VIDEO Femeia care s-a mutat la ţară şi trăieşte din creşterea găinilor. „Se poate, dar trebuie să munceşti mult“

Mădălina Mirea avea 27 de ani când s-a mutat într-un sat situat la 70 de kilometri distanţă de municipiul Constanţa şi a înfiinţat o mică fermă de găini şi o livadă. După 7 ani de când a renunţat la viaţa de orăşeancă, licenţiată în marketing şi afaceri la Bucureşti, ferma Mădălinei numără peste 1.700 de păsări, 600 de pomi fructiferi, zarzavaturi şi alte animale crescute pe lângă casa omului (gâşte, raţe, prepeliţe sau iepuri).



Ideea Mădălinei a fost să crească păsări în mod natural, doar cu porumb, grâu şi floarea soarelui (fără hormoni de creştere) şi în libertate, putându-se plimba prin toată livada.



Mădălina Mirea s-a mutat în satul Şiriu (comuna Crucea) imediat după ce s-a căsătorit. Soţul ei era originar din acest sat unde avea o casă cu o grădină de 14.000 de metri pătraţi. „Când am ajuns în Şiriu, aici era gospodărie normală: 50 de găini şi doi porci. Am început, treptat, să dezvoltăm o fermă, în fiecare an investind în ea. Sunt eu fată de oraş şi cu facultate, dar îmi pun nişte mănuşi şi mă apuc de pigulit iarba”.



Sursa de inspiraţie: sora ei



A renunţat la oraş, locuia în Constanţa, pentru a începe o mică afacere la sat. Ideea a plecat de la sora ei care cumpăra constant produse naturale de la vecinele ei din localitatea Agigea. „Ea mănâncă numai produse naturale. Şi mi se părea amuzant că mergea pe la casele unor vecini şi cumpăra ouă sau carne de pasăre.”





Ideea unei ferme în Şiriu o avea şi soţul Mădălinei (care este marinar şi mult timp îl petrece în voiaje), încă dinainte de a se căsători. „Am făcut toate acestea din iubire pentru soţul meu care voia să facă o fermă în satul natal şi din dorinţa de a-mi creşte copilul, care acum are 6 ani, într-un mediu sănătos”, spune Mădălina.



După mutarea la Şiriu, tânăra a început să cumpere păsări pe care să le crească special pentru carne sau special pentru ouă. „Achiziţionăm puii la o zi, deoarece nu sunt vaccinaţi. Noi nu vaccinăm păsările, preferăm să le creştem noi, deşi rata de mortalitate este cu mult mai mare, dar ne dorim să creştem natural puii şi găinile. La noi, o pasăre creşte în 6 luni cât creşte în 2 luni una la o Avicola. Deci, costurile sunt mai mari.”



Prima investiţie a fost în 200 de găini de carne. În paralel, s-a ocupat de documentele necesare pentru certificatul de producător agricol şi analizele efectuate de cei de la Direcţia Sanitar Veterinară.



„Nu au accesat nici un fond european. Am făcut totul din banii noştri. Într-un an am făcut un adăpost, în altul am ridicat încă unul şi tot aşa. În patru ani, am investit aproape 30.000 de euro în construcţii şi animale”, explică Mădălina.



VIDEO: Ferma Mădălinei Mirea din satul Şiriu, comuna Crucea



Producând totul natural, tânăra a început să caute şi clienţi, iar aceştia au apărut în rândul cunoscuţilor din Constanţa care îşi doreau produse de la ţară, achiziţionate de la o persoană de încredere. În paralel, a folosit şi contul personal de Facebook pentru a-şi promova activitatea şi produsele. „Oamenii mă cunoşteau, aveau încredere în mine. Ouăle şi carnea sunt mărfuri perisabile şi periculoase. Cea mai bună promovare mi-au făcut-o clienţii mulţumiţi. De aproape un an nu mai postez nimic pe Facebook deoarece nu mai facem faţă comenzilor”.Livrează produse proaspete în fiecare săptămână, în ziua de luni. Clienţii săi sunt din oraşul Constanţa şi împrejurimi. Pentru asta, se trezeşte la 3 dimineaţa şi pregăteşte pachetele pentru fiecare comandă în parte. În funcţie de sezon, oamenii pot alege pe lângă ouă şi carne de pasăre şi verdeaţă, legume sau fructe.În fermă muncesc constant trei oameni: Mădălina, socrul ei şi încă o persoană pe care o plătesc pentru asta. „Se poate trăi din această activitate, dar trebuie să munceşti mult. Lunea, ziua în care fac livrările, o încep la 3 dimineaţa. În celelalte zile, la 6.00 suntem în curte, iar la ora 19.00 încă nu ne-am terminat treaba”.În momentul în care ferma funcţionează la capacitate maximă, familia Mădălinei vinde aproximativ 70 decofraje cu ouă în fiecare săptămână şi cam 40 de păsări, tăiate, curăţate şi ambalate special. Aşa ajung să aibă un profit net de până la 5.000 de lei.





Secretul unei ferme: munca



Mădălina Mirea spune că secretul fermei sale constă în muncă şi în oameni mulţumiţi de produsele sale. Aşa a ajuns ca acum să nu mai facă faţă solicitărilor din partea clienţilor.



„Contează foarte mult munca. Mulţi au terenuri pe care le lasă necultivate, dar preferă să cumpere carne din comerţ”, spune femeia, care arată că nu aşteaptă nici un fel de sprijin de la stat sau din altă parte. „Când ai mii de metri de teren lăsaţi pârloagă în spatele casei, cum să te ajute statul? Să vină statul să-ţi spună să tai bălăriile şi să-ţi faci o grădină?”



Pentru viitor, Mădălina vrea să dezvolte ferma şi să facă agroturism. „Turistul vine dimineaţa, stă prin fermă, îşi poate culege singur fructele (toamna), îşi poate alege păsările pe care doreşte să le cumpere şi noi i le pregătim, îi gătim ceva tradiţional de mâncare”.

