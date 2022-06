O asistentă de farmacie îşi urmează marea pasiune: „Dincolo de gusturi şi arome, îngheţata e matematică”

Cristina Mânea este absolventă a Facultăţii de Chimie Alimentară din Galaţi, iar pasiunea pentru îngheţată şi-a descoperit-o în urmă cu doi ani, la sugestia unei cunoştinţe. Astfel, şi-a deschis un mic laborator unde produce îngheţată din plante aromatice şi flori sădite la o fermă şi atent selecţionate. Produsele sunt sută la sută naturale, se folosesc doar fructe şi plante aromatice şi smântână naturală, fără conservanţi sau coloranţi artificiali.

„M-a rugat o cunoştinţă care avea un stand în mall în Bucureşti să fac îngheţată. Acel domn mi-a adus utilajele, iar într-o săptămână am învăţat să fac îngheţată. Am descoperit atunci că îmi place foarte mult. Eu consider că, dincolo de gusturi şi arome, îngheţata e matematică. De exemplu, la aromele florale trebuie să ştii cât tebuie să laşi la macerat planta în lapte. Totul trebuie să fie bine echilibrat. Trebuie să ştii foarte bine cantitatea de zahăr, grăsime, smântână. Am descoperit că lumea îngheţatei este extraordinară în momentul în care reuşeşti să depăşeşti barierele, e ceva sublim”, povesteşte Cristina.

sursa: Cristina Mânea

Printre produsele sale, se numără: îngheţata de mentă cu aromă de căpşuni, flori de soc cu ghimbir confiat şi lămâie, îngheţata de tei, îngheţată de iasomie cu migdale coapte şi sos de caramel, înghetata de prune cu nuci şi migdale, de ciocolată cu piper roz, îngheţata de lavandă, îngheţata de trandafiri picanţi.

sursa: Cristina Mânea

Pentru a obţine sortimentele de îngheţată atât de căutate, Cristina foloseşte doar produse naturale, cum sunt, de exemplu, plantele aromatice aduse de la Staţiunea de Cercetare din Buzău.

sursa: Cristina Mânea

„Am învăţat că nu trebuie să fac rabat de la calitate. Nu poţi obţine un lucru de calitate folosind materii prime ieftine. Feedback-ul pe care l-am primit de la clienţi a fost pe măsura aşteptărilor. Lumea este curioasă să guste din sortimentele pe care nu le găsesc în altă parte”, spune producătoarea de îngheţată artizanală din Galaţi.

sursa: Cristina Mânea

În micuţul magazin pe care îl deţine împreună cu soţul ei, pe lângă îngheţată artizanală se mai găsesc diverse produse şi preparate din brânză, unt bio, dar şi dulceţuri şi zacusă de diverse sortimente.

„Ceea ce facem noi este spiritul pur al lucrului artizanal. Nu ne-am gândit să le brevetăm, suntem devotaţi ideii de produs de nişă, artizanal local. Avem doar produse de calitate, de la producători pasionaţi, care au o poveste frumoasă”, spune Valentin Teodorescu.

sursa: Cristina Mânea

