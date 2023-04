Al Pacino, la un pas de a pierde rolul celebrului Don Corleone. Cum i-a marcat viața filmul „Naşul“ VIDEO

Născut în cartierul Bronx, din New York, pe 25 aprilie 1940, într-o familie italiano-americană, Alfredo James „Al“ Pacino a devenit o vedetă de talie mondială odată cu lansarea lungmetrajelor „Me, Natalie“ (1969) şi „The Panic in Needle Park“ (1971).

În aceeaşi perioadă, regizorul Francis Ford Coppola se afla în căutare de protagonişti pentru ecranizarea romanului „Naşul/ The Godfather“.

Deşi a avut un rol memorabil în această producţie clasică, Al Pacino s-a aflat la un pas de a pierde rolul personajului Don Corleone, nereuşind să impresioneze pe nimeni la preselecţii, în afară de Fancis Ford Coppola. Cineastul l-a susţinut însă în continuare pe Pacino şi i-a oferit rolul foarte important al lui Michael Corleone.

Succesul nu a întârziat să apară, iar Al Pacino a declarat în 2019 că a avut nevoie de ajutorul terapeuţilor pentru a gestiona popularitatea imenasă obţinută în urma rolului din capodopera cinematografică „The Godfather”/ „Naşul” (1972).

Vedeta a dezvăluit că a apelat la ajutorul specialiştilor pentru a trece cu bine peste provocările celebrității internaţionale, şi a continuat terapia pe măsură ce rolurile interpretate i-au confirmat statutul. Pacino a mărturisit că „Nu e uşor să te obişnuieşti cu aşa ceva”. Al Pacino şi-a amintit cuvintele rostite de regizorul şi actorul Lee Strasberg: „Dragul meu, trebuie să te adaptezi”, sfat pe care l-a şi urmat, în ciuda greutăţilor. A adăugat că a trecut prin momente grele şi că a mers la terapie cinci zile pe săptămână timp de 25 de ani. Cu trecerea anilor, legenda hollywoodiană a reuşit să găsească un echilibru între viaţa profesională şi cea personală, selectându-şi cu atenţie rolurile. Al Pacino, în vârstă de 78 de ani, a fost de opt ori nominalizat la premiile Oscar şi a câştigat celebrul trofeu în 1993, pentru rolul din filmul "Parfum de femeie", de Martin Brest.

Mai mult, Al Pacino a dezvăluit că interpretarea rolului lui Michael Corleone în filmul regizat de Francis Ford Coppola i-a schimbat viața și cariera.

„Sunt aici pentru că am jucat în The Godfather. Pentru un actor, este ca și cum ai câștiga la loterie. Când vine vorba despre asta, nu am nimic de-a face cu filmul decât să-mi joc rolul. Este greu de explicat astăzi, să spun cine eram în acel moment și fulgerul care m-a lovit. Am simțit atunci că un voal a fost ridicat și toți ochii erau ațintiți asupra mea. Nașul mi-a dat o nouă identitate căreia greu i-am făcut față”, a declarat Al Pacino.

A fost Tony Montana în "Scarface"

Demonstrând astfel că talentul actoricesc nu-i lipseşte deloc, în 1983, Al Pacino a primit rolului memorabilului personaj Tony Montana, din celebrul film regizat de Brian de Palma, „Scarface“ (1983).

Un amănunt mai puțin cunoscut este legat de faptul că în timpul repetiţilor pentru „Scarface“, Al Pacino şi-a ars grav mâna când a atins ţeava unui pistol, care tocmai trăsese 30 de gloanţe. Astfel, actorul a stat pe tuşă pentru două săptămâni.

De asemenea, atât regizorul Brian de Palma, cât şi Al Pacino s-au opus atunci când actriţa Michelle Pfeiffer s-a prezentat la casting pentru rolul personajului Elvira – „soţia trofeu“ a lui Tony Montana, interpretat de Al Pacino –, întrucât, la vremea respectivă, Pfeiffer era cunoscută lumii datorită interpretării din filmul „Grease 2“ (1982), unde actriţa a jucat rolul unei fete non-conformiste şi rebele. Cu toate acestea, Pfeiffer a obţinut rolul dorit.