search
Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

30 martie: Ziua în care SUA au dat lovitura, cumpărând Alaska de la Rusia la preţ de chilipir. Povestea lui George Pomuţ, românul care a intermediat vânzarea

0
0
Publicat:

Data de 30 martie marchează o serie de evenimente importante care au influențat istoria. De la figuri marcante și tratate decisive până la descoperiri revoluționare, această zi rămâne legată și de una dintre cele mai spectaculoase tranzacții teritoriale: cumpărarea teritoriului Alaska de către SUA.

George Pomuţ şi harta teritoriului Alaska. FOTO: arhivă

1432: S-a născut sultanul Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului

Mahomed al II-lea. FOTO: arhivă

Mahomed al II-lea avea să devină una dintre cele mai puternice figuri ale Evului Mediu, fiind conducătorul care a pus capăt existenței Imperiului Bizantin. Determinat să cucerească Constantinopolul, el a pregătit minuțios asediul început în primăvara anului 1453, mobilizând o armată numeroasă și o artilerie impresionantă pentru acea vreme.

Pe 29 mai 1453, otomanii au pătruns în oraș, marcând nu doar o victorie militară, ci și sfârșitul unei epoci istorice.

1633: S-a născut cronicarul moldovean Miron Costin

Miron Costin, una dintre figurile fundamentale ale culturii române, s-a născut într-o familie boierească influentă din Iași, într-o perioadă marcată de instabilitate politică. Din cauza contextului vremii, o parte din formarea sa intelectuală a avut loc în Polonia, unde a studiat la un colegiu iezuit și a acumulat o educație solidă în domenii variate.

Miron Costin, autorul celebrului "Letopiseţ al Ţării Moldovei". FOTO: arhivă

Cunoștințele sale de limbi străine și cultura vastă l-au ajutat să se remarce atât în administrație, cât și în diplomație. Revenit în Moldova, a ocupat funcții importante în Divanul domnesc și a participat la misiuni politice și militare.

Opera sa istorică rămâne de referință, prin lucrări precum „Letopisețul Țării Moldovei” și „De neamul moldovenilor”, în care a încercat să explice originile și evoluția poporului român.

1842: Se face prima anestezie în vederea unei operaţii

La 30 martie 1842, medicina a făcut un progres uriaş, odată cu prima utilizare a anesteziei în timpul unei intervenții chirurgicale realizate de medicul american Crawford Long. Folosind eter pentru a elimina durerea pacientului, acesta a demonstrat că operațiile pot fi realizate în condiții mult mai sigure și mai suportabile.

Descoperirea a avut un impact major asupra practicii medicale, permițând efectuarea unor intervenții din ce în ce mai complicate și reducând riscurile asociate durerii extreme. În timp, utilizarea anesteziei a devenit o componentă esențială a chirurgiei moderne, contribuind la creșterea calității vieții pacienților.

1853: S-a născut pictorul Vincent van Gogh

Vincent van Gogh, unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului al XIX-lea, s-a născut în Olanda și a influențat profund evoluția artei moderne. Deși a început să picteze relativ târziu, la vârsta de 27 de ani, a reușit în doar un deceniu să creeze opere care aveau să devină simboluri universale.

Vincent van Gogh a început să picteze la 27 de ani. FOTO: arhivă

Viața sa a fost marcată de dificultăți personale și probleme de sănătate mintală, însă acestea nu i-au diminuat creativitatea şi, deși nu a cunoscut succesul în timpul vieții, van Gogh este astăzi considerat un pionier al artei moderne, lucrările sale precum „Floarea-soarelui” sau „Noapte înstelată” fiind cunoscute în întreaga lume

1856: Pacea de la Paris pune capăt Războiului Crimeii

Semnarea Tratatului de la Paris, la 30 martie 1856, a încheiat oficial Războiul Crimeii și a schimbat semnificativ echilibrul de putere în Europa. Rusia, înfrântă în conflict, a fost obligată să accepte o serie de condiții care îi limitau influența în regiune, inclusiv neutralizarea Mării Negre.

1867: SUA au cumpărat Alaska şi insulele Aleutine de la Rusia cu 7,2 milioane de dolari

La 30 martie 1867, Statele Unite ale Americii au încheiat acordul prin care au cumpărat de la Imperiul Rus vastul teritoriu al Alaska şi insulele Aleutine, pentru suma de 7,2 milioane de dolari. La momentul respectiv, tranzacţia nu a fost întâmpinată cu entuziasm, fiind privită de mulţi drept o investiţie riscantă într-o regiune îndepărtată, greu accesibilă şi aparent lipsită de valoare.

Alaska s-a dovedit a fi o achiziţie profitabilă. FOTO: Shutterstock

Transferul oficial s-a realizat la Novoarkhangelsk, actualul Sitka, într-o ceremonie care a marcat trecerea teritoriului sub administraţie americană. Pentru populaţia rusă stabilită acolo, schimbarea nu a fost uşor de acceptat, astfel că mulţi au preferat să plece, în loc să devină cetăţeni ai Statelor Unite. În acelaşi timp, opinia publică americană privea cu ironie achiziţia, considerând Alaska o întindere îngheţată fără perspective reale de dezvoltare.

În anii care au urmat însă, această percepţie s-a schimbat radical. Descoperirea aurului a declanşat o adevărată goană după îmbogăţire, iar ulterior exploatarea resurselor de petrol şi gaze naturale a confirmat importanţa strategică şi economică a regiunii. Astfel, ceea ce părea iniţial o afacere neinspirată s-a dovedit a fi una dintre cele mai profitabile decizii din istoria Statelor Unite, investiţia fiind recuperată de zeci de ori într-un interval relativ scurt.

De-a lungul timpului, au circulat numeroase poveşti despre modul în care Alaska ar fi ajuns în posesia americanilor, unele dintre ele susţinând chiar că teritoriul ar fi fost câştigat la o partidă de poker. În realitate, decizia a fost rezultatul unor negocieri diplomatice complexe, purtate într-un context internaţional delicat, în care Rusia, slăbită după Războiul Crimeii, căuta soluţii pentru a-şi consolida poziţia.

Cine a fost românul care a intermediat vânzarea

În acest cadru, George Pomuţ a contribuit la susţinerea intereselor americane, argumentând că Alaska devenise o povară pentru Imperiul Ţarist, atât din punct de vedere economic, cât şi strategic. Teritoriul era greu de apărat şi de administrat, iar riscul de a fi pierdut în eventualitatea unui conflict cu alte puteri era real. Aceste argumente au cântărit în decizia finală, chiar dacă negocierile au implicat mai mulţi actori politici şi diplomatici.

Născut în 1818, la Gyula, într-o familie de români originari din zona Săcele - Braşov, George Pomuţ a pornit de la un mediu modest, dar a reuşit să-şi construiască o carieră solidă prin educaţie şi disciplină.

George Pomuţ a intermediat vânzarea teritoriului Alaska. FOTO: Wikipedia

În tinereţe, a urmat şcoli militare în Europa, unde s-a format ca ofiţer, iar ulterior şi-a completat pregătirea prin studii juridice, dobândind cunoştinţe care aveau să-i fie utile mai târziu în activitatea administrativă şi diplomatică.

Implicarea sa în Revoluţia de la 1848 i-a schimbat radical destinul. După înfrângerea mişcării, a fost nevoit să părăsească Europa, ajungând, după mai multe peripeţii, în Statele Unite. Aici şi-a refăcut viaţa de la zero, stabilindu-se pentru o vreme în Vestul Sălbatic, unde a contribuit la întemeierea unei colonii şi a reuşit să se impună în mediul local.

Izbucnirea Războiului de Secesiune a reprezentat un nou punct de cotitură. George Pomuţ s-a înrolat în Armata Nordului, iar experienţa şi abilităţile sale l-au ajutat să avanseze rapid în ierarhie. A participat la campanii importante şi a ocupat funcţii de comandă, fiind apreciat pentru disciplina şi eficienţa sa. În 1865, aceste merite i-au fost recunoscute oficial prin acordarea gradului de general de brigadă.

După război, cariera sa a continuat în diplomaţie, fiind numit consul al Statelor Unite la Sankt Petersburg. Cunoscător al mai multor limbi şi familiarizat cu realităţile europene, el a devenit un intermediar util în relaţiile dintre cele două puteri. În acest context, implicarea sa în negocierile privind Alaska a venit firesc, ca o continuare a experienţei sale militare şi diplomatice.

Chiar dacă nu a fost singurul artizan al tranzacţiei, contribuţia lui George Pomuţ rămâne una semnificativă. Prin activitatea sa, el a participat la conturarea unui acord care avea să schimbe definitiv harta Americii de Nord şi să transforme Alaska dintr-un teritoriu considerat inutil într-o resursă strategică de prim rang.

1945: A murit Victor Ion Popa, autorul comediei „Take, Ianke şi Cadîr”

Victor Ion Popa a fost una dintre personalitățile complexe ale culturii române, remarcându-se ca dramaturg, regizor, publicist și profesor. Născut la sfârșitul secolului al XIX-lea, el a reușit să se impună printr-o operă diversă și prin implicarea activă în viața teatrală.

Victor Ion Popa. FOTO: arhivă

Cea mai cunoscută creație a sa, „Take, Ianke și Cadîr”, rămâne o piesă emblematică, apreciată pentru umorul său și pentru modul în care surprinde conviețuirea dintre diferite comunități. Deși a avut o viață relativ scurtă, contribuția sa la cultura română este una durabilă.

1946: Înființarea Operei de Stat din Timișoara

La 30 martie 1946 a fost înființată Opera de Stat din Timișoara, instituție care avea să devină un reper important al vieții culturale din România. Primul spectacol pus în scenă a fost „Aida” de Giuseppe Verdi, marcând începutul unei activități artistice de amploare.

1968: S-a născut Celine Dion, „regina muzicii pop“

Celine Dion este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste la nivel mondial, cu o carieră care a cunoscut o ascensiune spectaculoasă începând cu anii ’80.

În anii ’90, succesul său a devenit uriaș, albumele lansate în limba engleză și franceză fiind vândute în milioane de exemplare. Stilul său, influențat de mai multe genuri muzicale, i-a adus recunoaștere internațională și numeroase premii.

1981: Atentatul asupra lui Ronald Reagan

La 30 martie 1981, președintele Statelor Unite, Ronald Reagan, a fost ținta unui atentat în fața unui hotel din Washington. Atacatorul, un bărbat cu probleme psihice, a deschis focul la scurt timp după încheierea unui discurs public.

Ronald Reagan, în 1981. FOTO: Wikimedia Common

Ronald Reagan a fost grav rănit, însă a supraviețuit, iar incidentul a atras atenția asupra vulnerabilităților sistemului de securitate. Ulterior, măsurile de protecție pentru liderii politici au fost consolidate, iar cazul a generat și dezbateri legate de sănătatea mintală.

2005: Apar primele imagini cu jurnaliștii români răpiţi în Irak

Prima imagine cu cei patru jurnalişti români răpiţi în Irak. FOTO: captură video

La 30 martie 2005, cazul răpirii jurnaliștilor români în Irak a devenit cunoscut la nivel internațional, după difuzarea unei înregistrări video cu ei de către postul Al Jazeera. Imaginile îi arătau pe cei trei jurnaliști captivi, într-o situație tensionată și incertă.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât va costa casa din Italia a Gabrielei Cristea după ce va fi reconstruită și renovată: „Va fi ca un hotel de 5 stele”. Conacul va avea șapte camere și un living imens
image
Lovitură pentru măcelari înainte de Paște: mielul rămâne pe tarabă. „Să nu ai tu client acum, la vremea asta!” Ce variantă recomandă experții

OK! Magazine

image
Nu se mai poate face nimic? Verdictul brutal primit din partea medicilor de prințesa norvegiană

Click! Pentru femei

image
Înainte de-a se mărita, Scarlett Johansson a avut un iubit de care aproape că a uitat…

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?