27 februarie: Ziua în care s-a născut răsfățata Elisabeth Taylor, o stea a Hollywwod-ului

La data de 27 februarie 1932 s-a născut actrița americană Elisabeth Taylor. În aceeași zi, în 1938 a fost promulgată noua Constituție a României, prin care se introducea dictatura regală a lui Carol al II-lea, iar în 2015 a fost asasinat opozantul rus Boris Nemțov.

1470: Ștefan cel Mare atacă și incendiază orașul Brăila

La 27 februarie 1470, Ștefan cel Mare a atacat și incendiat orașul Brăila, încercând să elibereze Țara Românească de sub influența otomană.

Evenimentul este consemnat în Letopisețul anonim al Moldovei, Cronica moldo-germană și Letopisețele de la Putna, evidențiind importanța acestui moment în istoria medievală românească.

Ștefan al III-lea, cunoscut drept Ștefan cel Mare (n. 1433, Borzești – d. 2 iulie 1504, Suceava), fiul lui Bogdan al II-lea, a fost domn al Moldovei timp de aproape 50 de ani (1457-1504), o durată neegalată în istoria principatului. În timpul domniei sale, Moldova a dus numeroase lupte pentru independență împotriva Imperiului Otoman, Regatului Poloniei și Regatului Ungariei.

Ștefan cel Mare a fost apreciat nu doar pentru calitățile sale de strateg și diplomat, ci și pentru eforturile în dezvoltarea culturii. Numeroase biserici și mănăstiri ridicate în timpul său sunt astăzi incluse în patrimoniul mondial. Figura sa a fost idealizată atât de contemporani, cât și de tradiția populară, transformându-l într-un adevărat erou legendar.

1900: Este fondat FC Bayern München

În 2026, FC Bayern München sărbătorește 126 de ani de la înființare. Clubul a fost fondat pe 27 februarie 1900 de Franz John, un gimnast care, împreună cu alți 18 colegi de la clubul de gimnastică MTV 1879 München, a pus bazele noii echipe de fotbal, denumită Fußball Club Bayern München. Inițial, culorile clubului erau alb și albastru, însă în 1905 s-au schimbat în alb și roșu, devenind emblematice pentru echipă.

FC Bayern München a obținut primul său titlu în 1909, devenind campioană de ligă în Bavaria. În 1911, echipa a aderat la nou-înființata Kreisliga, prima ligă regională din Bavaria, pe care a reușit să o câștige. Activitatea fotbalistică a fost întreruptă în 1914, odată cu izbucnirea Primului Război Mondial. După reluarea competițiilor, Bayern a câștigat Campionatul German din sud în 1926, iar în 1932 a cucerit primul titlu național, învingând-o pe Eintracht Frankfurt cu 2-0 în finală.

Perioada nazistă a afectat profund clubul, deoarece regimul lui Adolf Hitler, care dorea să prioritizeze dezvoltarea militară și promova politici antisemite, a determinat plecarea forțată a antrenorului și a conducătorilor de origine evreiască. După Al Doilea Război Mondial, Bayern a promovat în Oberliga Süd, prima divizie germană a vremii, după o scurtă perioadă de retrogradare și revenire. În 1956, Bayern München a câștigat Cupa Germaniei, învingând-o pe Fortuna Düsseldorf cu 1-0.

De-a lungul anilor, Bayern München a devenit unul dintre cele mai de succes cluburi de fotbal din lume, consolidându-și statutul de echipă legendară.

1904: S-a născut Elisabeth Welch, cântăreață și actriță americană

Elisabeth Margaret Welch a fost o cântăreață, actriță și artistă americană, a cărei activitate s-a întins pe parcursul a șapte decenii. Cunoscută îndeosebi pentru piesele „Stormy Weather”, „Love for Sale” și „Far Away in Shanty Town”, Welch, deși născută în America, și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei în Marea Britanie.

Conform certificatului său de naștere, Elisabeth Welch s-a născut în New York City, fiind fiica șefului grădinar al unei moșii din Englewood, New Jersey. Tatăl său avea ascendență americană nativă și afro-americană, iar mama sa avea descendență scoțiană și irlandeză. Crescută într-o familie baptistă, a început să cânte într-un cor bisericesc. Deși intenționa inițial să urmeze o carieră în asistență socială, s-a hotărât să devină cântăreață profesionistă.

Prima apariție americană a avut-o în spectacolul „Liza” în 1922, iar în anii 1920 a apărut în spectacole de teatru afro-american din Broadway, cum ar fi „The Chocolate Dandies” (1924) și „Blackbirds of 1928”. În 1929, s-a mutat în Europa, mai întâi la Paris și apoi la Londra, unde și-a început cariera de cântăreață de cabaret.

Welch a avut un succes remarcabil cu melodia „Stormy Weather” în Londra, fiind observată de Ivor Novello, care i-a oferit un rol în spectacolul său „Glamorous Night”, din 1935. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a rămas în Londra și a întreținut moralul trupelor armate ca membru al trupei lui Sir John Gielgud.

După război, a apărut în numeroase spectacole de teatru din West End, a continuat să fie prezentă în televiziune și radio, și a avut o serie de spectacole solo, până în 1990.

În 1928, s-a căsătorit cu Luke Smith, un muzician de jazz, dar s-au separat după câteva luni. Nu au avut copii, iar el a murit în 1936. Elisabeth Margaret Welch s-a stins din viață la vârsta de 99 de ani la Denville Hall din Northwood, Londra, pe 15 iulie 2003.

Artista a fost distinsă cu numeroase premii și recunoașteri pe parcursul carierei sale, inclusiv un premiu special al Variety Club al Marii Britanii, în 1988. În 2012, a primit o placă albastră de la English Heritage la Ovington Court din Kensington, Londra, unde a locuit între 1933 și 1936. A fost de două ori invitată în emisiunea radio BBC Desert Island Discs, în februarie 1952 și noiembrie 1990.

1925: Se năștea dirijorul Constantin Marin, fondator al Corului Naţional de Cameră Madrigal

Marin Constantin s-a născut pe 27 februarie 1925, în Urleta, județul Prahova. Pasiunea sa pentru muzică i-a fost insuflată de mama sa, alături de care a început să cânte în corul satului la doar 6 ani. Cel care l-a îndrumat pe acest drum a fost Ion Vicol, iar după admiterea la Conservator, la secția Dirijat Coral, a fost remarcat de Mihail Jora, care l-a propus pentru o bursă.

În 1948, Marin Constantin s-a înscris și la Facultatea de Filosofie, reușind să finalizeze ambele studii în 1949. Încă din timpul facultății, a pus bazele Corului Universității din București, un prim pas către o carieră de excepție.

Între 1951 și 1974, a fost director general și dirijor al Ansamblului UTC din România, activând, în paralel, ca dirijor al unor coruri studențești și de amatori, precum Corul Sindicatului Învățământ din București. Activitatea pedagogică a început-o încă din anii de studenție, predând la Școala nr. 35 din București, iar din 1960, a devenit conferențiar la catedra de dirijat coral a Conservatorului din București.

În 1958, dorința de a promova muzica corală clasică l-a determinat să înființeze ansamblul Corala „Gheorghe Cucu”, care avea să devină, mai târziu, renumitul Cor Național de Cameră Madrigal. Deși s-a confruntat inițial cu scepticismul legat de interesul tineretului pentru muzica corală, Marin Constantin și-a urmat convingerea și a transformat Madrigalul într-unul dintre cele mai prestigioase ansambluri corale profesioniste din România, recunoscut pe plan internațional.

Fondator, director și dirijor al Madrigalului pe tot parcursul vieții, a susținut peste 4000 de concerte alături de corul său, debutul având loc pe 7 iulie 1963, la Brașov.

1932: Se năștea actrița americană Elisabeth Taylor, o stea a Hollywood-ului (d. 2011)

Elizabeth Rosemond Taylor s-a născut pe 27 februarie 1932, în Hampstead, lângă Londra, într-o familie de americani stabiliți în Marea Britanie. În 1942, familia sa s-a mutat în Statele Unite, iar la doar 10 ani, Elizabeth și-a făcut debutul în filmul Lassie se întoarce, marcând începutul unei cariere spectaculoase în cinematografie.

Până la vârsta de 26 de ani, Taylor jucase deja în 28 de filme și fusese nominalizată de trei ori la Premiul Oscar. Considerată una dintre cele mai apreciate și bine plătite actrițe ale vremii, a devenit celebră și pentru rolul său în Cleopatra (1962), pentru care a primit un onorariu record de peste un milion de dolari.

De-a lungul carierei sale, Elizabeth Taylor a jucat în peste 50 de filme, obținând numeroase premii prestigioase. În 1960, a primit Premiul Oscar pentru rolul din Butterfield 8, iar în 1966, a câștigat al doilea Oscar, alături de Premiul Academiei Britanice, pentru Who’s Afraid of Virginia Woolf?. A fost, de asemenea, recompensată cu Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Berlin și a primit, în 1993, Premiul pentru întreaga carieră din partea Academiei Americane de Film.

Considerată una dintre cele mai frumoase și talentate actrițe din istoria cinematografiei, Taylor a apărut de 14 ori pe coperta revistei People, fiind devansată doar de prințesa Diana. În 1995, a fost inclusă în topul celor mai sexy 100 de actrițe din istorie și clasată pe locul 11 în topul celor mai mari actrițe din toate timpurile.

Elizabeth Taylor a avut 4 copii și 9 nepoți, iar moștenirea sa artistică rămâne o parte esențială a cinematografiei mondiale. S-a stins din viață pe 23 martie 2011, la 79 de ani, lăsând în urmă un impresionant patrimoniu cultural și o carieră strălucită.

1938: A fost promulgată noua Constituție a României

Constituția din 1938 a fost promulgată pe 27 februarie, în urma plebiscitului desfășurat pe 24 februarie. Aceasta a intrat în vigoare imediat după promulgare.

La plebiscit, participarea era obligatorie pentru toți alegătorii înscriși pe listele electorale pentru Adunarea Deputaților. Votul s-a exprimat verbal, alegătorii declarând în fața biroului de votare dacă sunt pentru sau împotriva Constituției.

Pentru validarea procesului, prin Decretul nr. 902 din 20 februarie 1938, Regele Carol al II-lea a instituit Înalta Comisie pentru cercetarea votului dat de Poporul Român asupra modificării Constituției. Aceasta s-a întrunit la Ministerul Justiției, pe 25 și 26 februarie, pentru a analiza listele de votare.

Conform rezultatelor oficiale, la plebiscit s-au prezentat 4.303.064 de alegători, dintre care 4.297.581 au votat pentru Constituție, iar 5.483 s-au exprimat împotrivă.

1971: Se năștea actrița Andreea Măcelaru Șofron

Născută pe 27 februarie 1971, la Timișoara, Andreea Măcelaru Șofron este actriță de teatru și film. A absolvit Universitatea Națională de Teatru și Film în 1993, an în care a și debutat pe marele ecran, în filmul Invisible: The Chronicles of Benjamin Knight.

Deși fiică de actori, inițial își dorea o carieră în domeniul limbilor străine. Totuși, odată intrată la teatru, s-a îndrăgostit de această artă încă din primul an de studenție.

Crescută de bunici, Andreea a avut o educație riguroasă, pe care o descrie ca fiind „de pension”. A studiat pianul, baletul, limba germană și a fost membră a corului de copii al Radiodifuziunii, dezvoltându-și astfel aptitudinile artistice, dar și disciplina.

Debutul în cinematografie l-a avut în 1995, în filmul Asfalt Tango, regizat de Nae Caranfil. Ulterior, a jucat în Amen. (2002), în regia lui Costa-Gavras, și a interpretat rolul Principesei Maria în filmul istoric Carol I (2009), regizat de Sergiu Nicolaescu.

În televiziune, Andreea Măcelaru Șofron s-a remarcat atât ca prezentatoare de emisiuni de divertisment, cât și ca actriță în seriale TV, printre care Vocea inimii (2006) și Nimeni nu-i perfect (2008).

1982: A murit Mihail Drumeș, prozator și dramaturg

Mihail Drumeș, pseudonimul lui Mihail V. Dumitrescu, s-a născut pe 26 noiembrie 1901, la Ohrid, pe atunci parte a Imperiului Otoman, și s-a stins din viață pe 27 februarie 1982, la București. A fost un dramaturg, nuvelist și romancier român, extrem de apreciat în perioada interbelică.

Fiul lui Vasilie Dimitrie (Dumitrescu, după stabilirea în Oltenia) și al Despinei Gero, Drumeș și-a făcut studiile liceale la Caracal și Craiova, obținând bacalaureatul în 1925. Ulterior, a absolvit Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București în 1928. A predat o perioadă ca profesor de liceu, dar și-a dedicat în cele din urmă întreaga viață scrisului.

A debutat literar în 1922, publicând în revista Flamura, iar primul său volum, Capcana, o colecție de nuvele și schițe, a apărut în 1927. În paralel, a fost cronicar dramatic la ziarul Rampa, sprijinind promovarea teatrului românesc.

În 1927, la 26 de ani, devine membru al Societății Scriitorilor Români și, mai târziu, al Societății Autorilor Dramatici. De-a lungul carierei, a scris numeroase romane, piese de teatru, nuvele și schițe, consolidându-și reputația de unul dintre cei mai importanți scriitori ai vremii.

Dintre cele mai cunoscute opere ale sale se remarcă romanul Invitația la vals (1936), piesele de teatru Ioana d'Arc (1932) și Scrisoarea de dragoste (1938), lucrări care i-au asigurat un loc de referință în literatura română.

2015: A fost asasinat opozantul rus Boris Nemțov

Boris Nemţov, care a fost împuşcat mortal la Moscova la vârsta de 55 de ani, a fost o figură carismatică a politicii ruse, un reformator liberator care s-a remarcat în timpul lui Boris Elţîn şi care a devenit un critic înverşunat al preşedintelui Vladimir Putin.

Politicianul rus Boris Nemţov, liderul opoziţiei ruse, asasinat în apropiere de Kremlin, cu o zi înainte de organizarea unui mare protest antiguvernamental la Moscova, era, de asemenea, cercetător în domeniul nuclear, un ecologist şi tatăl a patru copii.

Nemţov a fondat numeroase mişcări de opoziţie după ce a părăsit Parlamentul rus în 2003 şi a fost copreşedintele Partidului Republican - Partidul Libertăţii Poporului din 2012. El a fost un critic vocal şi proeminent al lui Putin, denunţându-l pentru participarea Rusiei la criza din Ucraina, pentru deteriorarea situaţiei economice şi pentru corupţia care a înconjurat pregătirea Jocurilor Olimpice de la Soci din 2014. Totodată, Nemţov era un membru de seamă al mişcării liberale Solidarnost.