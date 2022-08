Vaci dispărute de pe o păşune şi apărute pe o plantaţie de afine. Ce s-a întâmplat

11 vaci au dispărut în urmă cu o săptămână de pe un câmp de lângă localitatea braşoveană Mândra. Fermierul care le deţine a făcut publică dispariţia animalelor şi le-a descris încât acestea să poată fi uşor recunoscute. Astfel, eforturile de găsire a animalelor nu s-au lăsat aşteptate.

Şapte dintre vite au fost descoperite pe o plantaţie de afine, aflată la aproximativ 7-8 kilometri de locul din care dispăruseră animalele, potrivit „Salut, Făgăraş”.

„Vreau să vă anunţ că, în seara de vineri, 12 august, am fost sunat că s-au văzut nişte vaci la 4-5 kilometri de stâna din Mândra, pe marginea drumului. Noi am făcut căutări şi, în final, am găsit într-o cultură de afine 7 bovine, se pare că ar mai fi una prin zonă. Nu se ştie nimic de ceilalţi 3 masculi. Am primit apel de la un cioban de lângă stâna noastră”, a transmis fermierul.

„Noi credem că animalele au fost furate, 100% asta s-a întâmplat! Le-am găsit fără crotaluri în urechi. Au fost încărcate într-o maşină, în ceva, au la burtă răni, ca şi cum au fost într-un loc strâmt şi s-au speriat. Cred că cei care le-au furat s-au speriat că vor fi găsite şi le-au dat drumul, ca şi cum s-ar fi rătăcit”, a mai spus proprietarul animalelor.

Vă recomandăm să mai citiţi: