Cum a ajuns o tânără filipineză să se îndrăgostească de România şi de viaţa la ţară

Protagoniştii unora dintre multele jurnale de călătorie care rulează pe reţelele de socializare sunt Genalyn, Bogdan şi fiica lor de 3 ani, Katiuşa, adică „The Petre Family“. Cei trei obişnuiesc să-şi filmeze toate excursiile pe care le fac în România şi vorbesc la superlativ despre orice loc li se iveşte în cale.

Au deja în portofoliu foarte multe drumeţii: au fost în Munţii Buzăului, la Vulcanii Noroioşi, au vizitat tabăra de sculptură de la Măgura şi staţiunea Sărata Monteoru.

Au mai călătorit în Bucureşti, în staţiunile de pe Valea Prahovei şi de pe litoralul românesc, au fost în excursii la câteva castele şi cetăţi din Transilvania, iar lista cu viitoarele itinerarii este lungă. Soţii Petre vor să ajungă, după pandemie, în Iaşi, Timişoara şi Cluj, în Delta Dunării, pe Transfăgărăşan şi în Maramureş.

Cu filmuleţele lor din timpul aventurilor prin România au strâns o bază considerabilă de fani, între care foarte mulţi străini. Are ce arăta, spune tânăra stabilită de patru ani pe meleaguri buzoiene, pentru că România este o ţară surprinzătoare.

„Românii sunt un popor ospitalier, vesel. Oamenii pe care i-am cunoscut nu sunt deloc reci sau aroganţi, sunt foarte asemănători cu poporul meu. Ţara este superbă, cu multe locuri de vizitat şi o climă ideală. Pentru mine a fost ceva nou şi fascinant să descopăr toate anotimpurile: iarna îmi place zăpada, primăvara şi toamna îmi plac culorile din natură, iar vara ne oferă căldură şi atmosferă de vacanţă“, spune Genalyn.

Economii şi un credit pentru a-şi întâlni iubirea

Filipineza Genalyn şi buzoianul Bogdan Petre s-au cunoscut pe Facebook, în urmă cu mai bine de cinci ani. Timp de un an relaţia lor a fost una virtuală, până când buzoianul a făcut rost de bani şi a hotărât că e momentul să le-o prezinte părinţilor săi, care locuiesc în satul Haleş.

„Ne-am cunoscut într-o luni seară, iar după prima conversaţie pe Facebook, marţi dimineaţă, i-am ascultat cântecele pe care le avea încărcate pe Facebook. M-a uimit! «Doamne, fata asta are un dar», am zis atunci. A învăţat de atunci multe cântece româneşti, inclusiv colinde, pe care le cântă excelent“, spune Bogdan Petre.

Buzoianul mărturiseşte că după ce s-a îndrăgostit de tânăra de la celălalt capăt al lumii, gândul i-a stat numai la cum s-o convingă să se mute în România. Şi-a concentrat toate resursele materiale şi energia pentru a găsi cât mai repede o soluţie prin care să şteargă distanţa dintre ei.

Vreme de zece luni, Bogdan Petre a făcut economii şi a reuşit să obţină şi un credit bancar pentru a strânge suma necesară deplasării în Filipine, ţară aflată la peste 10.000 de kilometri distanţă. Două zile a durat călătoria lui Bogdan cu avionul, până la Manila, cu două escale în Asia. Din capitala filipineză, a luat alt avion spre insula pe care locuia Genalyn, unde a descoperit gazde primitoare şi peisaje de vis.

„Am petrecut două luni superbe în Filipine, după care am venit în România, la noua ei casă. Şi acum mă minunez şi zic: «Eu, un om simplu, uite ce fată frumoasă am alături de mine». Genalyn mi-a dovedit că atunci când îţi este dat să întâlneşti persoana potrivită, ea poate fi şi la capătul pământului“, spune bărbatul în vârstă de 37 de ani.

„Îmi place să mergem la cules de mere”

Genalyn şi Bogdan Petre s-au stabilit, în urmă cu patru ani, în Haleş, un sat din comuna Tisău, judeţul Buzău, pe care natura l-a binecuvântat cu peisaje superbe. Colinele şi pădurile din jurul gospodăriei îi amintesc lui Genalyn de ţara sa natală.

„M-a cucerit viaţa simplă de aici, din sat, cu tot ce oferă natura. Avem în curtea socrilor păsări, animale, avem pădurea în apropiere, dealuri, aer curat. Totul îmi aminteşte de ţara mea, de Filipine, şi asta îmi alină dorul de casă şi de familia mea. Îmi place să mergem la cules de mere în livada bunicului şi să culegem ghebe din pădure“, spune, fascinată, tânăra Genalyn.

Viaţa lui Bogdan şi a soţiei sale pare desprinsă din filmele romantice, iar naşterea Katiuşei a fost cel mai frumos dar pentru familia Petre.

„Cu soţia, limba de bază este engleza, iar cu fetiţa vorbesc, în primul rând, în română, mai ales când sunt singur cu ea. Când este şi soţia lângă noi, vorbesc în română şi apoi îi traduc şi soţiei. Genalyn a început să ne înţeleagă foarte bine, iar în scurt timp va şi vorbi la fel de bine, pentru că îşi doreşte mult“, spune Bogdan Petre.





În gospodăria socrilor săi din Haleş, tânăra filipineză se simte în largul ei. Se înţelege perfect cu părinţii lui Bogdan, care s-au declarat repede cuceriţi de talentele lui Genalyn, mai ales de cele etalate în bucătărie. Tânăra este expertă în prepararea peştelui, pe care îl serveşte însoţit de garnituri şi sosuri speciale.

„Peştele în casă îl prepară Genalyn, care ştie multe sortimente de mâncare. Sarciado cu dorada şi lupul de mare au devenit specialitatea casei. Sosurile astea eu nu le făceam înainte, dar acum îmi plac foarte mult şi mie. La fel de bine prepară pancitul, care este foarte gustos. Mai are kaldereta cu carne de vită, care este o delicatesă. Se prepară cu cartofi, morcovi, măsline. O să învăţăm una de la cealaltă să gătim“, spune Cătioara Petre, soacra lui Genalyn.

Ciorba de burtă, preferata filipinezei

Doamna Cătioara şi nora ei, în vârstă de 25 de ani, gătesc mai tot timpul împreună, pentru că fiecare are câte ceva de învăţat de la cealaltă.

Cât despre gustat, Genalyn nu a ratat nimic din deliciile bucătăriei noastre. „Mănânc cu plăcere tot ce găteşte mama-soacră. Îmi plac sarmalele şi ciorbele pe care le face. Ciorba de burtă îmi place cel mai mult, dar îmi mai plac ciorba de perişoare, de legume şi supa cu găluşte.

Nu mai zic, babicul este foarte bun, la fel, cârnaţii de Pleşcoi îmi plac foarte mult“, spune şi Genalyn. Sigur că acomodarea nu a fost tocmai uşoară. Cel puţin trei luni i-au trebuit filipinezei să se obişnuiască, mai ales în ceea ce priveşte gastronomia românească.

Mama lui Bogdan mărturiseşte că i-a venit foarte greu să-şi obişnuiască nora proaspăt sosită de pe meleagurile Asiei cu preparatele locale, mai ales după ce a aflat că nu mănâncă preparate din carne de porc.

„În primul an, le-am gătit trei feluri de cârnaţi, pentru că aflasem că le plăceau cârnaţii. Pentru noi am făcut de porc, iar pentru ei am făcut din vită şi curcan. După ce Genalyn a descoperit gustul cârnaţilor de Pleşcoi, mi-a zis să nu-i mai prepar eu în casă pentru că vor să cumpere ei de la producătorii din zonă“, povesteşte Cătioara Petre.