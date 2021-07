Explozie şi incendiu la Rafinăria Petromidia. Şase răniţi. A fost activat Planul Roşu VIDEO

GALERIE FOTO

UPDATE Conform ISU Dobrogea sunt şase victime. Unul dintre răniţi are arsuro pe o suprafaţă de aproximativ 45% din corp. A fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Judeţean Constanţa. Şi celelalte victime au fost transportate la spital.

UPDATE A fost dispusă suplimentarea rezervei de substanţă de stingere cu câte 2.000 litri de la ISU CL, TL, IL, GL şi VN.



Incendiul se manifestă la o instalaţie de transport petrolier, iar în acest moment, salvatorii acţionează pentru închiderea robineţilor şi întreruperea alimentării cu combustibil.



Până la acest moment sunt raportate 3 victime, dintre care 2 cu arsuri.



În zonă a fost trimis şi un elicopter SMURD.



UPDATE Pentru optimizarea acţiunilor de răspuns, s-a dispus alocare de forte suplimentare, respectiv:



ISU Călăraşi - 2 autospeciale de stingere

ISU Ialomiţa - 2 autospeciale de stingere

ISU Tulcea - 2 autospeciale de stingere

ISU Brăila - 2 autospeciale de stingere şi autocamion cu 2.000 litri substanţă de stingere

Update: Pentru eficientizarea misiunii de raspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.



Totodata, avand în vedere degajarile mari de fum, pentru protecţia populaţie aflate in proximitate a fost transmis mesaj Ro-Alert.

Pentru gestionarea incidentului, la faţa locului au fost trimise 8 autospeciale de stingere, 2 ambulanţe SMURD şi o unitate de terapie intensivă mobil, spun cei de la ISU Dobrogea.





Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, din primele informaţii, o persoană a fost rănită, suferind arsuri de căi aeriene şi pe aproximativ 45% din suprafaţa corpului. ISU a anunţat că este încă o persoană rănită.

La faţa locului au ajuns şi 6 ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa.

„Impactul asupra mediului poate fi major”, a declarat Tánczos Barna, ministrul Mediului. „Din primele evaluări ale Agenţiei Naţionale a Mediului, norul de fum se deplasează spre mare. Avem la faţa locului un laborator mobil care analizează situaţia”, a adăugat ministrul Mediului.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, şi Raed Arafat, şeful DSU; aflaţi pe litoral într-o vizită de lucru, s-au deplasat la Rafinăria Petromidia.

Rafinăria Petromidia a trecut deja printr-o revizie generală, finalizată la jumătatea lunii mai, după cum anunţau atunci oficialii Rompetrol.

„Am trecut peste un an foarte dificil, din toate punctele de vedere, în care am avut o presiune fără precedent în piaţa de profil. Cu toate acestea, am reuşit finalizarea cu succes a reviziei generale a rafinăriei Petromidia, care ne asigură, în prezent, funcţionarea la nivel optim, dar şi posiblitatea de a ne adapta producţia la cererea în creştere de produse petroliere. Împreună cu diviziile de retail ale Grupului din Romania, Republica Moldova, Bulgaria şi Georgia continuăm să fim un pilon de stabilitate în asigurarea de produse petroliere de calitate, dar şi sprijin în lupta împotriva pandemiei”, declara la data de 17 mai Felix Crudu Tesloveanu, Director General al Rompetrol Rafinare.

