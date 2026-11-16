Horoscop marți, 17 noiembrie. Gemenii trebuie să-și sprijine partenerul, iar Taurii pot da lovitura pe plan financiar
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 16 noiembrie.
Berbec
Iubire - Doriți aventură și ridiculizați pe cei mai conservatori. Cele câteva minute de satisfacție nu aduc fericire lungă.
Sănătate - Continuați cu regimul de mișcare și alimentar, dar oferiți-vă și mici recompense.
Bani - Lucrați cel mai bine cu anumite constrângeri. Vi se recompensează creativitatea individuală, dar în limitele unor restricții.
Taur
Iubire - Sunteți în dispoziție romantică și vreți să ieșiți cu partenerul la evenimente speciale pentru suflet.
Sănătate - Sunteți comod, fără dispoziție de a urma ritualul zilnic.
Bani - Fiți atenți la oportunități. Faceți profit din activități venite ca propuneri secundare locului de muncă.
Gemeni
Iubire - Ascultați partenerul care are nevoie de sprijin și e bine să vă demonstrați afecțiunea concret.
Sănătate - Sunteți prins cu multe responsabilități. Pregătiți pachet la serviciu și mergeți pe jos în loc de mișcare.
Bani - Provocările profesionale vă stimulează și vă fac creativ și eficient. Veți fi remarcat și poate chiar remunerat.
Rac
Iubire - Micile bucurii sunt de apreciat și de păstrat în memorie. Puneți accent pe calitatea oamenilor.
Sănătate - Creați o atmosferă plăcută, fie la birou, fie acasă. Detaliile fac diferența la dispoziție.
Bani - Căutați calea de mijloc între cheltuieli și dorința de a păstra banii în buzunar.
Leu
Iubire - Sunteți prea atenți la detalii. Lăsați critica și demonstrați-vă prin gesturi că sunteți alături de partener.
Sănătate - Nu e exclus să vă simțiți fără vlagă și din cauza faptului că starea voastră nu e tocmai perfectă.
Bani - Poziția astrală vă acordă șansa de a lua în serios varianta unei afaceri cu potențial.
Fecioară
Iubire - Doriți să petreceți momente plăcute doar cu partenerul sau cu cei foarte apropiați. Bucurați-vă de companie!
Sănătate - Trebuie să vă îngrijiți de corpul vostru, faceți masaj, lucruri benefice pentru aspectul fizic.
Bani - Vă cheltuiți banii pe lucruri nu foarte practice, dar în schimb de importanță pentru suflet și amintire.
*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.