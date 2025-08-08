9 august: A fost detonată cea de-a doua bombă atomică deasupra orașului japonez Nagasaki

La 9 august 1945, a fost detonată cea de-a doua bombă atomică deasupra orașului japonez Nagasaki. În aceiași zi, în 1963 s-a născut celebra cântăreaţă Whitney Houston, iar în 1991 a murit pianista Cella Delavrancea.

1601: Mihai Viteazul este asasinat la Câmpia Turzii

Mihai Viteazul a urcat pe tronul Țării Românești în 1593, în contextul inițiativei Papei Clement al VIII-lea de a crea Liga Sfântă, o alianță europeană anti-otomană. În 1594, el declanșează o răscoală împotriva Imperiului Otoman, obținând victorii importante la Călugăreni, Târgoviște, București și Giurgiu. În 1597, încheie o pace cu turcii, care îi recunosc domnia pe viață, dar continuă și tratativele cu habsburgii, semnând în 1598 un tratat cu Rudolf al II-lea.

În 1599, Mihai intră în Transilvania și îl învinge la Șelimbar pe Andrei Bathory, unind astfel Transilvania cu Țara Românească. În mai 1600, cucerește și Moldova, alungându-l pe Ieremia Movilă, reușind pentru scurt timp prima unire a celor trei țări române.

Totuși, nemulțumiți de politica sa, nobilii maghiari, sprijiniți de generalul Gheorghe Basta, îl înfrâng pe Mihai la Mirăslău, în toamna lui 1600. Polonezii intervin în Moldova și Țara Românească, reinstalând familia Movilă. Înfrânt la Curtea de Argeș, Mihai pierde și tronul Țării Românești.

După o perioadă de pribegie, Mihai obține sprijinul lui Rudolf al II-lea și, împreună cu Basta, îl învinge pe Sigismund Bathory la Gurăslău, recucerind Transilvania. La scurt timp, însă, la 9/19 august 1601, Mihai Viteazul este ucis pe Câmpia Turzii, din ordinul aceluiași Basta.

1896: S-a născut Jean Piaget, autorul teoriei privind dezvoltarea cognitivă a copiilor

Jean Piaget, născut în Elveția la 9 august 1896, a fost un copil precoce, publicând prima sa lucrare științifică la doar 11 ani. Interesul pentru dezvoltarea cognitivă a copiilor a apărut în perioada în care a lucrat alături de Alfred Binet și Theodore Simon, ajutând la standardizarea testului de inteligență.

Inspirat de observațiile asupra propriei fiice și nepotului său, Piaget a ajuns la concluzia că mintea copilului nu este o versiune mai simplă a celei adulte, ci funcționează diferit. A fost printre primii care a susținut că dezvoltarea inteligenței are loc în etape distincte, nu doar prin acumulare de informații.

Potrivit teoriei sale, gândirea copiilor evoluează calitativ odată cu vârsta, nu doar cantitativ. Un copil de 7 ani nu doar știe mai multe decât unul de 2 ani, ci percepe lumea într-un mod fundamental diferit. Albert Einstein a spus despre descoperirea lui Piaget că e „atât de simplă, încât doar un geniu s-ar fi putut gândi la asta”.

1945: Este detonată bomba nucleară asupra orașului Nagasaki

Cel de-al Doilea Război Mondial a fost un conflict devastator care a afectat direct sau indirect întreg mapamondul. Poate cea mai teribilă armă utilizată în cel de-al Doilea Război Mondial a fost bomba atomică. În luna august a anului 1945, deasupra Japoniei, care se afla încă în război cu SUA, au fost aruncate primele două bombe atomice.

În vara lui 1945, cel de-Al Doilea Război Mondial aproape se încheiase în Europa. Germania Nazistă, cea care de altfel a aprins scânteia acestui cumplit război, capitulase.

Conflictul continua însă în celălalt capăt al lumii, purtat mai ales pe insulele Pacificului. Japonia, aliata Germaniei naziste, rezista cu o tenacitate uluitoare şi continua să dea mari bătăi de cap americanilor. De altfel, prin atacul brutal şi surprinzător de la Pearl Harbour, Japonia îi determinase pe liderii americani să intre în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Războiul era unul de uzură, cu uriaşe pierderi de vieţi omeneşti, japonezii fiind un duşman redutabil, disciplinat, care rezista cu fanatism. La începutul lunii august a anului 1945, pentru a pune punct războiului şi în Pacific, americanii au luat decizia de a folosi armamentul nuclear asupra Japoniei.

La 6 august 1945 bomba atomică cunoscută ca „Little Boy” a fost aruncată dintr-un avion american deasupra orașului japonez Hiroshima. A fost primul atac cu bombă nucleară lansat vreodată asupra unui oraș.

Trei zile mai târziu, la 9 august 1945, cea de-a doua bombă atomică, cunoscută ca „Fat Man”, a fost detonată deasupra orașului japonez Nagasaki, împotriva populaţiei civile.

Pe 15 august 1945, la șase zile de la al doilea atac nuclear, împăratul japonez Hirohito a anunţat capitularea în faţa Aliaţilor.

Documente secrete din arhiva militară americană au dezvăluit că dacă Japonia nu s-ar fi predat pe data de 15 august 1945, ar fi fost supusă unei a treia bombe nucleare, aruncată asupra orașului Tokyo. De data aceasta, încărcătura ar fi fost și mai mare, iar pierderile de vieți omenești ar fi fost, cu siguranță, și mai numeroase.

Aproximativ 140.000 de oameni au murit la Hiroshima la 6 august 1945 şi alţi 74.000 în atacul atomic de la Nagasaki trei zile mai târziu, la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

1963: S-a născut celebra cântăreaţă Whitney Houston

Născută în New Jersey, Whitney Houston a fost una dintre cele mai de succes cântăreţe ale tuturor timpurilor.

Artista a vândut peste 170 de milioane de albume și a jucat în mai multe filme, primul rol interpretat fiind în filmul „The Bodyguard".

În urmă cu trei decenii, pe 3 noiembrie 1992, Whitney Houston lansa propria versiune a piesei „I Will Always Love You“, scrisă și cântată de Dolly Parton, în 1973.

Lansat ca single principal din coloana sonoră a filmului „The Bodyguard“, cu Whitney Houston și Kevin Costner în rolurile principale, a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100, unde a stat 14 săptămâni consecutive.

Pe 11 februarie 2012, a murit la Beverly Hilton Hotel în Beverly Hills, California.

1962: A murit scriitorul Hermann Hesse, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură

Născut în 1887, în Calw, Germania, într-o familie de misionari protestanți, Hermann Hesse a avut o copilărie zbuciumată, marcată de mutări frecvente și conflictul cu educația religioasă impusă de părinți. După o tentativă de sinucidere, este internat într-o clinică psihiatrică și abandonează școala teologică.

Lucrează într-o librărie din Tübingen, unde lecturile intense din marii clasici germani și mitologia greacă îi consolidează dorința de a deveni scriitor. Publică primele volume în 1899, dar consacrarea vine în 1904, cu romanul Peter Camenzind.

Viața personală e marcată de dificultăți, inclusiv o căsnicie instabilă și traumele Primului Război Mondial. Inapt de luptă, lucrează administrativ cu prizonierii de război și devine criticat în Germania pentru viziunile pacifiste. În 1916, suferă o cădere psihică și începe psihoterapia cu Carl Jung, experiență care inspiră romanul Demian (1919).

După divorț, se mută în Elveția, unde începe să picteze și publică Ultima vară a lui Klingsor (1920). Urmează alte scrieri importante, printre care Lupul stepelor (1927), Călătorie în Est (1931) și capodopera sa, Jocul cu mărgele de sticlă.

După 1933, Hesse sprijină scriitori exilați din Germania nazistă, precum Brecht și Thomas Mann, devenind persona non grata în propria țară.

1969: A murit medicul endocrinolog Constantin I. Parhon

Născut la 15/28 octombrie 1874, la Câmpulung Muscel, Constantin I. Parhon, întemeietorul școlii române de endocrinologie și președinte de onoare al Academiei Române, a urmat cursurile Facultății de Medicină din Capitală.

Din anul 1930 și până în 1940, Parhon a fost director al Institutului pentru Bolile Nervoase, Mintale și Endocrinologice, apoi din 1949 până în 1957 a fost director al Institutului de Endocrinologie. În aceeași ordine de idei, din anul 1952 până în 1957 a fost director al Institutului de Geriatrie.

Din lucrările sale științifice amintim: „Secrețiile interne”, „Bătrânețea și tratamentul ei”, „Opere alese”, „Epilepsia" și „Biologia vârstelor”.

1974: Richard Nixon a demisionat din funcția de președinte al SUA

Născut la 9 ianuarie 1913, din anul 1969 și până în 1974, Richard Nixon a fost cel de-al treizeci și șaptelea președinte al SUA.

La 8 august 1974, Richard Nixon a hotărât să demisioneze, în urma scandalului Watergate. Demisia acestuia a devenit efectivă următoarea zi, la ora 12.00.

Demisia sa a dus la căderea, prin mecanisme juridice, a capetelor de acuzare. Astfel, Nixon nu a fost vreodată judecat sau condamnat.

1991: A murit pianista Cella Delavrancea

Născută la 15 decembrie 1887, Cella Delavrancea a fost fiica celebrului scriitor Barbu-Ștefănescu Delavrancea și a Mariei Lupașcu.

A urmat cursurile Conservatorului de Muzică din Capitală, după care a decis să plece la Paris. Talentul ei a fost recunoscut de celebrul George Enescu.

Cella Delavrancea a fost una din prietenele reginei Maria a României.

2020: Aleksandr Lukașenko câștigă al șaselea mandat de președinte al Belarusului

Alegerile prezidențiale din Belarus din 9 august 2020 au marcat un moment tensionat și decisiv în istoria recentă a țării. Aleksandr Lukașenko, aflat la putere din 1994, a fost declarat câștigător cu un scor oficial de 79,7%, obținând astfel al șaselea mandat consecutiv. Rezultatul a fost imediat contestat de opoziție și de o mare parte a populației, care au acuzat fraude masive și lipsă totală de transparență în procesul electoral.

Principalul contracandidat al lui Lukașenko a fost Svetlana Tihanovskaia. Campania ei a atras sprijin popular, în special din partea tinerilor și a celor din mediul urban. Deși autoritățile au susținut victoria categorică a lui Lukașenko, mulți belaruși și observatori internaționali au considerat că rezultatul real a fost inversat.

În urma anunțării rezultatelor, au izbucnit proteste masive în toată țara. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, cerând demisia președintelui și organizarea unor alegeri libere. Răspunsul autorităților a fost extrem de dur: forțele de ordine au intervenit brutal, au arestat mii de persoane, iar rapoartele despre tortură, abuzuri și tratamente inumane în centrele de detenție s-au înmulțit.