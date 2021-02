Apele Române Cluj au eliminat un candidat care ar fi obţinut notă prea mare la concurs şi au pus un protejat politic

În plină stare de urgenţă, şefii companiei Apele Române ar fi cerut schimbarea şefului inspectorilor de la Administraţia Bazinală Someş-Tisa în favoarea unui angajat cu susţinere politică, relatează Digi24.

S-a întâmplat în martie 2020. Pentru că şefa de atunci, Florina Rus, a refuzat să-şi dea demisia, postul a fost scos la concurs. Florina Rus, inspector ABA Someş-Tisa a susţinut că „Toate aceste lucruri s-au întâmplat în plină stare de urgenţă când scoaterea la concurs a posturilor era blocată. Respectivul a depus o contestaţie la proba scrisă, cu toate că nu avea calitatea de concurent, deci automat, conform legii, nu putea nici să conteste proba scrisă”.

Contestaţia a fost aprobată şi concursul a fost anulat. Florina Rus, care se înscrisese în competiţie pentru propriul ei post şi a obţinut 95 de puncte din 100, nu s-a mai putut prezenta la proba de interviu. În ciuda anulării concursului, decizia de destituire, semnată de şeful interimar care a şi depus contestaţia, a rămas valabilă. Iar în locul ei a rămas şef-interimar cel mai tânăr angajat din departament, Valentin Avram, în trecut fotomodel.

Iar pentru ca întreaga situaţie să fie mai complicată ca o telenovelă, trebuie menţionat că cei doi protagonisti ai luptei pentru conducerea departamentului de inspectori formaseră un cuplu, în urmă cu mai mulţi ani, arată sursa citată.

Avram şi-a arătat pe Facebook sprijinul pentru PNL Cluj. FOTO: Arhivă personală

Susţinut politic

Valentin Avram, şef inspector ABA Someş-Tisa a susţinut: „Eu vin dintr-o familie gospodari de ape, amândoi părinţi ai mei sunt pensionari. Sunt angajat în instituţie din 2014. Am urmat Facultatea de Ingineria Mediului, masteratul în construcţii Hidrotehnice şi am urmat şi un curs de Specialitate în Managentul Resurselor de Apă, practic am toate studiile pentru a ocupa acest post”.

Problema nu ar fi însă ştiinta de carte, ci faptul ca nu avea drept legal să obţină postul ca şef plin, pentru ca nu era de suficientă vreme în instituţie. În plus, el a contestat un concurs la care nu participase, arată sursa citată.

Avram, şef inspector ABA Someş-Tisa: „Se discută despre lipsa de profesionalism a mea, în contextul în care ani de zile consecutiv am avut calificative de foarte bine, acordate chiar de către dânsa. (R: Dumneavoastră aţi contestat concursul?) Da, eu l-am contestat, au fost mai multe motive, legat de procedura de organizare a concursului”.

„Toţi au fost numiţi, nu pot să spun că au fost numiţi politic sau nu”

Avram a precizat: „Eu când am preluat apele am rămas şocat, eu am făcut plăngeri penale la oameni, am dat de nişte situaţii pe care nu pot sa vi le explic, care erau tolerate de atâţia ani de zile. Am aplicat sancţiuni în cuantum record, nu în ultimul an, ci din totdeauna de când există inspecţia. (R: Până la urmă aţi fost sau nu, numit politic, a avut vreo treabă PNL-ul cu povestea asta?) Nu există în Administraţia Bazinală Someş-Tisa niciun şef de serviciu, birou sau compartiment care să fi dat examen pe funcţia de conducere. Toţi au fost numiţi, nu pot să spun că au fost numiţi politic sau nu, că nu sunt în măsură”.

Instanţa e aşteptată acum să decidă dacă anularea concursului a fost justă. La un eventual viitor concurs, poate candida atât şeful interimar, care ar îndeplini între timp condiţiile de vechime, cât şi fosta şefă, îndepărtată din funcţie.

