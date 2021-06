Stonebird, cel mai mare festival rock din mediul rural. Cum contribuie la dezvoltarea turistică a comunei Corbi

Primele două ediţii Stonebird s-au desfăşurat în 2018 şi 2019, iar anul trecut festivalul nu s-a ţinut din cauza pandemiei. În acest an, Stonebird, cel mai mare festival rock din mediul rural din România, se va desfăşura în perioada 13-15 august, la Corbi, în Argeş.

La precedentele ediţii au fost prezente trupe celebre ale rock-ului şi aproape 15.000 de fani. Aceştia, în afară de festival, au ales să viziteze obiectivele turistice din zona Corbi, iar impresiile lor, împărtăşite altor oameni, a făcut ca numărul turiştilor să se dubleze (de la 15.000 la 30.000 pe an), astfel că destinaţia Corbi (unde se află cea mai veche mănăstire rupestră din ţară) şi împrejurimile se află acum pe lista „de văzut“ a locurilor extraordinare din România.

Mănăstirea rupestră Corbii de Piatră este cunoscută peste tot ca „biserica din piatră”. Lăcaşul de cult construit direct în stâncă este un loc special menţionat în mai toate ghidurile turistice.

Aici este şi cel mai vechi ansamblu de pictură din România, realizat în secolul al XIV-lea, înaintea celui de la Biserica Domnească de la Curtea de Argeş. Ansamblul a fost reînfiinţat în perioada domnitorului Neagoe Basarab (1512 - 1521).Este singura biserică din ţară cu două altare în naos.

În satul Jgheaburi, din comuna argeşeană Corbi, se află şi o căsuţă unicat, ce atrage anual mii de turişti. Căsuţa Albastră ar fi singura cu cascadă naturală în curte şi cu o formaţiune despre care legenda spune că este un os de uriaş pietrificat, aflat în peretele de calcar din spatele ei.

„Festivalul a avut şi are o contribuţie foarte importantă la dezvoltarea puternică a turismului în zona Corbi. Numărul vizitatorilor a crescut de la an la an, s-au înmulţit şi pensiunile ridicate, iar alte pensiuni sunt în curs de construcţie”, precizează Mihai Capet, unul dintre organizatorii festivalului Stonebird de la Corbi.

Alternosfera, Cargo şi Trooper vor concerta la Stonebird

A treia ediţie a Stonebird va înregistra şi o premieră: va fi primul festival rock din ţara noastră tradus în limbajul mimico-gestual.

Lista formaţiilor ce vor concerta la a treia ediţie a Stonebird include numeroase trupe de primă mărime ale rock-ului românesc. Vor concerta la Corbi: Alternosfera, Bucovina, Cargo, Trooper, C.A.S.H., Riot Monk, Altar şi Hollywood Rose (trupă-tribut Guns’n’Roses din Ungaria). Festivalul Stonebird va fi tradus în limbajul mimico-gestual. Iar cea care va ”traduce” muzica rock va fi Lavinia Chiţu, interpretă autorizată în limbajul mimico-gestual. Ea va fi prezentă pe scenă, alături de muzicieni şi va transmite versurile pieselor pentru persoanele cu deficienţe de auz.

Lavinia Chiţu are 29 de ani şi s-a născut în Piteşti. Ea se numără printre puţinii interpreţi-traducători de muzică în limbajul semnelor din România. În ultimii ani, Lavinia a devenit cunoscută şi în străinătate, unde a lansat primul videoclip în limbajul mimico-gestual din Turcia.

Acces gratuit pentru copiii până în 12 ani şi persoanele cu dizabilităţi

Şi cum Stonebird este cel mai mare festival rock organizat într-o zonă rurală, organizatorii s-au gândit la toate nevoile participanţilor: zonă de camping special amenajată sau camere pregătite de localnici, jocuri pentru copii şi bucate tradiţionale, 100% naturale.

Trebuie spus că participarea la Stonebird este permisă doar pentru: persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut minimum 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore; persoanele aflate în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Minorii vor fi exceptaţi de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol şi de la verificarea în Registrul electronic de vaccinare.

Trupa Cargo va concerta în premieră la Stonebird FOTO: Facebook/Cargo

Ca la primele două ediţii, Primăria Corbi susţine din nou Stonebird. „Mă bucur să văd cât de mult este implicată Primăria Corbi în organizarea acestui festival”, mai adaugă Mihai Capet.

Copiii cu vârsta de până la 12 ani au acces gratuit la Stonebird. Copiii care nu au împlinit vârsta de 8 ani au acces în zona de festival doar însoţiţi de un părinte. Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani vor avea acces în perimetrul festivalului doar însoţiţi de un adult. Persoanele cu dizabilităţi vor beneficia de acces liber la Stonebird.

Abonamentele pot fi achiziţionate de pe platforma ambilet.ro. Pentru cei care cumpără abonamente la Stonebird până pe 12 august inclusiv, preţul este de 169 lei. Cei care vor dori să cumpere abonament direct de la festival, între 13 şi 15 august, vor plăti 180 de lei.

La ediţiile precedente ale festivalului Stonebird au concertat nume importante ale rockului românesc şi internaţional precum: Dave Evans - primul solist al trupei AC/DC, David Reece - primul solist al trupei Accept, New Jersey (Italia) - cea mai bună trupă-tribut Bon Jovi din lume, Timpuri Noi, ZOB, Dirty Shirt, Cristi Minculescu, Valter & Boro, Alex Calancea & Lupii sau The Rock - trupă-tribut AC/DC.

