 3 noiembrie: Ziua armistițiului care a marcat destrămarea Imperiului Austro-Ungar și alte momente importante din istorie | adevarul.ro
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3 noiembrie: Ziua armistițiului care a marcat destrămarea Imperiului Austro-Ungar și alte momente importante din istorie

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La 3 noiembrie, de-a lungul timpului, au avut loc evenimente importante: Casa Albă a devenit reședința președinților americani, a fost semnat armistițiul de la Villa Giusti, iar NASA a lansat sonda Mariner 10 spre Mercur. Tot în această zi s-a născut actrița Monica Vitti.

Armistițiul a marcat destrămarea Imperiului Austro-Ungar
Armistițiul a marcat destrămarea Imperiului Austro-Ungar Foto: Arhivă

1800 – Casa Albă devine reședința președinților Statelor Unite

La 3 noiembrie 1800, Casa Albă devine reședința președintelui Statelor Unite, după ce John Adams, al doilea președinte american, se mutase în clădire cu două zile înainte, la 1 noiembrie. Construcția fusese realizată la Washington, după planurile arhitectului irlandez James Hoban, al cărui proiect fusese selectat în urma unui concurs organizat la inițiativa președintelui George Washington. Piatra de temelie fusese pusă în 1792, iar lucrările au durat aproximativ opt ani.

John și Abigail Adams au fost primii locatari ai clădirii, care nu era complet finalizată în momentul mutării. Inițial, aceasta a fost cunoscută sub numele de „President's House” sau „Executive Mansion”. Denumirea de Casa Albă a intrat în uzul oficial abia în 1901, în timpul administrației președintelui Theodore Roosevelt. În 1814, în timpul Războiului din 1812, trupele britanice au incendiat clădirea, care a fost ulterior reconstruită.

1918 – Armistițiul de la Villa Giusti

La 3 noiembrie 1918, reprezentanții Imperiului Austro-Ungar și ai Puterilor Aliate au semnat armistițiul de la Villa Giusti, o reședință situată în apropiere de Padova, în Italia. Documentul a fost semnat de delegația austro-ungară condusă de generalul Viktor Weber von Webenau și de reprezentanții italieni conduși de generalul Pietro Badoglio. Armistițiul prevedea încetarea ostilităților, retragerea trupelor austro-ungare și demobilizarea armatei imperiale.

Armistizio di Villa Giusti 3 novembre 1918 jpg
Foto: montagnadiviaggi.i

Acordul a intrat în vigoare la 4 noiembrie 1918, la ora 15:00, marcând încetarea luptelor dintre Austro-Ungaria și Aliați pe frontul italian. Documentul a prevăzut, printre altele, evacuarea teritoriilor ocupate, predarea unei părți importante a armamentului și permiterea accesului trupelor aliate pe teritoriul fostei monarhii. Armistițiul a reprezentat unul dintre momentele care au precedat încheierea Primului Război Mondial, la 11 noiembrie 1918, când Germania a semnat armistițiul de la Compiègne.

1931 – Se naște actrița italiană Monica Vitti

La 3 noiembrie 1931 s-a născut, la Roma, actrița italiană Monica Vitti, pe numele său real Maria Luisa Ceciarelli. A studiat la Academia Națională de Artă Dramatică din Roma, pe care a absolvit-o în 1953, după care și-a început cariera în teatru.

A debutat în cinematografie în anii 1950 și a devenit cunoscută la nivel internațional prin colaborarea cu regizorul Michelangelo Antonioni, în special pentru rolurile din filmele „L'avventura” (1960), „La notte” (1961), „L'eclisse” (1962) și „Deserto rosso” (1964).

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1966 – Ciclonii din Golful Bengal provoacă peste 1.000 de victime

La 3 noiembrie 1966, mai mulți cicloni tropicali au afectat regiunea Golfului Bengal, provocând peste 1.000 de victime. Furtunile au lovit în special zonele de coastă din estul Pakistanului de atunci (actualul Bangladesh), unde populația a fost expusă inundațiilor și vânturilor puternice.

Dezastrele au provocat distrugeri importante în localitățile de coastă și au afectat comunitățile dependente de pescuit și agricultură. Golful Bengal este una dintre regiunile lumii frecvent afectate de cicloane tropicale, din cauza condițiilor climatice și geografice care favorizează formarea acestora.

1973 – NASA lansează sonda spațială Mariner 10 spre Mercur

La 3 noiembrie 1973, NASA a lansat sonda spațială Mariner 10, prima misiune care a avut ca obiectiv explorarea planetei Mercur. Nava a fost lansată de la Centrul Spațial Kennedy, din Florida, cu ajutorul unei rachete Atlas-Centaur. Misiunea urmărea studierea atmosferei, suprafeței și câmpului magnetic al planetei.

Mariner 10 a ajuns în apropierea lui Mercur în martie 1974 și a efectuat trei survoluri ale planetei, transmițând pe Pământ primele imagini detaliate ale suprafeței acesteia. Sonda a contribuit la identificarea craterelor și la obținerea unor informații esențiale despre caracteristicile fizice ale celei mai apropiate planete de Soare.

1998 – Este inaugurată noua Curte Europeană a Drepturilor Omului

La 3 noiembrie 1998 a avut loc, la Strasbourg, inaugurarea noii Curți Europene a Drepturilor Omului (CEDO), reorganizată în urma intrării în vigoare a Protocolului nr. 11 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Noua instanță a preluat atribuțiile vechiului sistem de control, format din Comisia Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care funcționau anterior în regim part-time.

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Reforma a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1998 și a transformat Curtea într-o instanță permanentă, cu activitate continuă. Una dintre principalele modificări a fost posibilitatea persoanelor fizice de a sesiza direct Curtea, după epuizarea căilor de atac disponibile în sistemul judiciar național. CEDO funcționează în cadrul Consiliului Europei și are rolul de a verifica respectarea Convenției Europene a Drepturilor Omului de către statele semnatare.

2005 – Sunt descoperite rămășițele atribuite astronomului Nicolaus Copernic

La 3 noiembrie 2005, cercetările arheologice desfășurate în Catedrala din Frombork, în nordul Poloniei, erau în centrul atenției după identificarea unor rămășițe umane considerate a putea aparține astronomului Nicolaus Copernic.

Scheletul unui bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani fusese exhumat în 2005, din apropierea altarului de care Copernic fusese responsabil în perioada în care a activat ca preot și canon al catedralei. Descoperirea a fost făcută publică în presa internațională la 4 noiembrie 2005.

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