Fostă concurentă la „Puterea Dragostei”, prinsă după aproape două săptămâni într-un dosar pentru trafic de droguri

Andreea Claudia Pirui, fostă concurentă a emisiunii „Puterea Dragostei”, a fost prinsă de polițiști luni, 16 noiembrie, la o unitate de cazare din Cluj, fiind acuzată de trafic de droguri de mare risc.

Foto: Instagram @andreeaapirui

Potrivit Clujust, aceasta a fost prinsă de politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale IPJ Cluj, pe baza informațiilor venite de la IPJ Sălaj.

Potrivit DIICOT, pe 4 noiembrie, procurorii au cerut arestarea preventivă a doi inculpați și arestarea în lipsă a altor doi, un bărbat și o femeie, acuzați de trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive.

Publicația citată precizează că, în perioada octombrie-noiembrie 2026, doi dintre inculpați, Andreea Pirui și Daniel Lingurar l-ar fi convins pe Sergiu Ioan Turcu, în vârstă de 36 de ani, să meargă în Olanda pentru a cumpăra droguri de mare risc și substanțe psihoactive, destinate vânzării în județele Cluj și Sălaj.

Cei doi i-ar fi asigurat banii pentru achiziție, transportul și cheltuielile de deplasare și masă.

Potrivit procurorilor, Andreea Claudia Pirui ar fi fost încurajată de cumnatul său, Adrian Andrei Pirui, aflat în penitenciar, care i-ar fi oferit sfaturi și sprijin moral.

La 2 noiembrie 2026, Sergiu Ioan Turcu, în vârstă de 36 de ani, a fost prins în flagrant în municipiul Arad, după ce ar fi introdus în țară, pentru ceilalți trei inculpați, peste un kilogram de substanță psihoactivă și o cantitate de cocaină. Acesta s-ar fi întors din Olanda ca pasager într-o cursă internațională de transport persoane, având drogurile ascunse într-o pernă.

Ulterior, procurorii DIICOT au dispus reținerea lui Sergiu Ioan Turcu. Au fost puse în aplicare mandate de percheziție domiciliară, fiind găsite și ridicate mijloace de probă.