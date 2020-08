Povestea lui „John, mâini de foarfece“. Abandonat la trei ani, a ajuns un frizer renumit, cu o familie frumoasă

Ionuţ Muscu, cunoscut drept „John, mâini de foarfece”, este unul dintre copiii abandonaţi, instituţionalizaţi până la vârsta de 18 ani şi lăsaţi pe drumuri la împlinirea acestei vârste.

Chiar şi aşa, Ionuţ Muscu este exemplul clar că „se poate“. A reuşit, după câteva luni trăite pe străzi, să-şi deschidă propria afacere, să-şi construiască o familie şi să aibă grijă de cei trei copii ai săi, aşa cum nimeni nu a avut grijă de el vreodată.

Tânărul în vârstă de 39 de ani povesteşte cum a fost nevoit să crească la trei centre de plasament, în Iaşi, Paşcani şi Hălăuceşti. A fost abandonat în spital la vârsta de trei ani.

„Am aflat povestea părinţilor mei. Sunt decedaţi. Au avut probleme de sănătate. Nu au putut să mă crească, nu au avut condiţii bune. Aşa că m-au lăsat în spital”, mărturiseşte Ionuţ în discuţia cu reporterul „Adevărul”.

Frizeria, pasiune din copilărie. A tuns peste 200 de copii din centrul de plasament



Şi-a dat seama că are o pasiune pentru tuns încă de când era în centrul de plasament. Femeia de serviciu l-a învăţat să tundă. Acela a fost momentul în care şi-a dat seama că are îndemnânare şi că are o pasiune pentru meseria de frizer.

„Acolo, în centrul de plasament, nu era nimeni care să ne tundă. De acolo am început să tund. Am tuns 200 şi ceva de copii. Am început să am îndemânare. Nici nu aveam scule performante, dar m-am descurcat”, mai spune Ionuţ.

Apoi, a hotârât să urmeze o şcoală profesională în domeniu, nelăsându-se influenţat de colegii care începuseră să bea şi să fumeze. El a vrut să aibă un viitor mai bun.

La 18 ani s-a trezit pe străzi

După ce a împlinit vârsta de 18 ani, Ionuţ a fost nevoit să părăsească centrul de plasament în care era instituţionalizat. Fără rude, fără bani, fără perspective, tânărul a trăit pe străzi câteva luni.

„Nu ştiam ce să fac, unde să merg. Mi-a fost greu. Am dormit câteva zile într-o cămăruţă, undeva la subsolul şcolii în care am învăţat eu. Acolo mă ţinea paznicul, dar pe ascuns. Nu avea voie. M-am şi îmbolnăvit, dar cu ajutorul lui Dumnezeu mi-am revenit”, a adăugat Ionuţ.

Ionuţ Muscu, frizer Sursa Facebook Ionuţ Muscu

A lucrat cu ziua în acea perioadă, ducea gunoiul, mai ajuta oamenii la curăţenie prin curte pentru a-şi câştiga bani de mâncare. Însă, pasiunea pentru frizerie l-am împins către un altfel de loc de muncă, unul legal, cu contract de muncă şi cu program fix. Aşa a ajuns să lucreze într-un salon din Iaşi.

„M-am dus şi am dat o probă, patronul a fost încântat şi m-a angajat. M-a ajutat cu bani. Mi-am luat chirie. Am lucrat zece ani la salonul lui nea Gelu. Acolo au început să mă cunoască clienţii”, îşi aminteşte Ionuţ.

Acolo, la „nea Gelu” şi-a făcut un renume. Mulţi îl cunosc astăzi drept „John, mâini de foarfece”. A fost chiar şi la „Românii au talent”, acolo unde a tuns cu zece foarfece deodată. Şi-a adus soţia în faţa juraţilor, acolo unde a şi tuns-o (foto jos). A primit însă trei de NU. Dar asta nu l-a descurajat, nici pe departe.

Acum are propria afacere. „Tund şi pe datorie. Ştiu cum e să nu ai”

Ionuţ şi-a deschis, între timp, propria afacere. Astfel, copilul instituţionalizat şi lăsat pe drumuri la vârsta de 18 ani a devenit antreprenor. „Mi-am deschis un salon de înfrumuseţare, în Iaşi. Am închiriat un spaţiu pe strada Tătăraşi nr. 31. Acum mă descurc mai greu, de când cu pandemia de coronavirus, dar îi înţeleg pe toţi. Ştiu cum e să nu ai bani, aşa că tund şi pe datorie. Merg şi la domiciliu”, a adăugat tânărul antreprenor.

A vrut să renunţe, să-şi închidă afacerea, din cauza pandemiei de coronavirus. Nu a mai putut lucra, iar veniturile au scăzut considerabil. „Am rămas în urmă cu chiria la salon. Dar m-a înţeles proprietarul, a spus să stau liniştit. Aşa că-mi duc afacerea mai departe”, declară Ionuţ Muscu.

Tineri crescuţi în plasament, cei mai buni părinţi

Acum este căsătorit, are trei copii cărora încearcă să le ofere tot ce el nu a avut, dar şi propria afacere, un micuţ salon de cartier, care aduce singurul venit al familie.

O familie care stă pe umerii lui Ionuţ, căci soţia sa, care a copilărit şi ea tot într-un centru de plasament, are probleme cu vederea.

„Fratele ei venea la mine la tuns, când lucram la nea Gelu. Mi-a povestit că şi-a pierdut şi el părinţii şi că are o soră. Mi-a spus că stă la centrul de plasament. A adus-o şi pe ea la mine, la tuns. Aşa ne-am cunoscut. Am stat cu ea de vorbă. Am vrut să o cunosc, ştiam cum e să creşti în centrul de plasament. De acolo a început relaţia noastră”, îşi aminteşte Ionuţ.

Pentru cei trei copii ai săi face tot ce poate ca să le fie bine. Pe cei doi băieţi i-a înscris la fotbal, iar pe fetiţă vrea să o înscrie la dansuri. „Avem trei copii. Roberto are 9 ani, Andrei are 8 ani, iar Daria are 5 ani. Încerc să le dau tot ce eu nu am avut. Toată lumea mă întreabă de ce îi alint aşa. Eu ştiu cum e să nu ai atenţie din partea părinţilor”, mai spune tânărul tată.

Ionuţ nu se gândeşte doar la copiii lui, ci şi la cei care nu au parte de o familie adevărată. A decis să îi ajute pe cei care acum cresc aşa cum a crescut el: în centre de plasament. Pe unii dintre ei îi învaţă meserie, le oferă cursuri gratuite de tuns.

Situaţia nu este roz nici acum în familia lui Ionuţ Muscu. Cei cinci membri ai familiei stau într-un apartament primit de la Primărie. Din cauza pandemiei de coronavirus, Ionuţ nu reuşeşte să-şi plătească toate facturile cu banii câştigaţi în această perioadă. Însă aşa cum a depăşit toate greutăţile din viaţă, va şti să treacă şi de asta - pentru că Ionuţ Muscu este, fără îndoială, un învingător.

Frizeria lui Ionuţ Muscu din Iaşi Foto I.M.

