Doina Badea, artista moartă la cutremurul din 1977 care a fost identificată după verighetă VIDEO

Solista de muzică uşoară Doina Badea s-a născut la 6 ianuarie 1940, la Craiova și a murit la 4 martie 1977, la București, în urma cutremurului de 7,2 grade pe scara Richter, care a devastat România. Ea a fost recunoscută după verighetă.

Doina Badea a fost una dintre cele mai iubite voci ale muzicii uşoare româneşti din anii '60-'70, fiind numită Edith Piaf a României datorită timbrului său deosebit.

„Nu semăna cu nimeni şi nimeni nu va putea să o imite, fiindcă Doina Badea a fost o apariţie singulară, căreia până şi cei indiferenţi îi recunosc unicitatea sa de nerepetat“, spunea despre Doina Badea muzicologul George Sbârcea.

Sida Spătaru, soția lui Dan Spătaru, își amintea de Doina Badea: „Am cunoscut-o la Restaurantul Măgura din Eforie. Băiatul ei era născut în aceeași lună cu Dana, fetița noastră. Eu am cunoscut-o acolo la mare, mergeam seara, după spectacolele unde cantau ea si Dan. Asa am cunoscut-o pe Doina Badea, pe soțul și pe copilul ei. Era o femeie simpatică. De multe ori pe scenă avea o apariție sobră, rece, dar în viața de zi cu zi era foarte draguță și pot să spun că era chiar o haioasă. În viața de toate zilele avea o căldură omenească nemaipomenită. Așa am cunoscut-o. Țin minte că era la o cură de slăbit și trebuia să mănânce pui. Și îi ziceam: «Ce cură de slăbire e asta, când tu mănânci pui prăjit?»... Era o gurmandă, cred că nu se putea abține de la mâncare, deși totdeauna avea grijă de silueta ei. Așa cum erau standardele pe atunci. Și se îmbrăca după cum erau regulile în privința aparițiilor pe scenă și la televizor“.

Doina Badea a cucerit premii la festivalurile de la Mamaia din 1963 (cu melodia „Spre soare zburăm“ de George Grigoriu) şi din 1964 (cu melodiile „Tu“ de Vasile Veselovschi şi „Nimeni“ de Henri Mălineanu). În 1967 a obţinut, cu piesa „Din totdeauna pe acest pământ“, Marele premiu de la Mamaia.

Doina Badea a fost căsătorită cu Traian Zmeu, cu care a avut doi copii: Bogdan-Traian şi Andrei-Claudiu. Toți patru și-au pierdut viața în urma cutremurului din 1977. Ei locuiau în Blocul Continental, care s-a prăbuşit peste clădirea din faţă. Trupul artistei a fost recunoscut după verighetă.