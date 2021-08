Utopia Band, proiectul rock cu mesaje grafice al unor tineri din Buzău VIDEO

Doi studenţi la Istorie şi la Agronomie şi o masterandă la Grafică alcătuiesc de peste un an un trio nonconformist: Utopia Band.

Cristi Sîrbescu, Ştefan Preda şi Andreea Zaleschi transformă emoţiile pe care le trăiesc în muzică şi desen. Băieţii petrec nopţile în studio, compun, înregistrează şi, la final, o inspiră cu acordurile lor pe artista care îşi unduie creionul după sunete şi cuvinte.

Cristi Sîrbescu este liderul trupei Utopia Band, compozitor şi textier.

”Nici nu îmi dau seama când compun o melodie. Spre exemplu, am compus Pale Blue, Toxic Ocean într-o jumtate de oră, de la versuri, la linie melodică. Pur şi simplu, am simţit să compun melodia, am simţit energia ei şi povestea care e în spatele melodiei. În timp ce compun, îmi vin şi versurile în cap nimic nu mă distrage, nici măcar mama care trece prin cameră. Nu-mi dau seama ce e-n jurul meu”, spune Cristi.

Atentă la inflexiunile vocii lui Ştefan, dar şi la gimnastica degetelor lui Cristi pe corzile chitarei, Andreea transpune vibraţiile, în alb şi negru, pe coala albă.

Aşa au apărut şi desenele care ilustrează ultimul videoclip al trupei, iar imaginile însufleţite de voce şi sunet de chitară au fost adunate în lucrarea de disertaţie a Andreei.

Sursa Utopia Band

George Stănescu, profesorul de chitară al celor doi băieţi din Utopia Band, ii ascultă la repetiţii şi de fiecare dată le cere mai mult. ”La început este ca la început, cu ezitări, cu permanente căutări, dar vă pot spune cu satisfacţie că, în mai puţin de şase luni, s-au cristalizat nişte linii care acum pot convinge”, spune George Stănescu, profesor de chitară clasică.

”Cred că acesta este, de fapt, răspunsul pe care îl căutam cu această lucrare de disertaţie la întrebarea de unde vine inspiraţia să-mi dau seama cum pot să ilustrez un sunet, diferit de notele muzicale, sau să-mi dau seama cum să fac un desen să cânte. Nu am aflat răspunsul, dar am descoperit în schimb alte lucruri minunate; am rezonat cu emoţiile transmise de muzica celor de la Utopia”, mărturiseşte Andreea Zaleschi, grafician.

Sursa Utopia Band

Ideea de a avea o trupă a apărut în clasa a opta Cristi Sîrbescu are 20 de ani şi studiază Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, în cadrul Facultăţii de Istorie, la Universitatea din Bucureşti. În paralel, tânărul îşi urmează pasiunea pentru muzică, în cadrul proiectului Utopia.

Sursa Utopia Band Sursa Utopia Band

A descoperit plăcerea de a cânta în copilărie, după ce a primit cadou de la părinţi o chitară clasică, pe care iniţial a abandonat-o sub patul din sufragerie. Într-o dimineaţă, mărturiseşte Cristi, şi-a adus aminte de instrument, l-a scos de sub pat şi a început să cânte.





Nu prea ştia cum, la acea vreme, însă dorinţa de a ajunge cât mai repede să interpreteze melodiile preferate, din repertoriul unor trupe precum Nirvana sau The Beatles, l-a ambiţionat să studieze, pe cont propriu, muzica.

A intrat ulterior sub îndrumarea unui cunoscut profesor de chitară din Buzău, George Stănescu. Timp de mai bine de trei ani, Cristi a fost chitarist în trupa mentorului său, S.G. Project.

Tot în momentul în care a redescoperit chitara de sub pat şi a compus prima sa melodie, aşa cum se pricepea la acea vreme, a decis că, dacă va reuşi vreodată să-şi întemeieze o trupă, o va numi Utopia.

Utopia Band a avut trei membri la început

În vacanţa de vară, înainte de a intra la facultate, Cristi s-a împrietenit cu Mihai Gorgan, pe care-l cunoscuse cu ceva timp înainte din trupa profesorului de chitară. I-a împărtăşit noului său amic totul despre visul pe care-l avea, iar din acest moment începe istoria trupei.

Sursa Utopia Band

Cristi a început proiectul Utopia cu Mihai Gorgan, la tobe şi bas. După câteva luni de repetiţii şi melodii înregistrate şi încărcate pe YouTube, cei doi au debutat ca trupă la „Şcoala din parc: Seri de Vară la Buzău”, în Amfiteatrul din Parcul Tineretului.

Şi-au dat seama ulterior că au nevoie de un al doilea chitarist pentru trupă şi viitoarele concerte, aşa că l-au rugat pe Ştefan Preda, un fost coleg de trupă al profesorului Stănescu, să-i ajute. După concert, l-au declarat pe Ştefan ca fiind cel de-al treilea membru al proiectului Utopia Band.

Trupa a funcţionat pentru scurt timp în trei, până când Mihai a decis să plece pentru a-şi definitiva câteva proiecte personale.

Utopia Band caută noi membri

Actualii membri ai proiectului Utopia, Cristi, Ştefan şi Andreea, şi-ar dori să atragă alături de ei şi alţi tineri.





”Suntem în căutare şi de basişti şi de toboşari, însă nu prea găsim, din păcate. Observ că tinerii din generaţia noastră nu mai au un interes aşa de mare pentru o muzică mai necomercială, ca a noastră, care nu se difuzează la radio, care nu e de dansat”, este de părere Ştefan Preda, chitarist al trupei Utopia.

Cu idolii lor, Kurt Cobain, Jim Morisson sau Jimmy Page, în minte, cei doi muzicieni ai trupei, Cristi şi Ştefan, îşi doresc să rămână originali, să-şi încânte într-o zi publicul şi, de ce nu, să scrie istorie în muzică.

Pe aceeaşi temă: