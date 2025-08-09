De ce vrea armata SUA să arunce în aer Cybertruck-uri Tesla

Forțele Aeriene ale SUA plănuiesc să testeze rezistența vehiculelor Tesla Cybertruck în cadrul unor exerciții cu foc real, a relatat publicația de specialitate The War Zone.

Armata SUA intenționează să cumpere Cybertruck-uri pentru a face acest experiment și a evalua în ce măsură sunt realmente rezistente la muniție.

Conform documentelor publicate miercuri pe un site web de contracte al guvernului american, o companie va achiziționa două astfel de vehicule, motivând că este necesară testarea, întrucât probabil acestea vor începe să apară în curând pe câmpul de luptă.

Camioanele fac parte dintr-o comandă de 33 de vehicule pentru „testarea focului cu proiectile reale” la poligonul de tragere White Sands din New Mexico.

Contractul prevede că Cybertruck-urile trebuie să fie remorcabile, nu neapărat funcționale, iar bateriile lor îndepărtate. Documentele de achiziție au fost publicate în premieră de publicația de specialitate The War Zone.

Într-un document separat în care se explică necesitatea achiziției specifice a unor vehicule Tesla erau în mod specific necesare, responsabilul pentru contractare a declarat că adversarii Americii vor începe „probabil” să înceapă să folosească camioanele placate cu oțel inoxidabil pe câmpul de luptă datorită durabilității lor.

„În teatrul de operații, este probabil ca inamicul să facă tranziția la vehicule de tipul Tesla Cybertrucks, deoarece s-a constatat că acestea nu suferă amploarea daunelor așteptate în cazul unui impact major”, se arată în document.

De altfel, cu ocazia lansării în 2023, directorul executiv al Tesla, Elon Musk, a declarat că modelul a fost proiectat pentru a fi „rezistent la apocalipsă”.

Anul trecut, liderul militar cecen Ramzan Kadîrov s-a lăudat cu Cybertruck modificat, echipat cu o mitralieră, despre care a spus că va fi trimis pe front în Ucraina.

„Sunt încrezător că această «fiară» le va fi de mare folos soldaților noștri”, a scris Kadîrov. Liderul cecen declara la începutul anului trecut că peste 43.000 de luptători ceceni au servit în Ucraina de la începutul războiului.

Ulterior, acesta a acuzat Tesla că a dezactivat de la distanță potențiala mașină de război, numind gestul lui Musk „nebărbătesc”.

Potrivit unor experți consultați anterior de Business Insider Cybertruck-ul ar fi „inutil” pe câmpul de luptă.

„Unde se încarcă chestia asta pe câmpul de luptă? Nu există prize Tesla pe frontul din Donbas”, s-a arătat sceptic Mark Cancian, consilier senior în cadrul Programului de Securitate Internațională din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale și colonel în retragere al Corpului Pușcașilor Marini ai SUA.

Este o problemă pe care Armata SUA încearcă să o rezolve, a spus el. Unele părți interesate din domeniul militar insistă pe lângă forțele americane să treacă la energie electrică pentru a contribui la combaterea crizei climatice. Însă electrificarea vehiculelor Armatei necesită o cantitate masivă de electricitate ușor accesibilă, soluție la armata încă lucrează, a spus Cancian.

În afară de acest aspect, Cybertruck-urile s-au confruntat cu o serie de rechemări în service din cauza unor probleme precum desprinderea unor piese și blocarea pedalei de accelerație.

Musk a prezis că Tesla va vinde peste 250.000 de mașini pe an, dar vânzările nu s-au ridicat la aceste așteptări: producătorul auto a vândut doar 10.700 de bucăți până acum în acest an, potrivit firmei de consultanță în industria auto Cox Automotive.