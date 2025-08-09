Președintele ANAT este mulțumit de cazările din România: „Niciodată noi nu vorbim de bine. Suntem singura țara care are bocitoare”

Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), spune că „este mulțumit de cazările din România”, acesta afirmând că prețurile din România la cazări sunt mai ieftine la noi în țară. „În România, se vinde drama. Niciodată noi nu vorbim de bine”,a spus acesta.

„Evident, că suntem mai ieftini. Noi comparăm patru stele din România cu cinci stele din Turcia, Franța. Trebuie să comparăm mere cu mere, pere cu pere. În general, România este mai ieftină. (....) În România, se vinde drama. Niciodată, noi nu vorbim de bine. Suntem singura țara care are bocitoare. (...)Sunt și hoteluri bune în România, sunt mulțumit de cazările din România”, a declarat Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, la Antena3.

Expertul în turism a explicat și de ce în România sunt puține hoteluri de cinci stele.

„Ca să ai cinci stele, trebuie să fii cu hotelul pe plajă. Avem 27 de hoteluri, care au all inclusive sunt foarte bune, cu servicii foarte bune”, a spus Burcea.

Acesta a transmis și un avertisment cu privire la majorările TVA din domeniul Horeca, care urmează să se aplice. „La restaurant, o să mănânce patronul și familia lui, dacă TVA -ul crește la 21 la sută. Iar la hotel, proprietarul o să se cu familia”, a spus Burcea.

La final, președintele ANAT a anunțat o veste bună pe pentru cei care vor să ajungă la mare. Potrivit acestuia, după 20 de august, ofertele pentru litoralul românesc „vor fi spectaculoase”. „Prețurile vor scădea. Vor fi tarife bune pentru mare”, a adăugat acesta.