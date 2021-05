Mărturia din iad a unui mare campion: „Mintea mea nu ştia, nu-şi dădea seama ce se întâmplă” FOTO

GALERIE FOTO Dublul campion naţional de raliu, Dan Gîrtofan, spune că a fost în iad în perioada în care a fost internat în spital cu covid. Giri, cum îl ştie toată lumea din motorsport, este sportiv de performanţă, nu a fost niciodată bolnav şi nu credea că virusul îl poate afecta atât de rău. Din acest motiv, după primele semne ale bolii şi după ce a aflat că este pozitiv, pilotul nu s-a dus la spital, ci a rămas acasă.

„M-am simţit tot mai rău după raliu (Raliu Braşovului, n.n.). mi-am făcut test, din acela care se face acasă, am văzut că sunt pozitiv, am stat o săptămână acasă, după care se tot înrăutăţea situaţia cu respiraţia. Nu-mi dădeam seama că, dacă în 52 de ani n-am fost nicio zi bolnav şi niciodată-n spital, mintea mea nu ştia, nu-şi dădea seama ce se întâmplă”, povesteşte Giri.

Pilotul a ajuns, astfel, destul de târziu la spital, când mai avea doar jumătate din funcţia plămânilor. A fost nevoie de o minune din partea medicilor ca să îl salveze.

„M-a buşit rău de tot şi nu e glumă. Nu e glumă deloc! E cât se poate de serios, mor oamenii pe capete. Credeţi-mă că am fost la un pas să mă duc! Doctorii m-au salvat, nu ştiu cum! La început, am stat 24 de ore pe zi cu 16 litri de oxigen, timp de o săptămână. Dup-aia am stat cu 12, dup-aia cu 10 litri. După asta, m-au mutat la Spitalul Judeţean, la terapie intensivă. Acolo stăteam cu 10 litri, după aia cu 8 şi am ajuns, la sfârşit, să stau cu 3 litri”, povesteşte, printre gâfâieli, Dan Gîrtofan.

Traumatizat de ce a văzut în secţia ATI

În cele din urmă, acum două săptămâni a fost externat. Campionul a slăbit 16 kilograme şi abia merge. Pentru că locuieşte într-o zonă în care trebuie să urce, îi este foarte greu în jurul casei, însă caracterul său puternic îl face să meargă mai mult în fiecare zi. Giri spune că, la garaj, unde este loc drept, se mai poate plimba, însă în jurul casei, pentru că este un mic deal, îi este imposibil să se plimbe. Ce a trăit, însă, în secţia ATI, unde zilnic mureau oameni lângă el, l-a traumatizat pentru întreaga viaţă.

„Am ieşit cu traume. Am stat în ATI, acolo, ferească Dumnezeu ce vezi! Dar doctorii sunt nişte îngeri! Şi asistentele, şi întreg personalul. Sunt nişte oameni extraordinari! Muncesc, copii tineri, fete, asistente, dedicaţi, plini de pasiune. Pe unde am fost, toţi asistenţii, toţi doctorii erau extraordinar de implicaţi. Nu la mine, neapărat, la toţi care erau pe acolo”, a mai povestit campionul.

Giri mai spune că i se făceau zilnic analize pentru adaptarea tratamentului, astfel că tratamentul era diferit în fiecare zi şi doar aşa a reuşit să se întoarcă acasă. Până să revină, însă, la forma de dinaintea îmbolnăvirii ar mai putea trece încă luni de zile. Acum, la mai bine de două săptămâni de când a fost externat, Giri spune că se simte de parcă ar avea 150 de ani. Îi este foarte greu să meargă, nu mai are forţă în picioare, dar spune că face zilnic sport, aşa cum poate, ca să revină cât mai curând la forma de dinaintea bolii.

