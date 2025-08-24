search
Puștiul care a pus România pe harta biliardului mondial. Prima medalie din istorie pentru țara noastră

Publicat:

Evan Hermeneanu a obținut recent locul 3 la Campionatul Mondial de Biliard pentru Juniori, desfășurat la Jeddah, în Arabia Saudită. A fost prima medalie obținută de România în acest sport.

Evan Hermeneanu a obținut bronzul la mondialele de la Jeddah
Tânărul, în vârstă de doar 16 ani, s-a înhămat la acest drum cu o atitudine de luptător, ghidat de sprijinul nemărginit al familie, dar și de și o pasiune nebună pentru un sport care îl provoacă să-și depășească limitele. Povestea lui Evan Hermeneanu este una plină de emoție și recunoștință. Pasiunea tânărului sportiv a prins contur în copilărie, atunci când tatăl său i-a făcut prima dată cunoștință cu tacul.

Adrian Hermeneanu, pasionat de acest sport, îl ducea pe Evan în oraș, la mese de biliard special amenajate. Ceea ce pentru alții părea a fi doar o activitate distractivă în timpul liber, pentru Evan devenea o lecție de răbdare, concentrare și disciplină. 

Cu performanțe remarcabile în competițiile din Slovacia și România, unde a obținut locul 2 la Turneul Est-European de Juniori și și-a adjudecat titlul național la U15, Evan Hermeneanu și-a consolidat treptat parcursul sportiv. 

Trofeul pentru locul 2 la turneul de juniori Slovacia
Tatăl său l-a îndreptat spre acest sport

Mai mult de atât, tatăl său i-a amplasat o masă de biliard în propriul lor domiciliu din Slatina, în urmă cu câțiva ani. În prezent, tânărul o folosește pentru a se antrena în particular. Uneori se antrenează în grup, cu mai mulți jucători profesioniști, în Craiova. 

„Tatăl meu m-a introdus în acest sport. Datorită lui m-am apucat de biliard. El juca foarte des biliard în tinerețe. Uneori mă lua și pe mine și treptat, am început să iubesc să merg și o făceam din propria inițiativă!, a recunoscut Evan Hermeanu. 

„Există sacrificii financiare. Am făcut strângere de fonduri!”

Pentru mulți tineri, drumul către performanță se desfășoară în condiții dificile. În ceea ce privește o carieră în biliard, resursele financiare din exterior sunt limitate, iar până în prezent, Evan Hermeneanu a fost susținut financiar exclusiv de către familia sa. 

„Există sacrificii financiare. Drumul spre performanță presupune multe cheltuieli: deplasări la campionate nationale/internationale, antrenamente, echipamente etc.

Până acum doar familia mea a contribuit financiar. La acest turneu, în Arabia, am mai primit puțin ajutor și din partea antrenorului meu. Dânsul a reușit să facă un fel de strângere de fonduri și am mai reușit să adun, pe cont propriu, câțiva bani de la câteva persoane cunoscute, dornice să ajute. În ceea ce privește recompensa pentru participare, în Arabia am primit un premiu în valoare de 1.500 de euro pentru locul trei în competiție”, a admis Evan. 

Citește și: Campionatul Mondial de fotbal 2026: Uzbekistan și Iordania s-au calificat în premieră la turneul final
Evan, alături de antrenorul său, Cristian Surdea
„Mai departe, pușculița minune ce ne-a adus pe podiumul mondial va ajunge la fund, venim acasă cu pixul și caietul deschis pentru a auzi orice sugestie despre cum putem susține mai departe sportul nostru. Orice îndrumare pentru a atrage un sponsor lângă noi este binevenită!”, a transmis Cristian Surdea, antrenorul lui Evan, pe Facebook.

În semifinalele din cadrul competiției din Arabia Saudită, parcursul lui Evan Hermeneanu a fost oprit de către Albert Januarta, puștiul de 16 ani din Indonesia.

„Trebuie să eliminăm urgent erorile ușoare ce ne costă puncte prețioase pe tabela de scor!”, a mai transmis Surdea, în ceea ce privește evoluția tânărului din Slatina.

„Un rezultat de care sunt cu adevărat mândru!”

 Întâlnirea cu jucători de top la nivel mondial, în Arabia Saudită, i-a amplificat motivația pentru noi provocări viitoare.

„A fost o experiență foarte frumoasă pentru mine. M-am simțit minunat știind ca reprezint România la un turneu mondial de juniori. Am terminat pe locul 3, un rezultat de care sunt cu adevărat mândru. În semifinală, am fost eliminat de Albert Januartă, un adversar puternic și merituos. Felicitări lui pentru o performanță excelentă.  Sunt recunoscător tuturor celor care m-au susținut pe parcurs, familia mea, antrenorul meu, Cristian Surdea, coechipierii și prietenii!”, a mai spus tânărul.

„Visul meu este să ajung numărul 1 mondial!”

În luna octombrie a acestui an, Evan plănuiește să reprezinte România la turneul Hanoi Open, ce se va desfășura în Vietam. „Pentru mine, a activa în acest domeniu înseamnă să muncesc zilnic și să-mi depășesc limitele. Îmi doresc să reprezint România în continuare pe plan internațional. Următorul turneu important la care sper să particip anul acesta este Hanoi Junior Open, in Vietnam. Visul meu este să ajung numărul 1 mondial!”, a încheiat Evan Hermeneanu.

Susținere masivă pe rețelele de socializare

Din lumea virutală, Evan își adună energia pentru a continua. Suținerea necondiționată din partea internauților îl ajută să treacă mai ușor pentru dificultățile economice. 

„Felicitări pentru rezultat și eforturile depuse. Continua să muncești și să te autodepășești. Bravo!”

„Una dintre cele mai frumoase maturizări ale unui puști pe care le-am văzut în ultimii mulți ani de biliard românesc! Felicitări și bucură-te de călătorie!”

„Ți se face pielea de găină când citești așa ceva. Excepțională performanță. Cu încredere și determinare tot înainte!”, au transmis unii dintre susținătorii lui Evan, prin intermediul rețelelor de socializare.

