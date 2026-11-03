 4 noiembrie: Ziua în care a fost descoperit accesul spre mormântul lui Tutankhamon. Ce i-a ucis pe cei care l-au deschis | adevarul.ro
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4 noiembrie: Ziua în care a fost descoperit accesul spre mormântul lui Tutankhamon. Ce i-a ucis pe cei care l-au deschis

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Pe 4 noiembrie, în 1922, echipa arheologului Howard Carter găsea treptele care duceau spre mormântul lui Tutankhamon. În aceeași zi, dar în 1951, se năștea Traian Băsescu, iar în 1956 trupele sovietice declanșau ofensiva pentru înăbușirea Revoluției Maghiare. Tot într-o zi de 4 noiembrie, în 1970, murea dramaturgul Tudor Mușatescu, iar în 1995 era asasinat premierul israelian Yitzhak Rabin.

Mormântul lui Tutankhamon
Mormântul lui Tutankhamon Foto: Shutterstock

1869: Emanuil Gojdu își autentifică testamentul în sprijinul românilor ortodocși

La 4 noiembrie 1869, avocatul și filantropul Emanuil Gojdu își autentifica la Budapesta testamentul. Prin document, el hotăra ca averea rămasă după plata datoriilor și îndeplinirea celorlalte dispoziții testamentare să fie destinată românilor ortodocși din Ungaria și Transilvania.

Testamentul prevedea constituirea unei fundații permanente care să-i poarte numele. Bursele acordate ulterior aveau să contribuie la formarea intelectuală a mii de tineri. Povestea filantropului și a moștenirii sale este evocată și într-un articol din arhiva Adevărul.

Emanuil Gojdu a fost o figură marcantă a vieţii sociale şi politice din Transilvania şi Ungaria
Emanuil Gojdu a fost o figură marcantă a vieţii sociale şi politice din Transilvania şi Ungaria Foto: fundatiagojdu.ro

1872: S-a născut Barbu Știrbey, apropiat al familiei regale

Barbu Știrbey s-a născut la 4 noiembrie 1872, la Buftea. Om politic și viitor președinte al Consiliului de Miniștri, el a devenit unul dintre oamenii de încredere ai regelui Ferdinand și ai reginei Maria, având o influență importantă în cercurile puterii. Barbu Ştirbey a iubit-o pe regina Maria din prima clipă, au suferit împreună pentru pierderea unui copil și i-a iertat trădarea în amor.

În 1913, Carol I l-a numit administrator al Domeniilor Coroanei. Rolul său politic a continuat și în deceniile următoare: în 1944, Știrbey a fost trimis la Cairo pentru tratative privind încheierea unui armistițiu cu Aliații. A murit la București, în martie 1946.

Barbu Știrbey
Barbu Știrbey

1900: S-a născut Lucrețiu Pătrășcanu

La 4 noiembrie 1900 se năștea Lucrețiu Pătrășcanu, unul dintre liderii Partidului Comunist Român. După evenimentele de la 23 august 1944, a ajuns la conducerea Ministerului Justiției, funcție pe care a deținut-o până în 1948.

Înlăturat din funcție și arestat, Pătrășcanu a fost anchetat timp de șase ani. În aprilie 1954, în urma unui proces politic, a fost condamnat la moarte și executat în noaptea de 16 spre 17 aprilie, devenind el însuși o victimă a represiunii regimului comunist.

Lucrețiu Pătrășcanu
Lucrețiu Pătrășcanu

1922: Sunt descoperite treptele spre mormântul lui Tutankhamon

Pe 4 noiembrie 1922, echipa condusă de arheologul britanic Howard Carter găsea, în Valea Regilor din Egipt, treptele care conduceau spre mormântul faraonului Tutankhamon, care a urcat pe tronul Egiptului la vârsta de 9 ani și a murit la 19 ani.

Descoperirea accesului nu trebuie confundată cu deschiderea camerei funerare, care a avut loc în februarie 1923. Cercetarea și inventarierea comorilor au durat ani, iar în mormânt au fost găsite peste 5.000 de artefacte. Adevărul rememorează etapele descoperirii într-un articol despre marile descoperiri de morminte regale din Egipt.

În noiembrie 1922, arheologul britanic Howard Carter se afla practic la capătul puterilor și al fondurilor. De șase ani săpa în Valea Regilor din Egipt, finanțat de nobilul britanic Lordul Carnarvon. Rezultatele fuseseră aproape nule, iar Lordul Carnarvon îl anunțase deja că acesta va fi ultimul sezon de săpături pe care îl mai finanțează.

În dimineața zilei de 4 noiembrie, în timp ce muncitorii lui Carter îndepărtau ultimele straturi de moloz și colibele de piatră părăsite din fața intrării în mormântul lui Ramses al VI-lea, un băiat egiptean care aducea apă a lovit cu sapa în nisip și a dat de ceva neobișnuit: o treaptă săpată direct în stanca de calcar a Văii Regilor.

Săpând mai departe cu o precauție extremă, echipa a scoate la iveală nu doar o simplă piatră, ci prima dintr-o serie de trepte tăiate în stâncă care coborau în adâncuri, ascunse sub tone de pietriș și resturi de construcție.

Până la sfârșitul zilei de 4 noiembrie, muncitorii ajunseseră la partea superioară a unei uși de noroc, pe care se distingeau clar sigiliile Necropolei Regale – amprentele cu șacalul și cei nouă prizonieri stilizați, care indicau că dincolo se afla un mormânt regal sigilat și neatins de hoții de antichități din vechime.

Conștient că se află în fața unei descoperiri colosale, dar refuzând să intre sau să spargă ușa fără ca finanțatorul său să fie de față, Howard Carter a pus să se acopere treptele la loc cu pietriș și nisip pentru a le feri de jefuitori sau de curioși. Apoi a trimis o telegramă în Anglia către Lordul Carnarvon, cu celebrul mesaj:

În sfârșit am făcut o descoperire minunată în Vale; un mormânt minunat cu sigilii intacte; reintrodus în siguranță până la sosirea dumneavoastră. Felicitări.
Mormântul lui Tutankhamon
Mormântul lui Tutankhamon
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Decesele misterioase ale unora dintre cei care au pășit primii în mormânt (începând cu finanțatorul Lordul Carnarvon și continuând cu Howard Carter) au alimentat timp de un secol mitul supranatural al blestemului înscris pe pereți. Însă un studiu publicat în Journal of Scientific Exploration a oferit o explicație strict științifică.

S-a dovedit că în mormintele antice din Egipt (inclusiv în situri din Giza și Saqqara) existau niveluri ridicate de radiații naturale și gaze de radon provenite de la elemente cu conținut de uraniu, precum și mii de vase îngropate cu substanțe toxice neidentificate.

Expunerea prelungită la aceste surse de radiații și toxine a favorizat apariția unor boli grave (precum limfomul Hodgkin de care a suferit Howard Carter sau infecțiile galopante), demitizând ideea unei blestemări supranaturale și explicând cauzele medicale reale ale deceselor.

1951: S-a născut Traian Băsescu, fost președinte al României

Traian Băsescu s-a născut la 4 noiembrie 1951, la Murfatlar, în județul Constanța. A urmat studiile de marină la Constanța și a lucrat în navigația comercială, înainte de a ocupa funcții în administrație și în politică.

A fost ministru al Transporturilor și primar general al Bucureștiului, apoi președinte al României între 2004 și 2014. În timpul primului său mandat prezidențial, la 1 ianuarie 2007, România a aderat la Uniunea Europeană.

1956: Invadarea Ungariei de către tancurile sovietice

Ca urmare a revoltei anticomuniste declanșate la Budapesta în octombrie 1956, Armata Roșie invadează brutal Ungaria pentru a înăbuși mișcarea de eliberare. În zorii zilei de 4 noiembrie 1956, trupele sovietice au declanșat o amplă intervenție militară la Budapesta și în alte regiuni ale Ungariei. Ofensiva urmărea înăbușirea revoluției începute la 23 octombrie, când o manifestație studențească se transformase într-o revoltă împotriva regimului comunist și a dominației sovietice.

Rezistența a continuat în zilele următoare, însă superioritatea militară sovietică a decis deznodământul. Este instalat guvernul condus de János Kádár, punând capăt sângeros speranțelor de libertate ale poporului maghiar, cu mii de victime și sute de mii de refugiați. Ziua de 4 noiembrie rămâne astfel un reper al reprimării revoltelor anticomuniste din Europa de Est. 

1970: A murit Tudor Mușatescu, autorul comediei „Titanic Vals”

Poetul, prozatorul și dramaturgul Tudor Mușatescu a murit la 4 noiembrie 1970. Născut în 1903, la Câmpulung-Muscel, el și-a legat numele de comedia românească de moravuri, fiind considerat un continuator al tradiției caragialiene.

Cea mai cunoscută piesă a sa, „Titanic Vals”, a fost tradusă, jucată peste hotare și ecranizată în 1964, în regia lui Paul Călinescu. Printre celelalte titluri ale dramaturgului se numără „…Escu” și „Visul unei nopți de iarnă”. Mai multe despre opera sa, în portretul „Vă mai amintiți de... Tudor Mușatescu”, publicat de Adevărul.

Câţi oameni a ucis blestemul faraonului Tutankamon

1979: Începe criza ostaticilor de la Ambasada SUA din Teheran

La 4 noiembrie 1979, studenți iranieni au ocupat Ambasada Statelor Unite din Teheran și au luat ostatici membri ai personalului american. Acțiunea s-a produs în contextul revoluției iraniene și al ostilității față de sprijinul acordat de Washington fostului șah Mohammad Reza Pahlavi.

Criza a durat 444 de zile, iar 52 de americani au rămas captivi pe termen lung. Episodul a dominat agenda administrației Jimmy Carter și a devenit una dintre cele mai grave confruntări diplomatice dintre Statele Unite și Iran. O operațiune militară americană de salvare, încercată în aprilie 1980, s-a încheiat cu un eșec.

1995: A fost asasinat premierul israelian Yitzhak Rabin

Pe 4 noiembrie 1995, premierul israelian Yitzhak Rabin a fost asasinat la un miting de către Yigal Amir, un extremist care se opunea procesului de pace cu palestinienii. Rabin se afla la al doilea mandat de prim-ministru, după ce mai condusese guvernul între 1974 și 1977.

În 1994, Rabin primise Premiul Nobel pentru Pace alături de Shimon Peres și Yasser Arafat, pentru eforturile de reconciliere israeliano-palestiniană. Asasinul său a fost condamnat la închisoare pe viață. Adevărul a relatat ulterior și despre cererea acestuia de a participa la o ceremonie de familie.

2008: Barack Obama este ales președinte al Statelor Unite

La alegerile din 4 noiembrie 2008, democratul Barack Obama a devenit primul afro-american ales președinte al Statelor Unite. Victoria sa l-a adus în poziția de a deveni cel de-al 44-lea președinte american.

Obama a fost învestit la 20 ianuarie 2009, succedându-i lui George W. Bush. A câștigat un al doilea mandat în 2012 și a rămas la Casa Albă până la 20 ianuarie 2017. În 2009, a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile de întărire a cooperării internaționale.

2015: Demisia premierului Victor Ponta

Pe fondul protestelor masive de stradă izbucnite în București după tragedia din clubul Colectiv, prim-ministrul Victor Ponta își depune demisia din fruntea Guvernului României. În aceeași zi, și primarul Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, demisionează din funcție.

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