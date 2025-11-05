6 noiembrie: Ziua în care s-a născut Alexandru Mitru, unul dintre cei mai cunoscuţi autori de literatură pentru copii din perioada comunistă

Ziua de 6 noiembrie a marcat, de-a lungul secolelor, evenimente importante pentru istoria lumii, de la prăbușirea zidurilor Constantinopolului și nașterea unor mari conducători la apariția unor figuri emblematice din literatură, știință și artă. Printre acestea din urmă şi scriitorul român Alexandru Mitru.

447: Un cutremur puternic distruge parţial Zidurile Constantinopolului

La 6 noiembrie 447, un cutremur violent a zguduit orașul Constantinopol, distrugând porțiuni întinse din zidurile sale de apărare.

Aceste ziduri, ridicate inițial de împăratul Constantin cel Mare și extinse în secolul al V-lea prin fortificațiile teodosiene, reprezentau una dintre cele mai complexe structuri defensive din Antichitate. Ele au protejat capitala Imperiului Bizantin de invaziile avarilor, slavilor, arabilor, rușilor și bulgarilor, menținând-o de nepătruns vreme de aproape un mileniu.

Deși orașul a căzut în 1453 sub armatele otomane, sistemul defensiv al Constantinopolului a rămas un simbol al ingeniozității antice.

O parte a zidurilor s-a păstrat până astăzi, iar în anii 1980 a început un amplu program de restaurare a acestora.

1494: S-a născut Suleiman Magnificul, sultan al Imperiului Otoman

Soliman I, supranumit Magnificul sau Legiuitorul, s-a născut la 6 noiembrie 1494 și a devenit al zecelea sultan al Imperiului Otoman, conducând între 1520 și 1566.

Domnia sa a fost una dintre cele mai lungi și glorioase, marcând apogeul puterii otomane. A cucerit Belgradul, Rodosul și a extins dominația asupra Ungariei după victoria de la Mohács. Flota sa controla Mediterana, Marea Roșie și Golful Persic, iar influența imperiului se întindea până în Africa de Nord și Persia.

Prin căsătoria cu Roxelana, o sclavă din haremul său, Soliman a încălcat tradițiile de secole, declanșând epoca sultanatului femeilor.

A fost un monarh temut, dar și un mare reformator, promotor al artelor și arhitecturii, fiind considerat cel mai important sultan al Imperiului Otoman.

1835: S-a născut celebrul criminalist Cesare Lombroso

Ezechia Marco Lombroso, cunoscut ca Cesare Lombroso, a fost medic și criminolog italian, fondator al Școlii Italiene Pozitiviste de Criminologie.

Observațiile sale asupra pacienților cu tulburări mintale l-au condus către studierea științifică a comportamentului criminal. În 1876 a publicat lucrarea fundamentală „L’Uomo delinquente” (Omul criminal), considerată piatra de temelie a criminologiei moderne.

Lombroso a susținut inițial că anumite trăsături fizice pot indica o predispoziție spre infracționalitate, teorie ulterior infirmată, dar care a deschis calea cercetărilor moderne. A murit în 1909, donându-și corpul științei, unul dintre apropiații săi având datoria, delegată prin testament de către savant, de a-i aplica măsurătorile antropometrice corespondente teoriilor sale.

1860: Abraham Lincoln a devenit al 16-lea președinte al Statelor Unite

La 6 noiembrie 1860, Abraham Lincoln a fost ales președinte al Statelor Unite, devenind primul lider republican din istoria țării.

El a condus națiunea prin Războiul Civil American, cel mai sângeros conflict intern al SUA, reușind să mențină Uniunea, să abolească sclavia și să modernizeze economia.

1861: S-a născut James Naismith, inventatorul baschetului

Profesor, medic și preot canadian, James Naismith a inventat jocul de baschet în 1891, la Springfield College, în statul Massachusetts.

Inițial, jocul avea 13 reguli și se juca cu o minge de fotbal, iar coșurile erau coșuri de fructe. Naismith a devenit ulterior medic, dar a rămas dedicat educației fizice și sportului. În 1959, a fost inclus postum în Basketball Hall of Fame.

1914: S-a născut prozatorul român Alexandru Mitru, autorul celebrei serii „Legendele Olimpului"

Numele lui Alexandru Mitru nu mai răsună astăzi cu aceeași forță ca altădată, însă cartea care i-a asigurat locul în memoria colectivă, celebra colecţie „Legendele Olimpului”, continuă să fie una dintre cele mai citite și iubite opere din literatura română pentru copii.

Autorul s-a născut la 6 noiembrie 1914, la Craiova, într-o familie modestă de muncitori, și a murit la București, la 19 decembrie 1989, cu doar câteva zile înainte de izbucnirea Revoluției Române și de prăbușirea regimului comunist. Avea 75 de ani.

Viața și activitatea sa au fost dedicate aproape în întregime poveștilor cu eroi și zei şi legendelor universale, pe care le-a repovestit cu talent și claritate, făcându-le accesibile tinerilor cititori.

Născut Alexandru Pirâianu, fiul educatoarei Angela Pirâianu, el a fost crescut de familia Francisc și Antonela Hundel, care i-a oferit sprijinul necesar pentru a-și continua studiile. A urmat cursurile Liceului Central și ale Liceului „Frații Buzești” din Craiova, iar mai târziu s-a mutat la București, unde a studiat științele și apoi filosofia și literele, devenind licențiat al Universității din București în anul 1940.

După absolvire, Alexandru Mitru a lucrat ca profesor de limba română la prestigiosul Liceu „Gheorghe Lazăr” din Capitală, îmbinând cariera didactică cu pasiunea pentru literatură.

A debutat încă din 1932, cu nuvela „Păpușa”, semn că talentul său literar se manifesta de timpuriu.

De-a lungul unei cariere, care a durat peste patru decenii, Alexandru Mitru a publicat numeroase volume și a primit recunoașterea criticilor și a publicului. În 1967, a fost distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor, iar în 1976 i s-a acordat „Placheta Premiului European” pentru întreaga activitate și contribuția sa la dezvoltarea literaturii pentru copii și tineret.

O etapă importantă în creația sa a început cu apariția volumului „Copiii muntelui de aur” (1954), care a marcat orientarea autorului către mitologia autohtonă și istoria națională, domenii ce s-au dovedit extrem de fertile într-un context istoric dominat de nevoia de modele eroice și identitare.

Inspirat de tradiția lui Petre Ispirescu, Alexandru Mitru a reinterpretat legendele despre originea munților, râurilor și locurilor din România, adăugându-le o dimensiune poetică și morală.

Cea mai cunoscută operă a sa rămâne însă „Legendele Olimpului” (1960–1962), împărțită în două volume, „Zeii” și „Eroii”, care a devenit un veritabil reper al culturii școlare românești. Cartea a deschis generații de copii către mitologia greacă, prezentând marile povești ale lumii antice într-un limbaj limpede, captivant și plin de farmec.

În continuarea acestui succes, Alexandru Mitru a publicat și „Din marile legende ale lumii”, o amplă antologie ce adună mituri celebre precum „Ghilgameș”, „Cneazul Igor”, „Roland”, „Siegfried și Crimhilda”, „Cidul”, „Guillaume d’Orange”, „Gudrun”, „Viteazul în piele de tigru”, „Regele Artur și Cavalerii Mesei Rotunde”, „Tristan și Isolda”.

Deși timpul a trecut, opera lui Alexandru Mitru continuă să fie un reper pentru generații întregi de cititori, profesori și elevi, o dovadă că poveștile despre zei și eroi nu îmbătrânesc niciodată.

1931: S-a născut regizorul american Mike Nichols

Născut la Berlin, Mike Nichols este unul dintre cei doar 18 artiști care au obținut cele patru premii majore din industria americană: Emmy, Grammy, Oscar și Tony.

A primit Oscarul pentru regia filmului „The Graduate” (Absolventul), în 1968, și a regizat numeroase filme de succes, printre care „Cui i-e frică de Virginia Woolf?”, „Working Girl” și „Closer”. Nichols a murit în 2014, la vârsta de 83 de ani.

1943: S-a născut artistul român Petre Geambașu

Parte a „generației de aur” a muzicii românești, alături de Angela Similea și Mirabela Dauer, Petre Geambașu a debutat la 12 ani, în Corul de Copii Radio.

După absolvirea Conservatorului, Petre Geambaşu a colaborat cu Radioteleviziunea Română. Din 1971 până în 1978 a fost angajat la Teatrul de Revistă „Ion Vasilescu“, iar în 1977 şi-a alcătuit propria orchestră, care s-a numit „Star 2000“, primele două soliste ale acesteia fiind Margareta Pâslaru şi Aquilina Severin. Debutul a fost la Stutttgart, în octombrie 1978, pentru ca apoi să cânte în întreaga lume, alături de artişti prestigioşi precum Angela Similea, Marina Voica, Margareta Pâslaru, Dan Spătaru, Cornel Constantiniu, Doina Spătaru, Mirabela Dauer, Olimpia Panciu, Stela Enache sau Gil Dobrică.

În paralel, mai evolua ca solist vocal în orchestra dirijată de maestrul Sile Dinicu, dar şi în orchestra Electrecord, dirijată de Alexandru Imre.

1971: S-a născut Luminița Huțupan-Dinu, cel mai bun portar de handbal din toate timpurile

Originară din Piatra-Neamț, Luminița Huțupan-Dinu a fost declarată cel mai bun portar din istoria handbalului feminin mondial.

A câștigat Liga Campionilor de trei ori, a fost vicecampioană mondială în 2005 și a adunat zeci de trofee în România și Europa. În 2010, un sondaj al Federației Internaționale de Handbal i-a oferit titlul suprem, cu 94% din voturi.

Luminiţa Huţupan-Dinu deţine un palmares impresionant. A fost câştigătoare a Ligii Campionilor, în două rânduri cu Krim Ljubljana (2001 şi 2003) şi o dată cu Kometal Skopje (2002). Este dublă finalistă a Ligii Campionilor cu Krim Ljubljana (2004 şi 2006), dublă câştigătoare a Supercupei Europei, cu Krim Ljubljana (2004 - desemnată cel mai bun portar) şi cu Oltchim Râmnicu Vâlcea (2007), câştigătoare a Cupei Cupelor, cu Oltchim (2007). A fost campioană a României cu Oltchim (1998, 1999 şi 2000) şi are şi cinci titluri de campioană a Sloveniei cu Krim Ljubljana (2001, 2002, 2003, 2004 şi 2005). A mai obţinut Cupa României cu Oltchim în 1998, 1999 şi 2000 şi Cupa Sloveniei cu Krim în 2001, 2002, 2003, 2004 şi 2005.

1976: A murit politicianul și juristul Ilie Lazăr

Semnatar al Actului Unirii de la 1918, Ilie Lazăr a fost unul dintre apropiații lui Iuliu Maniu și un simbol al rezistenței anticomuniste.

Deputat al Partidului Național Țărănesc, a fost arestat în 1947 și condamnat la 12 ani de închisoare în urma înscenării de la Tămădău. A rămas o figură emblematică a demnității și curajului politic.

2005: A murit omul politic și scriitorul Petre Sălcudeanu

Fost ministru al Culturii și membru fondator al Uniunii Scriitorilor, Petre Sălcudeanu a fost și scenarist prolific.

A urmat cursurile Facultății de Critică și Literatură din Moscova și a Facultății de Filosofie din Capitală. El este creatorul personajului „Bunicul”, protagonist al unei serii de romane polițiste pe teme criminalistice: „Un biet bunic și o biată crimă”, „Bunicul și păcatele lumii” și „Bunicul și lacrima din carburator”.

Din filmografia sa amintim: „Partea ta de vină...”, „Răscoala”, „Moartea lui Joe Indianul”, „Ultimul cartuș”, „Toamna Bobocilor”, „Întoarcerea din iad” și „Lovind o pasăre de pradă”.

2020: A murit Ken Spears, creatorul serialului „Scooby-Doo”

Americanul Ken Spears, co-creator al celebrului desen animat „Scooby-Doo, Where Are You!”, a fost un pionier al animației moderne. Împreună cu Joe Ruby, a creat și alte serii de succes precum „Captain Caveman and the Teen Angels” și „Dynomutt, Dog Wonder”.

2021: A murit interpretul de muzică populară Petrică Mîțu Stoian

Îndrăgitul interpret Petrică Mîțu Stoian a fost una dintre cele mai iubite voci ale folclorului românesc.

Descoperit de Marioara Murărescu, a cântat peste două decenii în ansamblurile „Doina Gorjului” și „Maria Tănase”, melodiile sale, precum „Mândrulița de la Gorj”, „Plecai pe-o potecă mică”, bucurându-se de un real succes la public.

Artistul s-a stins din viață pe 6 noiembrie 2021, la vârsta de 61 de ani, moartea sa fiind una extrem de cotroversată la acea vrea.

În noiembrie 2021, Petrică Mîțu Stoian, care era spitalizat la Clinica „Nera” pentru recuperare post-Covid şi unde a urmat printre altele o terapie în camera hiperbarică, a început să se simtă rău. Cadrele medicale au solicitat o ambulanță și l-au transferat, de urgență, la Spitalul Județean Reșița. Medicii din Reșita l-au preluat la Unitatea de Primiri Urgență, ulterior l-au internat pe Secția ATI, unde a fost intubat. Pe 6 noiembrie 2021, interpretul de muzică populară a murit.

Ziua internaţională pentru prevenirea exploatării mediului în timpul războaielor şi conflictelor armate

Instituită de ONU în 2001, această zi aduce în atenție una dintre cele mai ignorate victime ale războiului: mediul înconjurător.

De-a lungul istoriei, războaiele au distrus păduri, au poluat sursele de apă și au devastat ecosisteme întregi.

Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, aproape 40% dintre conflictele din ultimele decenii au fost legate de resurse naturale, de la petrol și aur până la terenuri fertile și apă.