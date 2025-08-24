Ucrainenii au distrus centrul de comandă al Rubicon, noua unitate de elită a armatei ruse

Forțele ucrainene au distrus centrul de comandă al celei mai noi unități de drone a Rusiei, relatează Euromaidan. Aceasta a provocat pagube majore armatei ucrainene și reprezintă un pericol major pe frontul de est.

Postul de comandă al „Rubicon”, o unitate de elită de drone, a fost distrus într-un atac de precizie efectuat de forțele ucrainene în regiunea Donețk. Lovitura a distrus și un important depozit de muniții, potrivit Statului Major General al armatei ucrainene.

Proiectul de drone „Rubicon”

Unitatea Rubicon a fost creată în august 2024, dar a devenit rapid una dintre cele mai periculoase formațiuni dedicată războiului tehnologic cu drone. Aceasta reunește personal înalt calificat, o comandă eficientă și finanțare practic nelimitată.

Rubicon are câteva sute de militari și își propună să ajungă la câteva mii, pentru a-și a-și extinde operațiunile pe întreaga linie a frontului, potrivit Army Inform.

„De la o unitate de câteva sute de persoane, numărul acestora crește la mii pentru a acoperi întregul front. Conform previziunilor mele, până în toamnă vom avea cel puțin 5.000-6.000 de specialiști în echipe bine coordonate și echipate. Toți cei familiarizați cu Rubicon sunt de acord asupra unui lucru: este foarte eficient”, a scris Mariia Berlinska, voluntar al armatei ucrainene.

Comandant: „De când a apărut Rubicon, lucrurile au devenit mai dificile”

Comandantul batalionului de sisteme fără pilot din cadrul Brigăzii Azov, având indicativul de apel Bud, a declarat pentru Radio NV: „Ne-au cauzat probleme evidente, în principal cu logistica. Cred că au fost desfășurați în această direcție cu o singură misiune: să ne atace liniile de aprovizionare.”

De la sosirea Rubicon, situația unităților ucrainene a devenit dificilă, întrucât unitatea vizează în mod activ rutele de transport și de aprovizionare.

Un succes strategic pentru Ucraina

Experții notează că pierderea postului de comandă al unității ar putea încetini semnificativ dezvoltarea acestui proiect rusesc.

Totuși, „activitatea de luptă a trupelor de rachete și a artileriei continuă constant”, a subliniat Statul Major.

Anterior, Forbes a relatat că Rubicon a slăbit semnificativ avantajul Ucrainei în ceea ce privește dronele în regiunea Kursk, provocându-i pierderi logistice serioase și distrugându-i echipamente valoroase.

În plus, Rubicon folosește sisteme avansate de radiocontrol capabile să ocolească apărarea ucraineană în domeniul războiului electronic. Drept urmare, logistica ucraineană a suferit pagube mari din cauza acestor atacuri cu drone, sute de vehicule ucrainene fiind distruse, inclusiv camioane de aprovizionare, vehicule M2 Bradley și blindate MaxxPro.