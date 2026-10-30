31 octombrie: 100 de ani de la moartea lui Harry Houdini, magicianul care sfida imposibilul. Coincidența stranie a morții sale, de Halloween

Data de 31 octombrie marchează nașterea unor personalități precum Eugen Lovinescu și Bud Spencer, dar și asasinarea Indirei Gandhi. În 2026 se împlinesc 100 de ani de la moartea lui Harry Houdini, chiar de Halloween.

Houdini a murit de peritonită, chiar de Halloween. Foto: arhivă

1881: S-a născut criticul și istoricul literar Eugen Lovinescu

Eugen Lovinescu s-a născut la 31 octombrie 1881, la Fălticeni. A studiat la Iași și la Universitatea din București, unde a absolvit Facultatea de Limbi Clasice în 1903, cu o lucrare despre sintaxa latină. A lucrat ca profesor de liceu și a început să publice cronici și studii literare.

Eugen Lovinescu a fost nu doar critic, ci şi romancier. Foto: wikipedia

Între 1906 și 1909 a locuit la Paris, unde și-a pregătit doctoratul în litere. Avea să devină unul dintre cei mai importanți critici literari români, susținător al modernizării literaturii și fondator al cenaclului și revistei Sburătorul. A scris critică și istorie literară, dar și romane, nuvele, piese de teatru și memorii.

A murit la București, la 16 iulie 1943, la 61 de ani.

1892: Arthur Conan Doyle publică „Aventurile lui Sherlock Holmes”

La 31 octombrie 1892 apărea volumul „Aventurile lui Sherlock Holmes”, semnat de Arthur Conan Doyle. Cele douăsprezece povestiri îl aduceau în prim-plan pe detectivul londonez care observa detalii ignorate de ceilalți și reconstruia întâmplările prin raționament.

Alături de el, doctorul John Watson relata investigațiile și încerca să înțeleagă cum ajungea Holmes la concluziile sale. Personajul avea să devină unul dintre cele mai cunoscute nume ale literaturii polițiste, iar poveștile sale continuă să fie publicate și adaptate pentru film, televiziune și teatru.

1922: S-a născut actrița Barbara Bel Geddes, cunoscută ca miss Ellie din „Dallas”

Barbara Bel Geddes a jucat în piese de teatru, în filme și la televiziune, însă publicul din întreaga lume a ajuns să o cunoască mai ales drept Eleanor „Miss Ellie” Ewing, „matriarha” familiei din serialul „Dallas”.

Barbara Bel Geddes a devenit cunoscută în lumea întreagă ca miss Ellie din Dallas. Foto: arhivă

A fost nominalizată la premiul Oscar pentru rolul din filmul „I Remember Mama” (1948) și a avut o carieră îndelungată în teatru și cinematografie.

A murit la 8 august 2005, în Maine, la 82 de ani.

1926: A murit Harry Houdini, magicianul care sfida imposibilul

Pe 31 octombrie 1926, în ziua în care oamenii se pregăteau să sărbătorească Halloweenul, Harry Houdini, unul dintre cei mai cunoscuți iluzioniști ai lumii, murea într-un spital din Detroit. Avea 52 de ani și își petrecuse o mare parte din viață demonstrând că poate scăpa din situații care păreau fără ieșire. De data aceasta, însă, nu a mai existat niciun truc care să-l salveze.

Harry Houdini reuşea să transforme fiecare secundă în suspans. Foto: arhivă

Născut Ehrich Weiss, în 1874, într-o familie de evrei maghiari, Harry Houdini ajunsese în Statele Unite când era copil. A devenit celebru prin spectacole în care se elibera din cătușe, lanțuri și cămăși de forță sau ieșea în ultima clipă din cutii încuiate, uneori scufundate în apă.

Houdini știa să prelungească așteptarea și să transforme fiecare secundă în suspansşi adrenalină pentru cei care îl priveau.

Una dintre spectaculoasele evadări ale lui Houdini. Foto: ARHIVĂ

Îi demasca pe aşa-zişii spiritişti

Într-o perioadă în care ședințele de spiritism atrăgeau numeroși adepți, Houdini îi demasca pe mediumii despre care credea că foloseau trucuri pentru a convinge publicul că au puteri supranaturale. Își demonstra afirmațiile în fața spectatorilor și îi provoca pe cei care susțineau că pot vorbi cu morţii.

Houdini demonstreaza cum un fotograf poate pacali ca "a prins" imaginea unui spirit Foto: arhivă

Interesul său pentru aceast subiect avea și o latură personală. După moartea mamei sale, Houdini sperase să poată lua legătura cu ea, iar experiențele sale l-au făcut însă să privească tot mai sceptic promisiunile mediumilor şi ştia că oamenii îndurerați puteau fi ușor convinși să creadă ceea ce își doreau cel mai mult.

Loviturile care i-ar fi provocat moartea

Cu douăsprezece zile înainte de moartea sa, Harry Houdini se afla la Montreal, unde susținuse o prelegere. După întâlnire, a rămas de vorbă cu un grup de studenți și a discutat despre forța mușchilor abdominali și capacitatea lor de a rezista loviturilor. Unul dintre tineri, J. Gordon Whitehead, a vrut să testeze teoria şi l-a lovit de două ori în abdomen înainte ca magicianul să se poată pregăti.

Harry Houdini a început să se simtă rău după ce a părăsit Monteral, în trenul spre Detroit. Deşi începuse să aibă dureri destul de puternice, a mai susținut un spectacol înainte să ajungă la spital, unde medicii au constatat că avea apendicită complicată prin perforarea apendicelui. A fost operat, dar infecția provocată de perforație se răspândise, iar intervenția nu i-a mai putut salva viața. Astfel, celebrul iluzionist Houdini a murit pe 31 octombrie 1926, de peritonită.

Harry Houdini şi trucurile de magie care l-au făcut celebru. Cum a sfidat moartea

Moartea sa a stârnit o mulţime de controverse, unii punând-o pe seama celor câţiva pumni încasaţi la Montreal, alţii susţinuând că, de fapt, ar fi fost vorba despre o afecţiune mai veche, pe care iluzionistul a ales să o ignore.

Moartea lui Houdini chiar în ziua de Halloween a fost interpretată, de asemenea, ca o coincidenţă ciudată, sărbătoarea fiind asociată cu fantomele și spiritele, tocmai lucrurile pe care magicianul încercase să le separe de trucurile și înșelătoriile omenești.

Pactul secret cu soţia sa

Înainte să moară, Houdini și soția sa, Bess, conveniseră asupra unui cod secret. Dacă el ar fi reușit să-i transmită un mesaj după moarte, codul ar fi trebuit să confirme că legătura era autentică.

După dispariția lui, Bess a participat la ședințe de spiritism și a așteptat mesajul promis. Nu a primit însă o comunicare care să demonstreze că soțul ei reușise să treacă dincolo de moarte.

Povestea acestui pact a continuat să fie evocată ani la rând, mai ales în preajma Halloweenului. Pentru Houdini, care își petrecuse o parte importantă a vieții demascând pretinsele fenomene paranormale, ideea unei comunicări verificabile după moarte ar fi reprezentat o probă pe care nu o putea oferi nimeni cât timp era în viață.

Pe scenă, Houdini le arăta oamenilor că ceea ce pare imposibil poate avea o explicație. În afara ei, le cerea să nu accepte o demonstrație doar pentru că își doreau ca aceasta să fie adevărată.

1929: S-a născut Bud Spencer, actorul cunoscut pentru filmele cu Piedone

Înainte de a deveni actor, Carlo Pedersoli, cunoscut publicului drept Bud Spencer sau Piedone, a fost înotător de performanță și a participat la competiții internaționale. A studiat dreptul, a înregistrat brevete și a obținut licențe de pilot pentru avioane și elicoptere.

A început să apară în filme încă din tinerețe, inclusiv în „Quo Vadis” (1951). În 1959 l-a întâlnit pe Terence Hill, alături de care avea să formeze unul dintre cele mai populare duo-uri ale comediei europene. Cei doi au jucat împreună în numeroase filme de aventură și comedie, cunoscute în România prin titluri precum „Piedone, comisarul fără armă”, „I se spunea Buldozerul” și „Par și impar”.

Bud Spencer a fost căsătorit cu Maria Amato din 1960 și au avut împreună trei copii.

Actorul a murit la Roma, la 27 iunie 2016, la vârsta de 86 de ani.

1960: A murit filosoful român Mircea Florian

Mircea Florian, filosof și traducător român, a murit la 31 octombrie 1960. Format în tradiția filosofiei europene, a studiat teme precum cunoașterea, existența și raportul dintre gândire și realitate.

A fost profesor universitar și autor al unor lucrări de filosofie, dar și traducător din marii gânditori ai culturii europene. Activitatea sa a contribuit la dezvoltarea reflecției filosofice românești în prima jumătate a secolului al XX-lea.

1984: Indira Gandhi este asasinată de doi membri ai gărzii sale de corp

La 31 octombrie 1984, Indira Gandhi, prim-ministrul Indiei, a fost împușcată mortal de doi membri ai propriei gărzi de corp. Se afla la conducerea țării pentru a doua oară, după un prim mandat desfășurat între 1966 și 1977 și revenirea în funcție în 1980.

Indira Gandhi a fost asasinată de doi membri ai propriei gărzi de corp. Foto: arhivă

Fiica lui Jawaharlal Nehru, primul prim-ministru al Indiei, Indira Gandhi a fost una dintre cele mai influente și mai controversate personalități politice ale țării. Mandatul său a fost marcat de decizii care au provocat tensiuni puternice, inclusiv operațiunea militară din Templul de Aur din Amritsar, în iunie 1984. Asasinarea ei a fost urmată de violențe împotriva comunității sikh.

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Deși purta numele Gandhi, nu era rudă cu Mahatma Gandhi. Fiul său, Rajiv Gandhi, avea să devină ulterior prim-ministru.

1998: Irakul anunță că nu mai cooperează cu inspectorii ONU

La 31 octombrie 1998, Irakul a anunțat că își suspendă cooperarea cu inspectorii ONU însărcinați să verifice respectarea obligațiilor de dezarmare. Decizia a amplificat conflictul cu Statele Unite și cu alte state care suspectau regimul lui Saddam Hussein că ascundea programe de înarmare interzise.

În aceeași zi, președintele american Bill Clinton a semnat Iraq Liberation Act, lege prin care Statele Unite și-au declarat sprijinul pentru schimbarea regimului de la Bagdad și au prevăzut fonduri pentru grupurile de opoziție irakiene. Criza avea să se adâncească în anii următori, pe fondul disputelor privind inspecțiile și armele de distrugere în masă.

2015: Zborul Metrojet 9268 se prăbușește în Peninsula Sinai

La 31 octombrie 2015, un avion Airbus A321 al companiei ruse Metrojet, care zbura de la Sharm el-Sheikh, în Egipt, spre Sankt Petersburg, s-a prăbușit în Peninsula Sinai. Toate cele 224 de persoane aflate la bord au murit.

Ancheta a stabilit că prăbușirea a fost provocată de explozia unei bombe la bord. Atacul a fost revendicat de o grupare afiliată organizației Stat Islamic. Tragedia a dus la înăsprirea măsurilor de securitate pentru zborurile care plecau din Egipt și a readus în atenție vulnerabilitatea aeroporturilor în fața atentatelor.

2017: A murit regizorul Mircea Drăgan

Mircea Drăgan, unul dintre regizorii cunoscuți ai cinematografiei românești din a doua jumătate a secolului XX, a murit în octombrie 2017, la 85 de ani.

Mircea Drăgan, regizorul celebrei serii BD. Foto: arhivă

A debutat în lungmetraj cu „Dincolo de brazi” (1957), realizat împreună cu Mihai Iacob, și a regizat ulterior filme precum „Setea” și „Lupeni ’29”.

Pentru publicul român, numele său este legat mai ales de seria de comedii polițiste „Brigada Diverse”: „Brigada Diverse intră în acțiune” (1970), „Brigada Diverse în alertă” și „B.D. la munte și la mare” (ambele din 1971).