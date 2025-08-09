Fiica „secretă” a lui Freddie Mercury vorbește pentru prima dată: „Am plâns și l-am jelit pe tatăl meu... A trebuit să devin adultă fără el”

O femeie care susține că este fiica secretă a legendarului artist Freddie Mercury a vorbit pentru prima dată despre povestea ei.

Femeia, cunoscută drept „B”, susține că a fost concepută în 1976, după ce mama ei – soția unui prieten apropiat al lui Mercury – a avut o aventură cu solistul trupei Queen, la un an după ce Bohemian Rhapsody a devenit un hit, scrie The Standard.

Cartea sa, „Love, Freddie”, scrisă în colaborare cu autoarea Lesley-Anne Jones, va fi lansată în septembrie și se bazează pe ceea ce ea spune că sunt 17 jurnale scrise de mână pe care Mercury i le-a dat cu puțin timp înainte de moartea sa în 1991, din cauza complicațiilor legate de SIDA.

B spune că Mercury avea o relație „foarte strânsă și plină de dragoste” cu ea, adăugând că o „prețuia ca pe un bun valoros”.

Într-o declarație publicată de Daily Mail, ea a spus: „Nu voiam să-l împart pe tatăl meu cu întreaga lume. După moartea lui, a trebuit să învăț să trăiesc cu atacurile împotriva lui, cu reprezentările eronate despre el și cu sentimentul că tatăl meu aparținea acum tuturor.

Am plâns și l-am jelit pe tatăl meu, în timp ce fanii din întreaga lume îl jeleau pe Freddie. Când ai 15 ani, nu este ușor. A trebuit să devin adultă fără el... Timp de 30 de ani a trebuit să-mi construiesc viața și familia fără el... Aveam nevoie ca tatăl meu să fie doar al meu și al familiei mele. Cum aș fi putut să vorbesc înainte?”

Afirmațiile ei au fost întâmpinate cu scepticism de către unii dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Mercury. Mary Austin, fosta parteneră a cântărețului, care a moștenit o mare parte din averea lui, ar fi spus că nu știa de existența lui B.

Se spune că nici chitaristul Brian May nu știa de existența unei fiice și și-a exprimat îndoiala cu privire la povestea ei.

B a spus că a fost „devastată” de presupusa reacție a lui Austin, acuzând-o că „nu a spus nimic” timp de 34 de ani, în timp ce „viața lui Freddie a fost distorsionată, răstălmăcită și rescrisă”. Ea a criticat-o, de asemenea, pe Austin pentru că a comentat înainte de a citi cartea.

Autoarea Lesley-Anne Jones a declarat: „Sunt surprinsă de răspunsul lui Mary Austin. În calitate de jurnalistă, am încercat să o intervievez de nenumărate ori de-a lungul anilor, dar ea nu a răspuns niciodată. În această carte, însă, există o singură voce: cea a fiicei lui Freddie. Povestea este a ei. Citatele sunt ale ei. Sursa ei este colecția de 17 jurnale scrise de mână pe care Freddie i le-a dat cu trei săptămâni înainte de a muri.”

B a spus că a fost decizia ei să o abordeze pe Jones și a insistat că jurnalista i-a respectat dorințele „la fiecare pas”. Ea a adăugat că „motivele și circumstanțele” contactării ei au fost explicate în carte.