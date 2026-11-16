Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru vizita în Cambodgia: „Ar trebui să fie acasă ca președinte. Ce să faci la Francofonie?”

Traian Băsescu l-a criticat luni seară, 16 noiembrie, pe Nicușor Dan pentru participarea la Summitul Francofoniei din Cambodgia, susținând că președintele ar fi trebuit să acorde mai multă atenție incidentelor tot mai frecvente din Marea Neagră.

Traian Băsescu Foto: Mediafax

„Uite, când în Marea Neagră e război, să te duci în Cambodgia. Pe cuvântul meu că e o chestie tare”, a declarat fostul președinte la TVR Info.

Băsescu a spus că a fost surprins de această decizie și a susținut că Nicușor Dan ar fi trebuit să fie în țară, având în vedere situația de securitate din regiune.

„Avem două săptămâni de când avem incidente tot mai dese în Marea Neagră. (…) Ar trebui să fie acasă ca președinte. Ce să faci la Francofonie? Putea să trimită un adjunct din Ministerul de Externe?”, a afirmat Traian Băsescu.

Acesta a criticat și amploarea delegației care l-a însoțit pe șeful statului în Cambodgia, din care au făcut parte consilierul pentru politică externă, ministrul de Externe și alți reprezentanți ai conducerii.

„O mare greșeală, o imoralitate”, a fost concluzia fostului președinte, care a considerat deplasarea nepotrivită și din perspectiva reprezentării europene la nivel internațional.

Nicușor Dan a participat la Summitul Francofoniei, unde a susținut candidatura lui Dacian Cioloș la funcția de secretar general al organizației. Alegerea noului lider a fost însă amânată cu un an.

Duminică, 15 noiembrie, regele Cambodgiei, Norodom Sihamoni, l-a întâmpinat pe președintele Nicușor Dan.

Președintele României a discutat și cu directorul general al UNESCO, Khaled El-Enany, despre consolidarea cooperării României cu organizația și sprijinirea cercetării științifice.

Nicușor Dan a promovat potențialul Centrului Internațional de Formare Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) de la Măgurele și a susținut extinderea colaborării internaționale, precum și crearea de oportunități pentru tinerii cercetători.