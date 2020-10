Demisie în cazul elevilor amendaţi pentru că se jucau în curtea şcolii. „Au ajuns să ia copiii cu duba ca să scape de mine?”

Directorul Şcolii 29 Constanţa, Ion-Denys Ciorogaru, a demisionat. Anunţul a fost făcut chiar de dascăl pe contul său de Facebook şi confirmat luni, 5 octombrie, de şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean, Sorin Mihai.

„Am considerat că această nouă reclamaţie, după ce am fost reclamat de mai multe ori la CNCD, minister, isj, instanţă, curtea de conturi etc, are legătură strict cu persoana mea. Dacă acum au ajuns să ia copiii cu duba, să amendeze şcoala ... doar ca să scape "unii" de mine? Am ales ... şi mi-am depus demisia!”, a scris directorul Şcolii 29.

Ion-Denys Ciorogaru relatează şi controlul efectuat vineri, 2 octombrie (în aceeaşi zi în care cei opt adolescenţi au fost amendaţi), de către poliţişti la unitatea şcolară.

„Vineri domnii poliţişti au venit, m-au ameninţat cu amenzi ... nu au fost interesaţi de situaţia semnalată de mine, nu au solicitat înregistrările video. Au verificat doar hârtii pe care afirmau că nu le avem dar ... le aveam, au spus că sunt expirate deşi nu erau ... au cerut butoane de panică la efracţie. Efracţia în şcoală, nu e când nu e nimeni în şcoală? Dacă da? Cine apasă butonul? Au cerut să avem acces la sala de materiale cu închidere bazată pe cod pin nu cu cheie, când i-am întrebat la ce "materiale"? Au ridicat din umeri! Când i-am întrebat dacă e vorba de materialele de curăţenie ... au zis că probabil da”.

Opt adolescenţi de clasa a IX-a au fost ridicaţi de Poliţie în seara zilei de 2 octombrie deoarece se aflau în curtea Şcolii 29. au fost duşi la Secţia 2 Poliţie Constanţa şi amendaţi cu câte 250 de lei.

Evenimentele au fost relatate chiar de părintele unuia dintre elevi, care susţine că toţi cei săltaţi cu duba” sunt elevi olimpici, fără probleme de disciplină.

