Lucruri mai puțin știute despre rapperul Tupac Shakur: de la lansarea unei cărți de bucate la înființarea unei case de discuri

În această săptămână a fost publicată prima carte biografică a regretatului Tupac Shakur. Cartea, care a fost scrisă de Staci Robinson, spune povestea de viață a rapperului, relatează Insider.

Contractul de 3,5 milioane de dolari al lui Shakur cu Death Row a fost semnat pe un șervețel

În luna septembrie a anului 1995, Shakur a încheiat un contract cu casa de discuri Death Row Records a lui Marion „Suge" Knight, în timp ce se afla în închisoare la Clinton Correctional Facility din New York.

Potrivit lui Staci Robinson, autorul biografiei, contractul a fost redactat în sala de vizită a închisorii.

Conform înțelegerii, Shakur urma să lanseze trei albume pentru care trebuia să primească un avans de un milion de dolari, precum și bani pentru o mașină, iar cheltuielile din timpului anului erau acoperite de casa de discuri. În plus, serviciile juridice erau achitate de Death Row Records.

Interscope Records, care avea un contract cu Death Row, a fost de acord, de asemenea, să plătească cauțiunea în valoare de 1,4 milioane de dolari a lui Shakur, sumă pe care acesta trebuia să o restituie din viitoarele drepturi de autor.

Plănuia să lanseze o carte de bucate

Înainte de moartea sa neașteptată din 1996, Shakur avea planuri mari pentru viitor, care depășeau cu mult lumea muzicii.

Potrivit lui Robinson, Shakur voia să-și înființeze propria casă de discuri, să pună bazele unei ligi de softball pentru tinerii din comunitățile defavorizate și să lanseze un joc video.

Shakur a vrut, de asemenea, să deschidă o linie telefonică la care copiii din America să poată suna dacă au nevoie de ajutor „în caz de hărțuire, asistență financiară, abuz domestic, sănătate mintală, transport sau orice probleme pe care se temeau să le discute cu familia și prietenii", scrie Robinson.

De asemenea, intenționa să lanseze și o carte de bucate. El plănuia, totodată, să doneze încasările în scopuri caritabile.

S-a gândit să-și pună capăt zilelor

După ce a fost împușcat de cinci ori într-un atac în New York în 1994, rapperul a început să sufere o depresie severă.

Robison scrie că, în timp ce stătea la actrița Jasmine Guy, Shakur a fost surprins de familia sa cu „o pușcă într-o mână" și un pistol în cealaltă.

Mama lui Shakur, Afeni, l-a convins pe acesta să nu se sinucidă, însă a doua zi, acesta și-a rugat familia să îl ajute să își ducă planul la bun sfârșit.

„A vrut ca ei să meargă cu mașina în pădure, unde urma să împartă un ultim joint cu Yaki, Mutah, Katari și Malcolm", susține Robinson. „Apoi să-l lase acolo cu pușca lui. „Când se va întâmpla”, a spus rapperul, „nu-i lăsați să se atingă de corpul meu. Nu vreau să se atingă de corpul meu”, ar fi spus artistul.

Iubea muzica lui Peter Gabriel

Potrivit lui Robinson, Shakur și prietenul său din liceu, John Cole, își petreceau „majoritatea nopților și weekendurilor" acasă la Cole, fumând iarbă și ascultând muzică împreună.

„Ascultau muzică ore în șir, de la Metallica și Cocteau Twins până la Tracy Chapman și Sinead O'Connor”, susține Robinson.

Cole i-a spus lui Robinson că unul dintre cântecele preferate ale lui și ale lui Shakur a fost „Don't Give Up"- de Peter Gabriel.

Shakur a înregistrat un cântec pentru Mike Tyson cu o zi înainte să fie împușcat mortal

În anul 1996, campionul mondial de box la categoria grea Mike Tyson i-a cerut lui Shakur să îi scrie un cântec pentru meciul său cu Bruce Seldon.

Astfel, pe 6 septembrie, cu o zi înainte de meci, Shakur s-a îndreptat spre un studio din Los Angeles și a făcut exact acest lucru.

Producătorul Scott Gutierrez își amintește că Shakur a avut nevoie de doar 20 de minute pentru a scrie și înregistra piesa, intitulată „Let's Get It On".

„Mă întorc duminică", susține Gutierrez că i-a spus Shakur la acea vreme. Însă nu a mai apucat să o facă, deoarece în noaptea imediat următoare, în Las Vegas, după ce Shakur a asistat la meciul lui Tyson de la MGM din Las Vegas, Nevada, a fost împușcat mortal într-un schimb de focuri.