25 aprilie: Ziua în care s-a născut marele actor Al Pacino

Al Pacino, Lia Manoliu sau Ella Fitzgerald sunt doar câteva dintre numele celor mai celebri oameni care s-au născut astăzi. La 25 aprilie 1792 a fost compusă „La Marseillaise”, iar în 1792 a fost folosită pentru prima oară o ghilotină.

1719: A fost publicat romanul „Robinson Crusoe” al lui Daniel Defoe

Romanul și conținutul acestuia au fost foarte probabil influențate de viața reală a lui Alexander Selkirk, un marinar scoțian care a trăit absolut singur pe o insulă chiliană din Oceanul Pacific, denumită Más a Tierra, al cărui nume a fost schimbat în 1966 în Insula lui Robinson.

Este, de asemenea, posibil ca Defoe să fi fost inspirat de traducerile în limba engleză și în latină ale lui Ibn Tufail pentru Hayy ibn Yaqdhan, un roman timpuriu ce se desfășura tot pe o insulă pustie.

O altă sursă pentru romanul lui Defoe mai poate fi declarația lui Robert Kno despre răpirea sa de către Regele din Ceylon în 1659, scriere publicată în „O referire istorică a insulei Ceylon”.

1792: A fost compusă „La Marseillaise”

Devenită ulterior imnul național al Franței, „La Marseillaise” a fost compusă de Claude Joseph Rouget de Lisle la Strasbourg, în noaptea de 25 / 26 aprilie 1792, după declararea războiului cu Austria.

Titlul inițial a fost Chant de guerre pour l'armée du Rhin („Cântecul de război al armatei de pe Rin”). La 14 iulie 1795, în mod oficial, La Marseillaise a devenit imnul național al Franței.

1792: A fost folosită pentru prima oară o ghilotină

Tâlharul Nicolas J. Pelletier a devenit prima persoană executată prin ghilotinare.

Doctorul Joseph Ignace Guillotin cere la 10 octombrie 1789 introducerea utilizării ghilotinei, pentru a pune capăt execuțiilor crude anterioare, în care călăul nu reușea adeseori decapitarea la prima încercare.

În cazul ghilotinării, prin despărțirea foarte rapidă a capului de trunchi, având ca efect imediat tăierii măduvei spinării, se consideră că moartea se produce într-un timp extrem de scurt, de ordinul milisecundelor, scurtând astfel suferința condamnatului.

Guillotin a suferit sufletește din cauză că instrumentul de execuție purta și a continuat să poarte numele lui. Ideea și scopul declarat al creării mecanismului era de a ameliora suferințele osânditului la moarte, lucru care, din păcate, a fost interpretat altfel de către posteritate.

1859: A început construirea Canalului Suez

Aflat la vest de Peninsula Sinai, este un canal de 193 km lungime, și lat de 300 m în cel mai îngust punct. Este situat în Egipt, între orașele Port Said la Marea Mediterană și Suez la Marea Roșie.

Canalul permite trecerea în ambele direcții a navelor între Europa și Asia, fără să mai fie necesară înconjurarea Africii pe la vest. Înainte de deschiderea canalului în 1869, bunurile erau uneori transportate între Marea Mediterană și Marea Roșie pe pământ.

Canalul e format din două părți, la nord și la sud de Marele Lac Amar, legând Marea Mediterană de Golful Suez la Marea Roșie. Construcția s–a încheiat la 17 noiembrie 1869.

1917: S-a născut cântăreața de jazz Ella Fitzgerald

Cântăreața americană de jazz, supranumită „The First Lady of Song”, s-a născut la 25 aprilie 1917 în Newport News, Virginia, SUA. Cu un registru vocal excepțional de trei octave, s-a remarcat prin puritatea vocii și intonației, o imensă muzicalitate și prin capacitatea de improvizare, în mod particular în stilul scat.

A primit de 13 ori cunoscuta distincție „Grammy Award”. A contribuit la dezvoltarea stilului vocal interpretativ modern în muzica de jazz. Colaborarea ei cu Louis Armstrong și Count Basie, precum și numeroasele turnee în cadrul seriei „Jazz At The Philarmonic” au făcut-o cunoscută în lumea întreagă. Ella Fitzgerald a câștigat 14 Premii Grammy, inclusiv Premiul Grammy pentru întreaga carieră, care i-a fost acordat în 1967. Cântăreața s-a stins din viață la 15 iunie 1996.

1932: S-a născut atleta Lia Manoliu

Campioană olimpică la aruncarea discului și fost președinte al Comitetului Olimpic Român, Lia Manoliu s-a născut la 25 aprilie 1932 la Chișinău și a murit la 9 ianuarie 1998.

Lia Manoliu a început sa practice mai întâi tenisul, la vârsta de 13 ani. La 16 ani a început să practice atletismul, mai întâi săritura în înălțime, iar apoi aruncările.

După aruncarea greutății a trecut la aruncarea discului, disciplină în care s-a specializat și a obținut rezultate de excepție pana la vârsta de 40 de ani. Concomitent cu activitatea sportiva, a absolvit, în 1954, Facultatea de Energetică din cadrul Institutului Politehnic București.

A fost prima sportivă din România care a obținut puncte pentru țara noastră la Jocurile Olimpice, clasându-se pe locul 6 în proba de aruncare a discului, în 1952, la JO de la Helsinki, din Finlanda.

Lia Manoliu a fost prima sportivă din lume care a participat la șase ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice: Helsinki 1952, Melbourne 1956, Roma 1960, Tokio 1964, Ciudad de Mexico 1968, Munchen 1972, performanță consemnată în „Guiness Book of Records”.

1940: S-a născut actorul american Al Pacino

Alfredo James Pacino, cunoscut sub numele de scenă Al Pacino, s-a născut pe 25 aprilie 1940 în New York, SUA. Este considerat unul dintre cei mai mari și influenți actori din istoria cinematografiei americane.

De-a lungul unei cariere impresionante de peste cinci decenii, Al Pacino s-a remarcat prin roluri intense, memorabile și adesea dramatice.

A devenit faimos la începutul anilor '70 datorită rolului Michael Corleone din trilogia „Nașul” („The Godfather”), regizată de Francis Ford Coppola. Interpretarea sa a fost apreciată de critici și public, iar personajul său a rămas iconic în cultura cinematografică.

Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără: „Scarface” (1983), în rolul lui Tony Montana; „Scent of a Woman” (1992), pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor; „Dog Day Afternoon” (1975); „Heat” (1995), în care a jucat alături de Robert De Niro.

Al Pacino a fost nominalizat de mai multe ori la Oscar și a câștigat numeroase alte premii, printre care Globuri de Aur, un premiu BAFTA și un Emmy. Este cunoscut pentru stilul său intens de interpretare și pentru capacitatea de a reda personaje complexe și profunde.



Pe lângă cariera în film, Pacino are o legătură strânsă cu teatrul, jucând de-a lungul anilor pe scene importante din New York și Londra.

Chiar și la o vârstă înaintată, Al Pacino rămâne activ în industria filmului, impresionând prin prezența sa unică și pasiunea pentru actorie.

1995: A murit actrița, cântăreața și dansatoarea americană Ginger Rogers

A fost actriță, cântăreață și dansatoare americană, a jucat teatru și film, laureată a premiului Oscar în 1941.

Pe numele real Virginia Katherine McMath, s-a născut pe 16 iulie 1911.

Ginger Rogers și Lew Ayres s-au căsătorit după filmul Don’t Bet on Love, căsătorie ce a durat de șapte ani. A apărut alături de FredAstaire în filmul Flying Down to Rio, fiind prima apariție a perechii Astaire–Rogers într-un film. Acesta este singurul film în care Rogers a fost scrisă pe generic deasupra lui Astaire.

Cu filmul Kitty Foyle Ginger Rogers a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, fiind primul an în care Academia nu a anunțat câștigătorii înainte de ceremonie. A câștigat premiul în fața altor actrițe ca Bette Davis, Joan Fontaine, Martha Scott sau Katharine Hepburn.

2014: A murit regizorul de teatru Petre Bokor

Petre Bokor, născut la 24 mai 1940 la Cluj, a fost un regizor de teatru și film, precum și scriitor român. A absolvit IATC București și a debutat în cinema cu filmul „Apa ca un bivol negru” (1970), premiat la Cannes.



După cutremurul din 1977 a emigrat în Canada, unde a fost regizor și profesor de teatru. A lucrat și în Australia, iar după 1990 a revenit periodic în România, montând spectacole de succes la teatre importante din București.

A regizat și comedia „Tufă de Veneția” (1977) și a fost cunoscut pentru finețea lucrului cu actorii și dragostea pentru comedie. A fost membru al Uniunii Scriitorilor și distins cu mai multe premii internaționale. Petre Bokor a decedat la 25 aprilie 2014 la Montreal.

2023: A murit cântărețul și actorul Harry Belafonte

Cântăreţ şi actor, Harry Belafonte s-a născut la 1 martie 1927, în New York, SUA. Părinţii săi erau emigranţi din insulele caraibiene Martinica şi Jamaica.

În 1935, s-a întors împreună cu mama lui în Jamaica, unde a locuit până în 1940. A abandonat cursurile liceale pentru a se înscrie în serviciile de marină ale SUA, la mijlocul anilor '40. După ce a revenit în New York, Belafonte a studiat teatrul la Atelierul dramatic al lui Erwin Piscator, apoi a încheiat un contract de înregistrare în calitate de cântăreţ.

Din 1950 a început să cânte muzică americană, dar şi muzică din Caraibe, în cluburi de noapte şi teatre, apărând şi la televiziune. Cu melodii ca „Day-O (Banana Boat Song)” şi „Jamaica Farewell”, a iniţiat o modă pentru stilul calypso, fiind numit King of Calypso. La mijlocul anilor '50 şi-a făcut debutul pe Broadway, apărând într-un musical pentru care a câştigat un Premiu Tony.

O perioadă a lăsat actoria pe planul al doilea, începând să facă înregistrări pentru albume - „Swing Dat Hammer” (1960), pentru care a primit un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare folk, dar a avut şi colaborări cu artistele Miriam Makeba şi Nana Mouskouri. Show-ul „An Evening with Belafonte/Makeba” (1965) a obţinut un premiu Grammy.

Harry Belafonte a murit la 25 aprilie 2023.