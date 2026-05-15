Un miliardar nigerian a cumpărat una dintre cele mai exclusiviste vile din Londra: cum arată conacul de 53 de milioane de lire

Miliardarul nigerian Femi Otedola a intrat din nou în atenția presei internaționale după ce a achiziționat un conac de lux în Londra pentru aproximativ 53 de milioane de lire sterline (60,8 milioane de euro), una dintre cele mai mari tranzacții imobiliare ale anului pe segmentul premium din capitala britanică.

Miliardarul nigerian Femi Otedola FOTO: X
Miliardarul nigerian Femi Otedola FOTO: X

Proprietatea, situată în exclusivistul cartier St John’s Wood din nord-vestul Londrei, este una dintre cele mai spectaculoase reședințe din zonă. Conacul dispune de 10 dormitoare generoase, cinematograf privat, zonă de spa și piscină interioară, sală de fitness, cameră dedicată fumatului de trabucuri și pivniță pentru vinuri.

Conacul de lux FOTO: United Kingdom Sotheby's International Realty
Conacul de lux FOTO: United Kingdom Sotheby’s International Realty

Imobilul a fost scos la vânzare în 2020 la un preț de peste 70 de milioane de lire sterline, însă tranzacția s-a încheiat acum la o valoare mai mică, pe fondul presiunilor tot mai vizibile de pe piața imobiliară de lux din Londra, afectată de majorarea taxelor și de costurile ridicate de finanțare.

În ciuda acestor condiții, capitala britanică rămâne în continuare o destinație preferată pentru miliardarii globali, atrași de stabilitatea și prestigiul pieței.

Conacul de lux FOTO: United Kingdom Sotheby's International Realty
Conacul de lux FOTO: United Kingdom Sotheby’s International Realty

Femi Otedola este președinte și acționar majoritar al First HoldCo Plc și și-a construit averea prin investiții în energie, servicii financiare, transport maritim și brokeraj de asigurări. Portofoliul său este considerat unul dintre cele mai diversificate din Africa, potrivit Forbes.

Afacerile sale au pornit din piața de mărfuri, unde și-a pus bazele imperiului financiar, înainte de a se extinde în sectorul energetic. Ulterior, Otedola și-a vândut participația la Forte Oil pentru a se concentra pe investiții în energie.

Piscina conacului de lux FOTO: United Kingdom Sotheby's International Realty
Piscina conacului de lux FOTO: United Kingdom Sotheby’s International Realty

Anul trecut, omul de afaceri a obținut aproximativ 750 de milioane de dolari după ce a vândut pachetul majoritar de la Geregu Power, companie de generare a energiei electrice. Înainte de această tranzacție, el își redusese gradual participația - ajunsă la un moment dat la peste 95%- pentru a atrage investitori instituționali.

Pe lângă investițiile din energie și finanțe, Femi Otedola deține proprietăți în Lagos, Dubai, Londra și Monaco, precum și participații la instituții financiare precum Zenith Bank și FBN Holdings.

