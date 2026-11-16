Călin Popescu Tăriceanu va concura la Raliul Monte-Carlo 2027. Cu cine va face echipă fostul premier

România va fi reprezentată la una dintre cele mai cunoscute competiții dedicate automobilelor istorice. Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu va participa la Rallye Monte-Carlo Historique 2027, unde va face echipă cu brașoveanul Radu Pușcariu.

Călin Popescu Tăriceanu a participat şi în anii anteriori la raliuri Foto: Adevărul

Unul dintre cele șapte echipaje românești este format din Călin Popescu-Tăriceanu și brașoveanul Radu Pușcariu. Cei doi vor lua startul cu un Lancia Fulvia 1.3 S, model care face parte din istoria automobilismului sportiv, scrie newsbv.ro.

Șapte echipaje românești, confirmate la ediția din 2027

După mai bine de o lună de așteptare, Petre Cristea Heritage Rally Team Romania a primit confirmarea oficială pentru toate cele șapte echipaje înscrise.

Iată componența delegației României și automobilele cu care vor concura:

Adrian Anton Georgescu / Liliana Georgescu – Renault 5 Alpine;

Viorel Ognean / Andrei Jerca – Lancia Fulvia 1.6 HF;

Călin Popescu-Tăriceanu / Radu Pușcariu – Lancia Fulvia 1.3 S;

Levente Kovacs / Ioan Plămădială – Ford Escort GT Mk1;

Mihai Hățîși / Matei Hățîși – Ford Escort RS Mk2;

Dragoș Busca / Ștefan Marinescu – Porsche 924;

Gyorgy Palfy / Gergely Kernya – Ford Escort RS 2000.

Participarea din 2027 marchează al doilea an consecutiv în care Petre Cristea Heritage Rally Team Romania va lua startul la Rallye Monte-Carlo Historique.

Competiția este programată în perioada 27 ianuarie – 3 februarie 2027 și este dedicată automobilelor istorice, punând în valoare tradiția și evoluția automobilismului sportiv.

Pentru România, prezența celor șapte echipaje reprezintă o nouă participare la un eveniment internațional de referință pentru pasionații de mașini clasice.