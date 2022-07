12 ani de la moartea Mădălinei Manole. Cel mai înfocat fan: „Ţi-ai găsit pacea? Cum e sus, în cer?“

Daniel Gheorghe din Medgidia, fanul Mădălinei Manole, îi scrie artistei în fiecare an, în preajma zilei de 14 iulie, când Mădălina s-a născut şi a ales să moară 43 ani mai târziu. Aceasta este ultima, după cum afirmă autorul.





„A douăsprezecea scrisoare…

... şi ultima...

Scrisoare către MADĂLINA MANOLE…

Ochi nemuritori, ce mai faci acolo? Cum eşti? Ţi-ai găsit pacea? Cum e sus în cer? E soare, e cald? E lumină?





E adevărat că toţi îngerii au aripi şi cântă cât e ziua de lungă? E bine? Eşti bine? Nu ai mai dat niciun semn de când... De mult... Parcă a trecut prea mult timp, deşi n-au trecut decât 12 ani... Cât 12 apostoli, care sper că ţi-au fost alături în tot acest timp...





Aici pare să fi venit vara... E cald, dar nu îndeajuns încât să poată încălzi şi inimile... E soare, care pare a fi trimis de undeva, cu un scop... Mai e şi ploaie din când în când, despre care am aceeaşi părere... Am impresia că eşti supărată... Nu te mai văd, ca să-mi dau seama exact, nu te mai aud ca să pot fi sigur de ceea ce spun, doar că aşa mi se pare...





A trecut puţin, şi totuşi mi se pare că a trecut atât de mult... Încă încerc să mă obişnuiesc cu gândul că... Nu am curaj să o spun cu voce tare... Încă sper să visez, deşi fiecare zi ce trece îmi demonstrează că eu trăiesc realitatea... Oricum, azi aş fi vrut să fie altfel! Să mi se răspundă la scrisoarea aceasta, care n-ar fi sunat aşa... Să-mi răspunzi la telefon, ca de fiecare dată când ne sunam să ne întâlnim...

De ziua Franţei, ar fi trebuit să-ţi spun „La mulţi ani!”... Nu mai pot! Ştiu că apelul va rămâne mereu fără răspuns, la fel ca mesajul...





Şi totuşi l-am scris, în speranţa că poate va ajunge până acolo sus, printre stele! Mi-e aşa de dor de tine... Încât simt că ceva se rupe în mine... Nu te voi uita, asta ţi-am promis, şi am de gând să mă ţin de cuvânt! Ţi-am urmat sfatul şi am continuat să calc pe urmele artei, am intrat în lumina reflectoarelor urmându-mi visul, am absolvit acum Facultatea de Arte. Ştiu că ai fi mândră de această împlinire.

Îţi continui misiunea de a oferi oamenilor emoţii!





Aşa cum am promis şi că va veni o vreme în care ne vom întâlni... Până atunci, însă ai grijă de sufletul tău, te rog! Şi..... Petrecere frumoasă, alături de îngeri. Eu azi am să aprind o lumânare... Nu-mi rămâne altceva de făcut...“ De aici de pe pământ, gândul mă va umple de bucurie, de tristeţe, şi cu tăinuită grijă îmi voi ascunde „marea de lacrimi”… Cu recunoştinţă, Daniel GHEORGHE. 2 iulie 2022“

Mădălina Manole a murit la 14 iulie 2010, chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. Cântăreaţa a fost găsită decedată în locuinţa ei de pe strada Griviţei din Otopeni. I.N.M.L a stabilit că Mădălina s-a sinucis înghiţind Furadan. A fost înmormântată în cimitirul Bolovani din Ploieşti.