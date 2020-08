VIDEO Trânte între un liberal şi un pesedist în sediul Biroului Electoral Focşani. „M-a pus la pământ cu o schemă de judo“

Bogdan Emilian Matisan, reprezentantul Partidului Social- Democrat Vrancea în Biroul Electoral Municipal Focsani si Cristinel Irimia, membru PNL, fost consilier judeţean, care se prezintă şi în calitate de jurnalist în Vrancea, graţie publicaţiei pe care o deţine, au fost protagoniştii unor scene uluitoare în sediul Primăriei Focşani, acolo unde se află şi Biroul Electoral Municipal Focşani.

Irimia se afla în acel sediu trimis de PNL Vrancea să verifice o parte din semnăturile pentru candidatul PSD la Primăria Focşani, Cristi Misăilă, suspicionând că în listele depuse sunt semnături false.

Reprezentanţii PNL spun că Bogdan Emilian Matişan, fost viceprimar al Focşaniului, l-a lipsit de libertate în mod nelegal, reţinându-l contra voinţei sale în incinta încăperii, învinuindu-l pe pesedist pentru scenele care au urmat.

“Ulterior, Bogdan Emilian Matişan l-a lovit peste braţ pe reprezentantul PNL când acesta îl filma. Matişan a fost deranjat de semnăturile în neregulă descoperite de Cristi Irimia în momentul consultării listei semnăturilor pentru susţinerea lui Misăilă şi în urma unor telefoane şi presiuni a reuşit să o determine pe judecătoarea Loredana Arhip să nu îi mai permită reprezentantului nostru consultarea integrală a listelor de susţinători ai candidaţilor PSD. Iniţial, reprezentantul PNL primise acordul pentru consultarea listelor, chiar din partea judecătoarei Arhip, PNL Vrancea fiind operator de date cu caracter personal. PNL Vrancea vă pune la dispoziţie un material video cu incidentele de la BEC Focşani. Totodată, Cristi Irimia va face astăzi plângere penală împotriva lui Bogdan Emilian Matişan pentru lipsire de libertate în mod ilegal infracţiune prevăzută de articolul 205 din Codul Penal şi pentru lovire şi alte violenţe. Facem precizarea că reprezentantul nostru filma cu mâna dreaptă, iar mâna stângă o are în ghips, în această situaţie orice acuzaţie îndreptată împotriva reprezentantului nostru fiind hilară”, a anunţat PNL într-un comunicat de presă.

Conducerea PSD Vrancea are însă altă variantă, prezentând presei filmuleţul cu incidentul imediata apropiere a Biroului Electoral Municipal.

Pesedistul Matişan, cel implicat în incident, susţine că Irimia a încercat şi a reuşit "să fure" date cu caracter personal şi că atunci când a sunat la 112, liberalul l-a pus la pământ cu o schemă de judo.

"Cristinel Irimia a început să facă exerciţiul de copiere din listele de susţinători. Atunci am sesizat-o pe doamna preşedinte, i-am spus că este ilegal ceea ce se întâmplă aici, dânsul atunci a început să devină violent, nu numai verbal, ci şi fizic, trăgând de dosare cu doamna judecător. Am sunat la 112, pentru că nu voiam să intru în conflict cu cineva, iar când a încercat să dispară cu datele respective, eu fiind în uşă m-a îmbrâncit, m-a lovit cu ceva tare. Acum am înţeles că avea mâna în ghips, m-a pus la pământ cu o schemă de judo. Până a venit poliţia, dânsul şi-a luat tălpăşiţa", a declarat într-o conferinţă de presă, Bogdan Matişan.

Reprezentanţii PSD au anunţat că au făcut plângere penală şi spun că se aşteaptă ca organele statului să recupereze şi să neutralizeze datele din agenda liberalului.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea a deschis un dosar penal în acest caz.

"Astăzi, ora 12.52, am fost sesizaţi prin apel 112 despre faptul că în incinta unei instituţii publice de pe raza municipiului Focşani a avut loc un conflict spontan între două persoane de sex bărbătesc. Cu ocazia deplasării la faţa locului poliţiştii au identificat un bărbat de 44 de ani, şi un bărbat de 47 de ani. În cauză a fost întocmit dosar penal cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul şi luării măsurilor legale ce se impun", potrivit IPJ Vrancea.