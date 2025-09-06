search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
7 septembrie: Ziua în care a fost semnat Tratatul de la Craiova, prin care România ceda Cadrilaterul

La 7 septembrie 1940, România a semnat Tratatul de la Craiova, cedând Cadrilaterul Bulgariei. Documentul a consfințit o nouă pierdere teritorială, afectând stabilitatea internă și relațiile României în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cadrilaterul a fost cedat prin Tratatul de la Craiova FOTO Arhivă
Cadrilaterul a fost cedat prin Tratatul de la Craiova FOTO Arhivă

1907: A murit Bogdan Petriceicu-Hasdeu

La 7 septembrie 1907 a murit Bogdan Petriceicu-Hasdeu, enciclopedist, jurist, lingvist, istoric, om politic și scriitor român, născut în 1836. A fost o personalitate complexă a culturii românești, cunoscut pentru contribuțiile sale în lingvistică, istorie și filologie, precum și pentru activitatea sa publicistică și politică. A întemeiat și a coordonat lucrări enciclopedice și filologice care au avut un rol semnificativ în dezvoltarea studiilor istorice și lingvistice în România.

Bogdan Petriceicu Hașdeu a murit pe 7 septembrie 1907 FOTO Arhivă
Bogdan Petriceicu Hașdeu a murit pe 7 septembrie 1907 FOTO Arhivă

Hasdeu a fost, de asemenea, membru al Academiei Române și a promovat cercetarea critică a istoriei și literaturii române. Scrierile sale au inclus lucrări de etimologie, istorie a limbii române și articole politice care reflectau ideile progresiste ale vremii. Influența sa se resimte și în domeniul juridic și în educație, prin promovarea standardizării limbii și a cunoașterii istorice.

1940: Tratatul de la Craiova

La 7 septembrie 1940 a fost semnat Tratatul de la Craiova, care a reglementat frontiera dintre România și Bulgaria, cedând Bulgariei partea de sud a Dobrogei, cunoscută sub numele de Cadrilater (județele Durostor și Caliacra). Tratatul a avut loc în contextul presiunilor politice și teritoriale din Europa Centrală și de Est din perioada imediat premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial.

Tratatul a fost aprobat de guvernele celor două țări și a avut un impact major asupra populației din Cadrilater, inclusiv prin mutarea administrației și schimbările în drepturile locuitorilor români și bulgari. Evenimentul a marcat o pierdere semnificativă de teritoriu pentru România și a influențat relațiile bilaterale dintre cele două state în perioada războiului și ulterior.

1945: Parada Victoriei de la Berlin

La 7 septembrie 1945 a avut loc Parada Victoriei de la Berlin, desfășurată la scurt timp după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial în Europa. Evenimentul a fost organizat de forțele aliate pentru a celebra capitularea Germaniei naziste și victoria asupra Axei, implicând unități militare din Statele Unite, Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Franța.

Parada a fost un simbol al încheierii unui conflict devastator și un prilej de reafirmare a puterii militare și politice a marilor puteri victorioase. De asemenea, a avut un impact propagandistic, demonstrând controlul aliaților asupra capitalei germane și subliniind reconfigurarea ordinii europene postbelice.

1949: Proclamarea Republicii Federale Germania

La 7 septembrie 1949 a fost proclamată Republica Federală Germania, cu capitala la Bonn, ca rezultat al unificării zonelor de ocupație americană, franceză și engleză. Aceasta a marcat începutul unui stat democratic vest-german, separat de Republica Democrată Germană înființată în zona sovietică.

În zilele următoare, Adunarea Federală a ales primul președinte, Theodor Heuss, și primul cancelar federal, Konrad Adenauer, care au pus bazele instituțiilor statului federal și politicii externe orientate spre integrarea europeană și reconstrucția economică. Proclamarea Republicii Federale Germania a avut un impact major asupra reconstrucției postbelice și a divizării Europei în timpul Războiului Rece.

1996: Tupac Shakur este împușcat la Las Vegas

La 7 septembrie 1996, după un meci de box la MGM Grand, Tupac Shakur a fost rănit grav într-un atac armat din mașină, pe o arteră din Las Vegas. Transportat la spital, a murit pe 13 septembrie 1996 din cauza complicațiilor provocate de împușcături. Cazul a devenit unul dintre cele mai discutate incidente din industria muzicală a anilor ’90.

Ca artist, Tupac a marcat hip-hop-ul prin albumele „Me Against the World” (1995) și „All Eyez on Me” (1996), cu piese precum „Dear Mama” și „California Love”, și prin versuri centrate pe inegalitate socială, violență și identitate. A avut și roluri notabile în filme („Juice”, „Poetic Justice”), influențând o generație de muzicieni și extinzând vizibilitatea culturală a rap-ului în mainstream.

