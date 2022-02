Încă un blogger român a decis să plece definitiv. „Eram mai bogaţi în Londra decât în Râmnicu Vâlcea“

Octavian Herţa a devenit cunoscut prin intermediul spumoaselor sale comentarii, observaţii şi analize publicate pe contul său de socializare din perioada în care locuia în UK şi povestea despre experienţa românilor de peste hotare şi nu numai.

Astăzi, contul său de Facebook are peste 14.000 de urmăritori din întreaga lume, datorită talentului său narativ, a autoironiei, a unui fin simţ de observaţie, dar şi umorului cu care priveşte şi redă tot ce se întâmplă în jur.

„Mă gândesc să organizez un priveghi pentru purcoiul de bani cheltuit acasă”

Tavi Herţa a plecat în UK în urmă cu şase ani, după ce a lucrat ca jurnalist la mai multe publicaţii locale şi naţionale. În Marea Britanie s-a reprofilat, iar anul trecut, în plină criză pandemică a revenit acasă în speranţa că îşi poate clădi un viitor alături de soţie. S-a întors la vechea pasiune: a scris un roman bazat pe experienţele şi trăirile sale din copilărie, care s-a bucurat de mult succes, şi-a deschis un ziar online şi a început să corespondeze cu o publicaţie naţională.

După un an în care a experimentat din plin întoarcerea acasă, cu tot ceea ce înseamnă mentalităţile românilor, corupţia din România, piedici, autorităţi, birocraţie, preţuri etc. a decis să pună punct acestei aventuri a cărei factură de plată s-a dovedit a fi una exorbitantă, nu doar pe plan financiar. Şi s-a decis să plece din nou în Anglia. Nu înainte însă de a face un rezumat a ceea ce a trăit în ultimul an în România.

„Mai sunt câteva zile şi se împlineşte anul de când m-am întors în România, după cinci ani de locuit în Anglia. Nu vă grăbiţi să mă felicitaţi, nu-i mare lucru de sărbătorit. Ba din contră, mă gândesc să organizez un priveghi pentru purcoiul de bani pe care l-am cheltuit de când am venit acasă, fie-i ţărâna uşoară. Nici nu mai am lacrimi de când îi tot jelesc. România e cea mai bună ţară pentru cheltuit bani. Zici că-i sugativă, jur, cum pui piciorul aici, cum încep să-ţi zboare firfireii din buzunare. E nenorocire. Cred că ţara asta, când era mică, voia să se facă Dubai atunci când va fi mare. Cu oricâţi bani ai veni de dincolo, aici constaţi că eşti sărac”, a mărturisit bloggerul pe contul său de socializare.

„Sunt mai multe Rolls-uri şi Bentley-uri pe km pătrat în Vâlcea. Şeicii ghetoului”

Deşi născut în Piteşti, Octavian Herţa s-a stabilit în Râmnicu Vâlcea, oraş renumit în lume ca fiind capitala mondială a escrocheriilor online - „Hackerville”. Un oraş care a „înflorit” din cauza afacerilor „oneroase”, după cum remarcă şi jurnalistul.

„Nu că ne-am fi întors noi cu milioane, dar nici n-am venit cu mâinile în fund. Ei bine, am constatat că eram mai bogaţi în Londra decât în Râmnicu Vâlcea. Sunt mai multe Rolls-uri şi Bentley-uri pe km pătrat în Vâlcea decât în Kensington, Holland Park şi Hampstead la un loc. Şeicii ghetoului, pe cuvânt dacă vă mint. La prima vedere, zici că-i o sărăcie de oraş (bine, chiar e, dar mă ajută pe mine să ajung undeva cu textul ăsta)”.





O situaţie care s-a petrecut în ultimele trei decenii pe fondul distrugerii industriei, ca în întreaga ţară, „mâncată de şacalii locali, cot la cot cu jupânii care s-au perindat prin guvernele – dezastru ale ultimelor trei decenii...”, a mai spus Herţa, catalogând Râmnicul drept „oraşul lui Ali Baba şi al celor 40 de hoţi” printre care susţine că se numără „politicieni, oameni de afaceri şi interlopi (de multe ori, 3 în 1), în frunte cu stăpânul inelelor, Faraonul”.

Despre o parte dintre localnici a menţionat că sunt „cetăţeni inconştienţi” care par „loviţi de sindromul Stockholm... Cu cât sunt violaţi mai tare, cu atât de bucură mai mult şi mai vin pentru încă o tură”.

„Zici că-i reuniune a miliardarilor din Dubai, organizată la Vâlcea”

Potrivit descrierii, Râmnicu Vâlcea pare un pol al sărăciei în care şi-au dat întâlnire bogătaşii planetei, printr-o eroare a navigatorului GPS: „Toate blocurile alea comuniste, cu faţade gri, par plantate la derută, de paravan. În schimb, printre ele colcăie maşinile de lux: Lamborghini, Rolls – Royce, Maserati, Bentley – toate mărcile bengoase care v-ar trece prin cap. Zici că-i ceva reuniune a miliardarilor din Dubai, organizată la Râmnicu Vâlcea pentru că i-a dat cuiva eroare în Google Maps atunci când a trimis invitaţiile de participare”.





În realitate este vorba de maşini care aparţin unor localnici catalogaţi drept: „Bombardieri, spălători de bani pentru clanurile de interlopi, politicieni, oameni de afaceri abonaţi la banul public, paparude botoxate şi siliconate, care şi-au scos păsăricile la produs prin toate bordelurile Europei. Vă daţi seama cum te simţi când vii din Londra, Tokyo sau New York pe strip-ul din Râmnicu Vâlcea City? Ca ultimul sărac, vă spun io”, a remarcat jurnalistul.

„Oraşul bombardierilor - adevăraţii lorzi ai şmecheriei olteneşti”

Despre orăşelul de provincie de pe malurile Oltului şi Olăneştiului, de la poalele Dealului Capela, Octavian Herţa a mai spus că este „controlat de interlopi şi politicieni de carton”: „Un fel de Medellin, cu sute de Escobari pe care nu-i deranjează nimeni din furăciuni. În loc de favele, ghetouri. În loc de trafic cu cocaină, combinaţii imobiliare. Mecanismul perfect prin care se produc bani pentru vile de lux, vacanţe exotice, maşini scumpe şi campanii electorale cumpărate om cu om. Ciclul ideal, în care banii sunt păstraţi în aceleaşi mâini ce se spală una pe alta, în care săracii devin mai săraci, iar bombardierii politici şi de cartier devin adevăraţi lorzi ai şmecheriei olteneşti”.

În ciuda acestui context, când s-a întors anul trecut în ţară, jurnalistul a recunoscut că a sperat să pornească o afacere, dar în urma unor discuţii cu „oameni care se mai pricep la business” a înţeles că riscul este mult prea mare, spaţiile comerciale cu vad fiind prea puţine şi prea scumpe, iar puterea de cumpărare prea mică. În plus, l-au descurajat şi preţurile care au început să o ia razna în perioada de criză, un fenomen care pare departe de final.





„În ţară, veniturile au suferit o mutaţie de creştere”

Experienţa întoarcerii în ţară l-a determinat să facă o comparaţie între prezent şi trecut şi să înţeleagă nu doar diferenţele, ci şi asemănările neaşteptate dintre o mare metropolă a lumii şi un orăşel de provincie din România.





„Am început să cheltuim. Am realizat destul de repede că în ritmul ăla urma să rămânem destul de repede fără bani. Mâncarea din ce în ce mai scumpă, facturile din ce în ce mai mari, motorina la preţuri exorbitante. Ne uitam cu groază la sutele de lei lăsate în supermarket, în schimbul cărora plecam acasă cu câteva plase destul de anemice. Fără să vrem, am început să comparăm viaţa pe care o avuseserăm în Londra cu cea din Râmnicu Vâlcea. Cu excepţia chiriei (pe care nu o mai plăteam), totul era parcă la fel de scump (ori mai rău) ca acolo”, a observat Herţa.

Doar că, în ciuda preţurilor similare, nivelul de trai dintre cele două oraşe este total diferit. „În Londra măcar făceam bani cât să nu ne facem griji pentru traiul de zi cu zi. În Râmnicu Vâlcea (ca în mai toată România), doar cheltuielile rămân ridicate. Veniturile au suferit o mutaţie de creştere şi au rămas pitice”, a mai remarcat bloggerul.

„Venitul sub 1.000 euro pentru o familie, înseamnă sărăcie cruntă”

Pornind de la exemplul personal, Tavi Herţa a analizat şi situaţia românului de rând, în atare condiţii. „Între noi fie vorba, nu ştiu cum se descurcă miile de familii cu salarii de mizerie. Şi nu o spun doar aşa, ca să mă aflu în treabă. Totul e scump aici, de la utilităţi, la mâncare şi transport. Am făcut un calcul sumar: tot ce înseamnă venit sub 1.000 euro pentru o familie, înseamnă sărăcie cruntă. Fără rate la bănci sau alte obligaţii. Nu, doar cheltuielile cu asociaţia, gazul, curentul, telefonul, internetul, mâncarea, hainele. Din păcate, multe familii trăiesc sub nivelul ăsta. În Râmnicu Vâlcea (ca şi în alte oraşe sărace, în care nu au intrat investiţii) sunt încă oameni care lucrează pe 1.500 de lei, dacă-i văd şi p-ăia. Îmi spunea astăzi cineva că lucrează 12 ore pe zi în frig pentru sub 2.000 de lei. Plus sâmbăta şi duminica. Horror”, a concluzionat bloggerul.

Iar noile scumpiri l-au făcut să întrezărească haosul spre care pare să se îndrepte lumea: „„Mă uit în jurul meu: facturi de 1.500 - 2.000 de lei la gaze, de 800 - 1.000 lei la curent, motorina la peste 7 lei/litru, mâncarea din ce în ce mai scumpă (se vorbeşte deja despre dublarea sau chiar triplarea preţurilor în lunile care urmează, pe fondul exploziei preţurilor la energie, dar şi a altor factori), corupţie, instabilitate economică”

„România nu mai e acasă. A devenit un spaţiu şi mai ostil”

În luarea deciziei de a părăsi ţara l-au ajutat şi părerile altor expatriaţi reveniţi acasă: „Discut cu amici, care s-au întors ca şi mine, acum un an sau doi, crezând că vor găsi o viaţă mai bună, iar acum se gândesc să se întoarcă de unde au venit. Cumva, toţi credeam că ne va fi mai bine acasă. Nu ştiu, poate că unora le e, chestia asta ţine mult şi de contextul personal. Pentru noi, însă, dar şi pentru mulţi alţii, România nu mai e acasă”





Acesta a mai constatat că ţara de origine: „A devenit un spaţiu şi mai ostil decât înainte, în care doar şmecheria este pusă la mare preţ, în care doar bogaţii îşi mai pot permite să trăiască... Ştiu doar că am încercat să-mi regăsesc căminul aici şi nu am descoperit decât un oraş în care sărăcia e la ea acasă, în care banii se fac greu şi se termină până la sfârşitul lunii, în care nu poţi face economii, în care nu poţi da înainte”.

„Aventura întoarcerii acasă se va termina cu un bilet către Londra, doar dus”

Tavi Herţa a mai spus că tot ce a trăit în ultimul an în România reprezintă mai degrabă o lecţie pe care nu regretă că a trăit-o: „Asta e, am încercat. Poate că am greşit pe undeva, nu contest asta. Poate că am avut aşteptări, în condiţiile în care ar fi trebuit să am doar îngrijorări. Poate nu m-am străduit destul, poate nu am avut răbdarea de a mă readapta stilului de viaţă românesc. Ştiu însă un lucru: pentru mine, aventura întoarcerii acasă se va termina curând. Nu-mi pare rău că i-am dat o şansă. Dacă n-aş fi făcut-o, probabil aş fi regretat toată viaţa. Vă las pe voi, cei care încă mai credeţi în „visul românesc”, să continuaţi povestea. Mie mi-a ajuns”





În câteva zile se va împlini un an de când s-a întors în România. „Îl voi aniversa cum se cuvine, fără lacrimi ori entuziasm, ci mult mai banal, aşa cum merită, de altfel. Cu un bilet de avion către Londra. Doar dus. De data asta, pe bune”, a mai menţionat bloggerul.

