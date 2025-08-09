Ștefania Uță, aur la Campionatul European de atletism. Cursă senzațională, încheiată cu recordul competiției

Ștefania Alexandra Uță a câștigat medalia de aur la Campionatele Europene U20, în cursa de 400 m garduri, după o cursă fantastică, în care a depășit liderul cu o sutime de secundă, pe ultimii metri. Sportiva noastră a încheiat întrecerea în 55,55 secunde, doborând recordul competiției, vechi de 20 de ani

Atleta de 17 ani, antrenată de Alina Enescu, a obținut ieri calificarea în finala probei cu timpul de 57,39 secunde, al doilea timp la general. În ultimul act al cursei găzduite de Tampere, Finlanda, Ștefania Uță se afla pe locul 2 când s-a intrat în linie dreaptă, la câțiva metri în spatele franțuzoaicei Tumba. Românca a recuperat incredibil, trecând prima linia de finish și cucerind medalia de aur, la o sutime în fața adversarei sale.

”Incredibil! Ștefania Alexandra Uță este noua campioană europeană la 400 m garduri, U20! Recordul competiției 55.55 sec! Bravo, Alina Gabriela Enescu! Ce performanță uriaṣă! ȘTEFANIA revine după un an de coṣmar și depășește chiar și performanță Ionelei Țârlea la această vârstă! Ce cursă! Ce fenomen!", au scris pe pagina de Facebook cei de la CS Vâlcea 1924.

Felicitări din partea COSR

Felicitările au fost completate de cei de la COSR: "Aur pentru România la Campionatele Europene de Atletism U20! Ștefania Uță a devenit campioană europeană la 400 metri garduri după o cursă decisă pe linia de finiș. Cu 55,55 secunde, eleva Alinei Enescu a stabilit și un nou record al competiției. Pentru ea este cea mai bună performanță a carierei.

Ștefania a depasit-o pe franțuzoaica Tumba cu o sutime de secundă., aceasta a fost cronometrată în 55,56 secunde. Pe locul trei a terminat atleta din Letonia, Hambidge, 56,71.Bravoo, Stefi! Felicitări, antrenoarei sale!", a transmis Comitetul Olimpic și Sportiv Român pe Facebook.