Medic disperat după haosul „relaxării“: „Să nu îndrăzniţi să ne cereţi socoteală!“

Medicul gălăţean Paul Ichim, unul dintre cei mai cunoscuţi chirurgi din partea de est a ţării, a făcut un amplu „rechizitoriu” al stării naţiunii în vremuri de pandemie, cu accent pe măsurile de prevenire, pe starea sistemului medical şi pe perspectivele nu tocmai luminoase.

Specialistul aduce în discuţie şi faptul că bolnavii cronic sunt practic condamnaţi la moarte prin umplerea spitalelor cu bolnavi de Covid-19 asimptomatici, dar şi printr-o „relaxare” haotică, ce nu poate decât să ducă la creşterea numărului de infectări cu coronavirus.

„Restul patologiilor, care nu şi-au luat vacanţă pentru că a venit virusul, au determinat o groază de morţi premature, aşa-numitele morţi colaterale. Problema preocupă deja toată lumea medicală, indiferent de ţară, care caută soluţii de siguranţă epidemiologica pentru a putea ajuta. Observ că o singura ştire este sigură în toata această nebunie, toţi epidemiologii şi infecţioniştii o susţin: cel mai greu de controlat este o epidemie aerogenă”, spune medicul.

Acesta povesteşte că, pe 15 mai, când a ieşit din gardă, a rememorat „la rece” ceea ce se întâmplă în acest moment în sistemul medical.

„Iar a început nebunia şi presiunea pusă pe sistemul de primiri de urgenţă. Iar au început să vină cazurile ca la consultul în policlinică. Au reapărut accidentele de circulaţie. Pe stradă ieri era o nebunie, parcă izvorau maşinile. Pe faleza superioară au reapărut maşinile aliniate la bordură. Spre seară, am ieşit să duc un document şi iar am trecut (evident cu maşina) pe faleza superioară şi parţial pe Brăilei. Mă întreb dacă oamenii chiar au înţeles ce înseamnă păstrarea unei distanţe de siguranţă epidemiologică. Gastile de tineri şi de prea vârstnici. probabil nevorbiţi, parca-şi scuipau unul altuia pe amigdale”, povesteşte dr Ichim.

„Din câte înţelesesem se dăduse liber la mişcare în aer liber, însă ce am văzut ieri (N.R.: sâmbătă), nu seamănă a mişcare, ci a socializare generalizată. Acum îmi dau seama că toată preocuparea noastră de a deschide sistemul sanitar şi pentru restul pacienţilor, este total inutilă. Când, acum câteva zile, spuneam că socializarea de Paşte într-o anumită etnie rebelă va avea consecinţe, probabil că mulţi au zis că dramatizez. Acum în ATI se regăsesc ceva vârstnici de prin cămine şi «prietenii» petrecăreţi şi independenţi”, mai adaugă medicul.

Acesta spune că înţelege într-o oarecare măsură că izolarea a fost greu de suportat şi că unii se simt precum „câinii scăpaţi din lanţ”, însă atrage atenţia că totul s-ar putea să coste foarte scump. Şi nu neapărat în bani, cât în suferinţă.

„Inconştienţa asta care seamănă a «scapă cine poate» (mesaj gen Cataramă), va determina nedeschiderea sistemului pentru restul patologiilor şi va duce la creşterea mortalităţii colaterale. N-am nicio speranţă că pe inconştienţii de ieri i-ar durea inima de moartea altora. Trăim nişte vremuri cumplit de mizerabile, pline de egoism şi indiferenţă”, afirmă dr Ichim.

Acesta atrage atenţia şi asupra faptului că judeţul Galaţi nu este deloc pregătiri, logistic şi medical, pentru a face faţă unui nou val de îmbolnăviri în masă cu Covid-19. Mai mult, el atrage atenţia că în privinţa dotărilor pentru spitale s-a promis mult, dar s-a făcut extrem de puţin în realitate.

„Am rămas tot cu aparatul ăla de analize tip PCR de la «Judeţean», cu posibilităţi limitate de analiză. Cel promis să completeze laboratorul, probabil este adus cu roaba de prin străinătăţi. Cel de la Pediatrie se pare că nu analizează acelaşi lucru. Cel de la TBC este limitat şi a dat rezultate fals negative, iar cel de la Infecţioase a venit incomplet. Terapia intensiva de la spitalul de boli infecţioase a devenit subiect de «pasat motanul» ca şi responsabilitate între autorităţile locale şi cele centrale. Prin paturile de spital stau o groază de pacienţi Covid asimptomatici sau oligosimptomatici, blocând deja şi restul paturilor ce ar trebui utilizate în alt sens”, continuă analiza făcută de chirurgul gălăţean.

Dr Ichim este de părere că, pe termen scurt şi mediu, sistemul medical nu mai apuca să fie deschis pentru restul bolnavilor şi că, fără echivoc, unii vor avea pe conştiinţă acele morţi colaterale ce ar putea fi evitate dacă ar exista responsabilitate în decizii.

De asemenea, el crede că încălzirea vremii va avea efecte nebănuite în spitale. „Vine vremea caldă, iar personalul medical blocat în combinezoanele alea, cu saună la purtător, va fi suprasolicitat termic si epuizat. Când personalul medical este epuizat există riscul scăderii calităţii actului medical, aşa că nu va miraţi”, spune dr Ichim.

Acesta le sugerează autorităţilor să ia în calcul scoaterea din spitale a cazurilor asimptomatice şi controlul lor în alte spatii, deoarece vor avea nevoie sigur de acele paturi de spital pentru cazurile medii si grave.

„Să nu vă plângeţi mai târziu, să nu ne înjuraţi. Deja am ieşit din categoria de eroi şi am intrat în arhicunoscuta categorie de «nenorociţi» în care am fost mereu catalogaţi. Ştiu ca mesajul va fi citit de mai puţină lume, deoarece mulţi nu mai stau în fata calculatorului, dar l-am postat să rămână, să nu spuneţi că nu v-am avertizat. Când o să se producă declicul epidemiologic să nu îndrăzniţi sa ne cereţi socoteala, sa mergeţi la cei ce v-au încurajat să luaţi în derâdere o epidemie aerogenă”, îşi încheie medicul analiza.

Cine este dr Paul Ichim

Doctorul Paul Ichim s-a născut în anul 1955, în municipiul Galaţi. A urmat cursurile Liceului „Vasile Alecsandri" şi este absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi. Şi-a făcut rezidenţiatul în Chirurgie Generală, la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, din Bucureşti.

În 1981, a început să lucreze, ca medic stagiar, la Spitalul Judeţean din Galaţi. Din 1991, şi-a desfăşurat activitatea în secţia Chirurgie a fostului Spital Municipal, secţie pe care a condus-o între anii 2000-2003, până când a fost desfiinţată.

În următorii cinci ani, a coordonat Secţia Chirurgie III a Spitalului de Urgenţă, a fost un mandat senator (timp în care a operat la Brăila pentru că şefii de atunci ai spitalului din Galaţi l-au considerat incompatibil dat fiind că era şi parlamentar), apoi a terminat-o cu politica şi s-a întors la Galaţi, la muncă. De la care nu se dă niciodată deoparte.

Din anul 2006, este „dublu doctor”, căci a devenit doctor în medicină, titlul academic fiindu-i acordat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti.