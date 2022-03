Copilul unor refugiaţi din Ucraina a fost botezat de o familie din Neamţ. Micuţul Aslan a fost îmbrăcat în culorile steagului ucrainean FOTO

La biserica din comuna Costişa, judeţul Neamţ, în ziua de 6 martie 2022 a avut loc un botez. Micuţul creştinat şi părinţii acestuia sunt refugiaţi din Ucraina, războiul dându-le viaţa peste cap.

Până mai zilele trecute aveau un trai normal în capitala ţării vecine, Kiev, tatăl fiind de profesie jurist, iar mama, asistentă medicală, care continua şi activitatea sportivă, fiind gimnastă. Iminenţa unei invazii ruse i-a făcut să ia decizia refugiului în România, chiar înainte de a se insititui Legea marţială, care interzicea plecarea bărbaţilor din ţară.

Au ajuns în Vama Siret, iar soarta avea să le-o scoată în cale pe Ileana Grigoraş, consilier local în comuna Costişa, Neamţ. Impresionată de dramele ucrainienilor fugiţi din calea războiului declanşat de armata rusă, femeia s-a implicat în strângerea de ajutoare, apoi a plecat în orăşelul sucevean, tot cu intenţia de a ajuta.

„Nu pot sta pasivă la suferinţa oamenilor, mă doare emorm când văd ce se întâmplă. Dacă aş avea o putere i-aş aduce pe toţi la noi acasă. De când a început acest război, am lăsat numărul meu peste tot, cu dorinţa de a ajuta. Vazând că nu mă contactează nimeni, am decis să merg în Vama Siret şi acolo am făcut tot posibilul să iau acasă cel puţin o familie“, a declarat, pentru „Adevărul“, Ileana Grigoraş.

Şi aşa se face că la Costişa - Neamţ au ajuns, în 2 martie 2022, Eldar, de 32 de ani, Elizaveta, de 22 de ani şi Aslan, de 1 an şi 4 luni. Părinţii nu se vor stabili în România, intenţia lor fiind să ajungă în Portugalia, pentru că în condiţiile actuale nu poate fi vorba despre o întoarcere în Ucraina devastată de conflictul armat.

„Să ne rugăm pentru această familie şi pentru acest popor greu încercat!“

Cât despre ideea creştinării micuţului, ea a venit în timpul unei discuţii dintre Vasile şi Ileana Grigoraş cu membrii familiei refugiate. „Soţul meu le-a spus: «Când veţi face al doilea copil, noi îl botezăm!» A doua zi, ei au zis: «Dacă doriţi, îl puteţi boteza pe Aslan, deoarece nu este botezat şi ne-ar face mare plăcere, dată fiind situaţia pe care o trăim acum». Asta a fost!“, detaliază Ileana Grigoraş.

Hainele copilului sunt în culorile naţionale ale Ucrainei FOTo Facebook