt eveniment - „În căutarea poporului pierdut”, explicând: „Este extrem de important ca atunci când ne uităm spre viitor să ne uităm şi spre ce am înfăptuit şi pe unde am trecut. Marius Oprea asta face – adună bucăţi din existenţa unui trecut, le regândeşte şi le reface într-un mod artistic. Pentru mine a fost o surpriză extraordinară să văd un istoric, un arheolog pe care-l apreciam pentru priceperea lui din domeniul pentru care s-a pregătit, că este şi un mare artist”. Dican s-a arătat impresionat şi de albumul pe care Museikon l-a făcut la Alba Iulia: „Am rămas impresionat de calitatea artistică a acestor lucrări de artă. Cred că-şi vor găsi locul lor într-un muzeu care încearcă să restituie istoria celor care au suferit pentru ca noi să fim liberi. Cred că este nevoie de repere şi de insule de moralitate în societatea românească. Marius Oprea este unul dintre reperele la care putem să ne raportăm. Îl aştept în fiecare an să descoperim aici noi şi noi întâmplări din trecutul nostru”, a mai menţionat Gheorghe Dican.

„Arta coboară în subteran pentru a ne aminti de spaţiul concentraţionar”

„Când s-a născut Marius Oprea, probabil, mai multe conjuncţii fericite au avut loc, pentru că în el s-au îmbinat atât un istoric foarte priceput şi pasionat, un arheolog, un scriitor cu un înnăscut talent şi, desigur, un artist aşa cum avem prilejul să vedem astăzi”, a subliniat şi istoricul şi criticul de artă Luiza Barcan, menţionând că inaugurarea expoziţiei într-un spaţiu neconvenţional scrie de fapt un al treilea capitol.

„Prezentată pentru prima dată la Museikon, într-un moment ciudat, straniu, exact atunci când a avut loc lockdown-ul, practic expoziţia a fost şi ea arestată în muzeu, aşa cum arestaţi au fost şi protagoniştii cercetărilor sale (ale lui Marian Oprea - n.r.). După aceea, a avut loc în momente, să zicem, mai fericite, acum o lună la Muzeul de Artă Casa Simian, pe 24 iunie, de Ziua Iei şi Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, iar acum de Ziua Imnului, expoziţia coboară în subteran, la propriu, pentru a ne aminti exact de acel spaţiu concentraţionar din care a făcut parte şi Salina Ocnele Mari, pentru a ne aminti în mod simbolic de ceea ce a pătimit o parte a poporului român”.

Iconografia specială, încărcată de semnificaţii, de emoţii şi mesaj autentic

Două imagini emblematice de la săpăturile realizate de Marius Oprea pentru a descoperi românii asasinaţi în timpul ocupaţiei sovietico - comuniste, cum a caracterizat istoricul perioada de dinainte de Revoluţia din 1989, au fost prezentate publicului prezent la eveniment de către Luiza Barcan. Aceasta a eplicat: „Sunt imagini simbol pentru că sugerează că aceasta este de fapt istoria noastră recentă şi că suntem abia la începutul cercetărilor ei”.

Despre artistul Marius Oprea, criticul de artă a mai pus: „La un moment dat şi-a descoperit şi această vocaţie folosindu-se pe de de-o parte de unele dintre obiectele pe care le-a găsit în mormintele anonime ale eroilor regimului comunist, dar şi de obiecte care pot sugera spaţiul concentraţionar sau care chiar au făcut parte din el, obiecte cu care Marius Oprea şi-a făcut şi o iconografie extrem de specială şi încărcată de semnificaţii, de emoţii şi un mesaj cât se poate de puternic, creştin, spiritual, autentic, care este imposibil să ne lase indiferenţi. Calităţile artistice se îmbină cu cele sufleteşti ale lui Marius Oprea – unul dintre cei care au întreprins în perioada contemporană un demers care nu s-a mai întâlnit niciodată şi probabil nu se va mai repeta, dar care merită toată susţinerea noastră”, a mai precizat criticul de artă Luiza Barcan.

Aceasta a recunoscut că demersul făcut de istoric ar fi trebuit să fie unul de amplitudine naţională care să implice şi să aibă susţinerea instituţiilor statului. „Dar pentru că trăim în România, lucrurile nu stau chiar aşa. Ceea ce face Marius Oprea este să descopere victimele comunismului, să descopere poporul pierdut, printr-un regim privat, printr-un demers care are nevoie de susţinere financiară, pentru a ne recupera identitatea pierdută”.

Iniţiatorii evenimentului sunt Universitatea de Stat din Piteşti, Primăria Ocnele Mari şi Fundaţia Judeţeană de Tineret Vâlcea, printre organizatori numărându-se şi alte instituţii publice.

